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Татьяна Боброва
2965

Кинотеатры «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» отказались продавать билеты на «Кинопоиске» Материал редакции

Накануне владельцы кинотеатров обвинили видеосервисы в недобросовестной рекламе с призывами не ходить в кино из-за распространения коронавируса.

  • Объединённая киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила продажи билетов через «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель киносети, сославшись на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) от 16 марта 2020 года.
  • От других комментариев в киносети отказались. В «Кинопоиске» сообщили vc.ru, что понимают, в какой сложной ситуации оказалась индустрия, частью которой является и сервис. В компании считают, что рынок должен поддержать людей, оказавшихся на карантине.

Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. «Кинопоиск HD» может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов, с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога.

пресс-служба «Кинопоиск HD»
  • 16 марта АВК (входящие в неё кинотеатры контролируют более 50% рынка коммерческого кинопроката России) обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции. Конкретные онлайн-кинотеатры АВК не назвала, но председатель ассоциации Олег Березин опубликовална своей странице в Facebook рекламу «Кинопоиска».
  • В ассоциации считают, что видеосервисы объявили «карантин» для традиционных кинотеатров из-за распространения коронавируса Covid-19 и, пользуясь случаем, начали активно привлекать пользователей подписками. В частности, они якобы призывали зрителей не ходить в кино.

#новость #кино #онлайнкинотеатр #кинопоиск

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40 комментариев
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Тимур Хахалев

21

Кинотеатры выстрелили себе в ногу? Какой % билетов покупают через кинопоиск? Мне кажется процентов 20 там будет точно

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Иван Лобанов

Тимур
5

Ну чем больше будут стрелять, тем лучше будет. Может повысят качество сервиса, когда их онлайн завалит

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Сергей Михельсон

Иван
10

Онлайну уже 10 лет. Не совсем понимаю как большой экран и качественный звук (особенно IMAX)  может заменить телевизор.

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Jhon Snow

Сергей
23

1. Большой экран дома - не редкость наверно с начала 10-х годов
2. Качественный звук дома - не редкость с середины нулевых
3. Стриминговые сервисы/спираченные видео в 4к/лицензионные блюрей/что угодно можно запустить дома на компе и по воздуху при помощи недорогого свистка стримить на ТВ
4. Всегда можно поставить на паузу и сходить в туалет
5. Можно сидеть в трусах с температурой под пледом
6. Не нужно выходить из дома

Имхо, основные плюсы

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Сергей Михельсон

Jhon
–14

Не пизди ка давай. Сфоткай мне свою плазму 75 дюймовую и колонки, расставленные по всей комнате. Что-то мне подсказывает, что у тебя ничего этого нет.

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Denis Kiselev

Сергей
4

Плазма - не особенно тренд. Нынче, пожалуй, ОЛЕД наиболее интересную картинку дает. он есть 77"

Ответить

Сергей Михельсон

Denis
0

Сколько стоит?

Ответить

Denis Kiselev

Сергей
0

Не самые пафосные модели - около 400-500к стоили до последних свистоплясок с курсом

Ответить

Валентин Крепкий

Сергей
0

Сейчас этого нет, да и на 10кв.м. 50 дюймов за глаза, иначе головой вертеть придется. До этого стояли Dantax albatross 3, стереосистема. Погугли Raidho, это новое название того же производителя. С такой акустикой никакой кинотеатр не нужен. Потому что сравнимого качества и комфорта большинство кинотеатров не предложит.

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Сергей Михельсон

Валентин
2

Валя, завязывай :) IMAX ты никогда не переплюнешь, да и хорошо, что ты можешь позволить себе такое оборудование. Большинству семей это не по карману, да и качественные O/QLED панели стоят как поход в кино лет на 10. Обычно такая аппаратура стоит дома в пыли и включается дай бог раз в месяц.

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Валентин Крепкий

Сергей
1

Ну я высказываю свое мнение, что поделать. Сейчас у меня недорогой ТВ стоит без акустики, и это все еще куда предпочтительнее чем поход в кино, не люблю я людей, которые обычно портят атмосферу, да и времени на это нет. А вообще статистика и рынок все разрулит, неи смысла гадать что лучше, главное чтобы людям нравилось)

Ответить

Gregory Skidan

Валентин
1

Вот скопления людей в кинотеатре - это да.
В остальном... Samsung 4k, правда 70 дюймовый, и соньковский кинотеатр - ну все равно не IMAX, ну вот совсем никак, хотя для мелодрам и документалок без экшена - в самый раз.

Ответить

Сергей Михельсон

Валентин
0

Ну если в принципе не любишь людей, то это другой. Я тоже не особо люблю, но с друзьями пойти в кино можно, так как после кино уже идем куда нибудь пивка попить. Т.е. поход в кино, это больше про досуг, нежели потребление информации.

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Комментарий удален

Сергей Михельсон

Алексан…
2

Саня, ну хорош нести пургу, поставь её, положи. Ты бы посмтрел сколько стоят олед телевизоры хотя бы 55 дюймов, а потом бы говорил про 500 баксов. Ты же понимаешь, что твоё сравнение телевизора за 500 баксов с говноматрицей не идет не в какое сравнение с профессиональным оборудованием кинотеатра? Зачем такие потуги?

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Andrey Osipov

Сергей
5

Для меня лично основной момент - не технический, а публика, которая собирается у тебя дома против той, что собирается в кинотеатре. Дома тебе никто не мешает, а ходить на мейнстримовое кино в кинотеатр - жесть с точки зрения собирающейся там публики.

Ответить

Сергей Михельсон

Andrey
–5

Мне насрать на публику. Я понимаю, что пришел не в театр, а в публичное место и абстрагируюсь от внешних разрдражителей. Так же в кино можно сходить утром или вечером в будний день, когда публика более культурна.

Ответить

Andrey Osipov

Сергей
–1

Ну вот и быдло в кинотеатре считает так же. От времени дня, кстати, это не зависит, быдло ведь не только по вечерам вылазит из нор.

Ответить

Сергей Михельсон

Andrey
1

У быдла есть одна особенность - оно обычно не я.

Ответить

Комментарий удален

Jhon Snow

Сергей
0

У быдла есть одна особенность - оно обычно не я

Мне насрать на публику

Ответить

Сергей Михельсон

Jhon
1

Я публику быдлом не называл. Насрать - в  контексте того, что мне безразлично, чем они занимаются в кино. Может же быть такое, что тебе насрать на людей, но ты их за плохих не считаешь? 

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Martin Holbrook

3

Сходить в кино на один сеанс фильма - минимум 500 (с учётом двоих, если не совсем forever alone) / Смотреть комфортно дома сотни фильмов - максимум 300 в месяц. Когда кинопрокат сделает просмотр фильмов доступным, вот тогда и приходите с заявлениями.

Ответить

Сергей Михельсон

Martin
16

Дружище, сейчас поход в Пятерочку за кефиром - это 1к. Если для тебя 500р на двоих - это много, то может быть тебе реально не стоит ходить в кино? Сейчас машину помыть стоит 300 рублей как минимум.

Ответить

Ярослав Зайцев

Сергей
2

это в какой стране кефир 1к стоить стал? вы там в своих швейцариях совсем обалдели.  У нас в мухосранске зарплаты по 12 тысяч

Ответить

Сергей Михельсон

Ярослав
5

Ну кефир стоит 70 - 80 рублей, тебе этого мало? :) Я покупаю обычные продукты - курицу, картошку, кефир, крупу, лук, морковь, лапшу - обычно всё это выходит примерно 1к.

Ответить

Артем Голендберг

Martin
6

Даже на моем 60 дюймовом 4к телике с хорошей звуковой системой и рядом нет, таких ощущений как в кинотеатре. Сравнивать кинотеатр и телик не возможно, это разные измерения вообще.

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Andrey Osipov

Артем
2

Точно, ощущений как в кинотеатре нет - никто не занимает твоё место, не хрустит пакетиками и чипсами, не болтает пьяным во весь голос. Действительно разные измерения. Дома лучше.

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Глеб Котенко

Andrey
1

Ну есть разные кинотеатры и фильмы, с разной аудиторией.

Ответить

Andrey Osipov

Глеб
0

Да, я знаю. Недавно, кстати, открыли для себя кино в Третьяковке - там, как оказалось, есть кинозал. Но это не про мейнстрим, а временами же хочется мейнстрима, и это не значит, что публике нормально мешать друг другу шумом, хамством и блёвом (реальный пример из недавнего похода).

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Комментарий удален

Andrey Osipov

Сергей
–1

https://www.mos.ru/otvet-zdorovie/kak-poluchit-psihologicheskuyu-pomosch/
Обратитесь вот, иначе вам когда-нибудь дадут в рыло за такой стиль общения, лучше не запускать своё эмоциональное состояние.
Вы не на лавочке во дворе с бутылкой пива, не надо общаться в таком тоне.

Ответить

Сергей Михельсон

Andrey
–5

Бро, судя по твоим комментам, у тебя реально кукуха скоро поедет. И да, не очень это красиво - ставить минус оппоненту, с которым ты споришь. Это характеризует тебя как мудака. 

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Комментарий удален

Евгений Лукьянов

Martin
0

Ничего, что после покупки подписки, нужно еще отдельно фильмы докупать в аренду?
Клал я большой макарони на официальные сервисы!
Kinopub forever! 150₽ в месяц за любые фильмы в HD и 4К

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Saucedo Puetz

Martin
0

В онлайне каждый современный хит оплачивается отдельно, с добрым утром

Ответить

John Lee Miller

2

У нас кинотеатры с 12 марта закрыты (Казахстан).

Ответить

Сергей Михельсон

John
–8

Ну закрыты и закрыты, чё бухтеть?

Ответить

Sam Beckett

Сергей
0

Ну бухтит и бухтит

Ответить

Saucedo Puetz

1

Семи себе хуже сделали

Ответить

Pavel Che

0

Яндекс со своим кинотеатром уже начинает напрягать не много. Был скандал с изменениями в кинопоиске все откатили. Но похоже решили не мытьем так катаньем.
С каждой итерацией приложений и сайта он все равно вылазит там где не надо.
Кода уже умные ребята поймут что я  захожу на кинопоиск для информации о фильмах, а где их посмотреть я определю самостоятельно. Не стоит подсовывать мне везде ваш кинотеатр. Этот ресурс был изначально для этого а не для онлайн подписок Яндекса. Лучше верните приложение в норм вид как оно было пару изменений назад, две строки (сервисные сверху и снизу) которые убивают пол экрана, это не норм

Ответить

Kikidon

0

Битва форматов

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ave ego

0

А почему кинотеатры сами не организовали бесплатные показы чтобы заманить к себе граждан из стримиинговых платформ? Не хотят? Пусть уходят с рынка. Перестали билеты продавать? Какое горе. К ним никто и не придёт. 

но онлайн сервисы тоже выстрелили себе в ногу тем, что дали бесплатную подписку всем кто не платит, а тем кто уже платит за эту уже бесплатную подписку ничего не дали. Даже промокод на фильм. 

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Семен Удальцов

–1

Видимо кинотеатры уже готовятся к закрытию. Давно пора. Молодцы.

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