Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. «Кинопоиск HD» может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов, с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога.