Кинотеатры «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» отказались продавать билеты на «Кинопоиске»
Материал редакции
Накануне владельцы кинотеатров обвинили видеосервисы в недобросовестной рекламе с призывами не ходить в кино из-за распространения коронавируса.
Объединённая киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» приостановила продажи билетов через «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель киносети, сославшись на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) от 16 марта 2020 года.
От других комментариев в киносети отказались. В «Кинопоиске» сообщили vc.ru, что понимают, в какой сложной ситуации оказалась индустрия, частью которой является и сервис. В компании считают, что рынок должен поддержать людей, оказавшихся на карантине.
16 марта АВК (входящие в неё кинотеатры контролируют более 50% рынка коммерческого кинопроката России) обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции. Конкретные онлайн-кинотеатры АВК не назвала, но председатель ассоциации Олег Березин опубликовална своей странице в Facebook рекламу «Кинопоиска».
В ассоциации считают, что видеосервисы объявили «карантин» для традиционных кинотеатров из-за распространения коронавируса Covid-19 и, пользуясь случаем, начали активно привлекать пользователей подписками. В частности, они якобы призывали зрителей не ходить в кино.
Тимур Хахалев
Кинотеатры выстрелили себе в ногу? Какой % билетов покупают через кинопоиск? Мне кажется процентов 20 там будет точно
Иван ЛобановТимур
Ну чем больше будут стрелять, тем лучше будет. Может повысят качество сервиса, когда их онлайн завалит
Сергей МихельсонИван
Онлайну уже 10 лет. Не совсем понимаю как большой экран и качественный звук (особенно IMAX) может заменить телевизор.
Jhon SnowСергей
1. Большой экран дома - не редкость наверно с начала 10-х годов
2. Качественный звук дома - не редкость с середины нулевых
3. Стриминговые сервисы/спираченные видео в 4к/лицензионные блюрей/что угодно можно запустить дома на компе и по воздуху при помощи недорогого свистка стримить на ТВ
4. Всегда можно поставить на паузу и сходить в туалет
5. Можно сидеть в трусах с температурой под пледом
6. Не нужно выходить из дома
Имхо, основные плюсы
Сергей МихельсонJhon
Не пизди ка давай. Сфоткай мне свою плазму 75 дюймовую и колонки, расставленные по всей комнате. Что-то мне подсказывает, что у тебя ничего этого нет.
Denis KiselevСергей
Плазма - не особенно тренд. Нынче, пожалуй, ОЛЕД наиболее интересную картинку дает. он есть 77"
Сергей МихельсонDenis
Сколько стоит?
Denis KiselevСергей
Не самые пафосные модели - около 400-500к стоили до последних свистоплясок с курсом
Валентин КрепкийСергей
Сейчас этого нет, да и на 10кв.м. 50 дюймов за глаза, иначе головой вертеть придется. До этого стояли Dantax albatross 3, стереосистема. Погугли Raidho, это новое название того же производителя. С такой акустикой никакой кинотеатр не нужен. Потому что сравнимого качества и комфорта большинство кинотеатров не предложит.
Сергей МихельсонВалентин
Валя, завязывай :) IMAX ты никогда не переплюнешь, да и хорошо, что ты можешь позволить себе такое оборудование. Большинству семей это не по карману, да и качественные O/QLED панели стоят как поход в кино лет на 10. Обычно такая аппаратура стоит дома в пыли и включается дай бог раз в месяц.
Валентин КрепкийСергей
Ну я высказываю свое мнение, что поделать. Сейчас у меня недорогой ТВ стоит без акустики, и это все еще куда предпочтительнее чем поход в кино, не люблю я людей, которые обычно портят атмосферу, да и времени на это нет. А вообще статистика и рынок все разрулит, неи смысла гадать что лучше, главное чтобы людям нравилось)
Gregory SkidanВалентин
Вот скопления людей в кинотеатре - это да.
В остальном... Samsung 4k, правда 70 дюймовый, и соньковский кинотеатр - ну все равно не IMAX, ну вот совсем никак, хотя для мелодрам и документалок без экшена - в самый раз.
Сергей МихельсонВалентин
Ну если в принципе не любишь людей, то это другой. Я тоже не особо люблю, но с друзьями пойти в кино можно, так как после кино уже идем куда нибудь пивка попить. Т.е. поход в кино, это больше про досуг, нежели потребление информации.
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Сергей МихельсонАлексан…
Саня, ну хорош нести пургу, поставь её, положи. Ты бы посмтрел сколько стоят олед телевизоры хотя бы 55 дюймов, а потом бы говорил про 500 баксов. Ты же понимаешь, что твоё сравнение телевизора за 500 баксов с говноматрицей не идет не в какое сравнение с профессиональным оборудованием кинотеатра? Зачем такие потуги?
Andrey OsipovСергей
Для меня лично основной момент - не технический, а публика, которая собирается у тебя дома против той, что собирается в кинотеатре. Дома тебе никто не мешает, а ходить на мейнстримовое кино в кинотеатр - жесть с точки зрения собирающейся там публики.
Сергей МихельсонAndrey
Мне насрать на публику. Я понимаю, что пришел не в театр, а в публичное место и абстрагируюсь от внешних разрдражителей. Так же в кино можно сходить утром или вечером в будний день, когда публика более культурна.
Andrey OsipovСергей
Ну вот и быдло в кинотеатре считает так же. От времени дня, кстати, это не зависит, быдло ведь не только по вечерам вылазит из нор.
Сергей МихельсонAndrey
У быдла есть одна особенность - оно обычно не я.
Комментарий удален
Jhon SnowСергей
У быдла есть одна особенность - оно обычно не я
Мне насрать на публику
Сергей МихельсонJhon
Я публику быдлом не называл. Насрать - в контексте того, что мне безразлично, чем они занимаются в кино. Может же быть такое, что тебе насрать на людей, но ты их за плохих не считаешь?
Martin Holbrook
Сходить в кино на один сеанс фильма - минимум 500 (с учётом двоих, если не совсем forever alone) / Смотреть комфортно дома сотни фильмов - максимум 300 в месяц. Когда кинопрокат сделает просмотр фильмов доступным, вот тогда и приходите с заявлениями.
Сергей МихельсонMartin
Дружище, сейчас поход в Пятерочку за кефиром - это 1к. Если для тебя 500р на двоих - это много, то может быть тебе реально не стоит ходить в кино? Сейчас машину помыть стоит 300 рублей как минимум.
Ярослав ЗайцевСергей
это в какой стране кефир 1к стоить стал? вы там в своих швейцариях совсем обалдели. У нас в мухосранске зарплаты по 12 тысяч
Сергей МихельсонЯрослав
Ну кефир стоит 70 - 80 рублей, тебе этого мало? :) Я покупаю обычные продукты - курицу, картошку, кефир, крупу, лук, морковь, лапшу - обычно всё это выходит примерно 1к.
Артем ГолендбергMartin
Даже на моем 60 дюймовом 4к телике с хорошей звуковой системой и рядом нет, таких ощущений как в кинотеатре. Сравнивать кинотеатр и телик не возможно, это разные измерения вообще.
Andrey OsipovАртем
Точно, ощущений как в кинотеатре нет - никто не занимает твоё место, не хрустит пакетиками и чипсами, не болтает пьяным во весь голос. Действительно разные измерения. Дома лучше.
Глеб КотенкоAndrey
Ну есть разные кинотеатры и фильмы, с разной аудиторией.
Andrey OsipovГлеб
Да, я знаю. Недавно, кстати, открыли для себя кино в Третьяковке - там, как оказалось, есть кинозал. Но это не про мейнстрим, а временами же хочется мейнстрима, и это не значит, что публике нормально мешать друг другу шумом, хамством и блёвом (реальный пример из недавнего похода).
Комментарий удален
Andrey OsipovСергей
https://www.mos.ru/otvet-zdorovie/kak-poluchit-psihologicheskuyu-pomosch/
Обратитесь вот, иначе вам когда-нибудь дадут в рыло за такой стиль общения, лучше не запускать своё эмоциональное состояние.
Вы не на лавочке во дворе с бутылкой пива, не надо общаться в таком тоне.
Сергей МихельсонAndrey
Бро, судя по твоим комментам, у тебя реально кукуха скоро поедет. И да, не очень это красиво - ставить минус оппоненту, с которым ты споришь. Это характеризует тебя как мудака.
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Евгений ЛукьяновMartin
Ничего, что после покупки подписки, нужно еще отдельно фильмы докупать в аренду?
Клал я большой макарони на официальные сервисы!
Kinopub forever! 150₽ в месяц за любые фильмы в HD и 4К
Saucedo PuetzMartin
В онлайне каждый современный хит оплачивается отдельно, с добрым утром
John Lee Miller
У нас кинотеатры с 12 марта закрыты (Казахстан).
Сергей МихельсонJohn
Ну закрыты и закрыты, чё бухтеть?
Sam BeckettСергей
Ну бухтит и бухтит
Saucedo Puetz
Семи себе хуже сделали
Pavel Che
Яндекс со своим кинотеатром уже начинает напрягать не много. Был скандал с изменениями в кинопоиске все откатили. Но похоже решили не мытьем так катаньем.
С каждой итерацией приложений и сайта он все равно вылазит там где не надо.
Кода уже умные ребята поймут что я захожу на кинопоиск для информации о фильмах, а где их посмотреть я определю самостоятельно. Не стоит подсовывать мне везде ваш кинотеатр. Этот ресурс был изначально для этого а не для онлайн подписок Яндекса. Лучше верните приложение в норм вид как оно было пару изменений назад, две строки (сервисные сверху и снизу) которые убивают пол экрана, это не норм
Kikidon
Битва форматов
ave ego
А почему кинотеатры сами не организовали бесплатные показы чтобы заманить к себе граждан из стримиинговых платформ? Не хотят? Пусть уходят с рынка. Перестали билеты продавать? Какое горе. К ним никто и не придёт.
но онлайн сервисы тоже выстрелили себе в ногу тем, что дали бесплатную подписку всем кто не платит, а тем кто уже платит за эту уже бесплатную подписку ничего не дали. Даже промокод на фильм.
Семен Удальцов
Видимо кинотеатры уже готовятся к закрытию. Давно пора. Молодцы.