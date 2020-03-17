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Татьяна Боброва
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Кинотеатры Rambler Group сообщили о приостановке продажи билетов на «Кинопоиске» Материал редакции

Накануне владельцы кинотеатров обвинили видеосервисы в недобросовестной рекламе с призывами не ходить в кино из-за распространения коронавируса.

  • Объединённая киносеть «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» (входит в Rambler Group) приостановила продажи билетов через «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель киносети, сославшись на письмо Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) от 16 марта 2020 года.
  • От других комментариев в киносети отказались. В «Кинопоиске» пока не прокомментировали ситуацию.
  • 16 марта АВК (входящие в неё кинотеатры контролируют более 50% рынка коммерческого кинопроката России) обвинила онлайн-видеосервисы в недобросовестной конкуренции. Конкретные онлайн-кинотеатры АВК не назвала, но председатель ассоциации Олег Березин опубликовал на своей странице в Facebook рекламу «Кинопоиска».
  • В ассоциации считают, что видеосервисы объявили «карантин» для традиционных кинотеатров из-за распространения коронавируса Covid-19 и, пользуясь случаем, начали активно привлекать пользователей подписками. В частности, они якобы призывали зрителей не ходить в кино.

#новость #кино #онлайнкинотеатр #кинопоиск

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25 комментариев
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Тимур Хахалев

11

Кинотеатры выстрелили себе в ногу? Какой % билетов покупают через кинопоиск? Мне кажется процентов 20 там будет точно

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Иван Лобанов

Тимур
0

Ну чем больше будут стрелять, тем лучше будет. Может повысят качество сервиса, когда их онлайн завалит

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Сергей Михельсон

Иван
3

Онлайну уже 10 лет. Не совсем понимаю как большой экран и качественный звук (особенно IMAX)  может заменить телевизор.

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Jhon Snow

Сергей
4

1. Большой экран дома - не редкость наверно с начала 10-х годов
2. Качественный звук дома - не редкость с середины нулевых
3. Стриминговые сервисы/спираченные видео в 4к/лицензионные блюрей/что угодно можно запустить дома на компе и по воздуху при помощи недорогого свистка стримить на ТВ
4. Всегда можно поставить на паузу и сходить в туалет
5. Можно сидеть в трусах с температурой под пледом
6. Не нужно выходить из дома

Имхо, основные плюсы

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Сергей Михельсон

Jhon
–3

Не пизди ка давай. Сфоткай мне свою плазму 75 дюймовую и колонки, расставленные по всей комнате. Что-то мне подсказывает, что у тебя ничего этого нет.

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Комментарий удален

Сергей Михельсон

Алексан…
0

Саня, ну хорош нести пургу, поставь её, положи. Ты бы посмтрел сколько стоят олед телевизоры хотя бы 55 дюймов, а потом бы говорил про 500 баксов. Ты же понимаешь, что твоё сравнение телевизора за 500 баксов с говноматрицей не идет не в какое сравнение с профессиональным оборудованием кинотеатра? Зачем такие потуги?

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Валентин Крепкий

Сергей
0

Сейчас этого нет, да и на 10кв.м. 50 дюймов за глаза, иначе головой вертеть придется. До этого стояли Dantax albatross 3, стереосистема. Погугли Raidho, это новое название того же производителя. С такой акустикой никакой кинотеатр не нужен. Потому что сравнимого качества и комфорта большинство кинотеатров не предложит.

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Andrey Osipov

Сергей
0

Для меня лично основной момент - не технический, а публика, которая собирается у тебя дома против той, что собирается в кинотеатре. Дома тебе никто не мешает, а ходить на мейнстримовое кино в кинотеатр - жесть с точки зрения собирающейся там публики.

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Сергей Михельсон

Andrey
–1

Мне насрать на публику. Я понимаю, что пришел не в театр, а в публичное место и абстрагируюсь от внешних разрдражителей. Так же в кино можно сходить утром или вечером в будний день, когда публика более культурна.

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Andrey Osipov

Сергей
1

Ну вот и быдло в кинотеатре считает так же. От времени дня, кстати, это не зависит, быдло ведь не только по вечерам вылазит из нор.

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Сергей Михельсон

Andrey
0

У быдла есть одна особенность - оно обычно не я.

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Комментарий удален

Martin Holbrook

0

Сходить в кино на один сеанс фильма - минимум 500 (с учётом двоих, если не совсем forever alone) / Смотреть комфортно дома сотни фильмов - максимум 300 в месяц. Когда кинопрокат сделает просмотр фильмов доступным, вот тогда и приходите с заявлениями.

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Сергей Михельсон

Martin
7

Дружище, сейчас поход в Пятерочку за кефиром - это 1к. Если для тебя 500р на двоих - это много, то может быть тебе реально не стоит ходить в кино? Сейчас машину помыть стоит 300 рублей как минимум.

Ответить

Ярослав Зайцев

Сергей
0

это в какой стране кефир 1к стоить стал? вы там в своих швейцариях совсем обалдели.  У нас в мухосранске зарплаты по 12 тысяч

Ответить

Сергей Михельсон

Ярослав
0

Ну кефир стоит 70 - 80 рублей, тебе этого мало? :) Я покупаю обычные продукты - курицу, картошку, кефир, крупу, лук, морковь, лапшу - обычно всё это выходит примерно 1к.

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Артем Голендберг

Martin
1

Даже на моем 60 дюймовом 4к телике с хорошей звуковой системой и рядом нет, таких ощущений как в кинотеатре. Сравнивать кинотеатр и телик не возможно, это разные измерения вообще.

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Andrey Osipov

Артем
1

Точно, ощущений как в кинотеатре нет - никто не занимает твоё место, не хрустит пакетиками и чипсами, не болтает пьяным во весь голос. Действительно разные измерения. Дома лучше.

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Глеб Котенко

Andrey
0

Ну есть разные кинотеатры и фильмы, с разной аудиторией.

Ответить

Andrey Osipov

Глеб
0

Да, я знаю. Недавно, кстати, открыли для себя кино в Третьяковке - там, как оказалось, есть кинозал. Но это не про мейнстрим, а временами же хочется мейнстрима, и это не значит, что публике нормально мешать друг другу шумом, хамством и блёвом (реальный пример из недавнего похода).

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Комментарий удален

Andrey Osipov

Сергей
0

https://www.mos.ru/otvet-zdorovie/kak-poluchit-psihologicheskuyu-pomosch/
Обратитесь вот, иначе вам когда-нибудь дадут в рыло за такой стиль общения, лучше не запускать своё эмоциональное состояние.
Вы не на лавочке во дворе с бутылкой пива, не надо общаться в таком тоне.

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Сергей Михельсон

Andrey
–2

Бро, судя по твоим комментам, у тебя реально кукуха скоро поедет. И да, не очень это красиво - ставить минус оппоненту, с которым ты споришь. Это характеризует тебя как мудака. 

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Евгений Лукьянов

Martin
0

Ничего, что после покупки подписки, нужно еще отдельно фильмы докупать в аренду?
Клал я большой макарони на официальные сервисы!
Kinopub forever! 150₽ в месяц за любые фильмы в HD и 4К

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Семен Удальцов

0

Видимо кинотеатры уже готовятся к закрытию. Давно пора. Молодцы.

Ответить

John Lee Miller

0

У нас кинотеатры с 12 марта закрыты (Казахстан).

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Сергей Михельсон

John
–6

Ну закрыты и закрыты, чё бухтеть?

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