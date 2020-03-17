Подборка документальных и художественных проектов о технологиях, предпринимателях, стартапах и финансах.

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На фоне вспышки коронавируса сотрудники компаний и другие жители России временно переходят на удалённую работу и режим самоизоляции. Благодаря этому в будние дни может освобождаться около двух часов, которые обычно тратятся на дорогу до работы и обратно.

Подобрали несколько полезных фильмов и сериалов, которые помогут узнать что-то новое о бизнесе или технологиях, но не потратят на это много времени — длительность фильмов и эпизодов шоу не больше двух часов.

Фильмы

Документальный фильм о появлении и провале электромобиля General Motors EV1, а также влиянии автопроизводителей, нефтяной индустрии, правительства США и других организаций на ограничение разработок и распространения электромобилей.

Фильм посвящен предпринимателю Рэю Кроку. В 1954 году он познакомился с владельцами небольшого ресторана в Калифорнии, братьями Маком и Диком МакДоналдами, и превратил их заведение в одну из самых крупных сетей быстрого питания мире — MacDonald's.

В «Основателе» прослеживается весь путь MacDonald's: от изначального замысла братьев МакДональдов о ресторане с быстрым обслуживанием до запуска франчайзи и расцвета «ресторанной империи».

Документальный фильм HBO о становлении Уоррена Баффета — одного из самых известных инвесторов в мире.

История появления персональных компьютеров, рассказанная через противостояние Билла Гейтса и Стива Джобса и первые годы Microsoft и Apple. Один из первых фильмов о появлении Кремниевой долины, ставший классикой.

Документальный фильм о сложностях инди-разработчиков игр. Он рассказывает о создателях Braid, Fez и Super Meat Boy, которые пожертвовали здоровьем и деньгами, чтобы добиться цели и рассказать миру о своих творениях.

История матери-одиночки, которая получила известность благодаря изобретению швабры с отжимом. В основе фильма — жизнь реальной женщины-предпринимательницы Джой Мангано, президента компании Ingenious Designs.

Биографическая драма об издателе и предпринимателе Ларри Флинте — основателе стрип-клуба и журнала Hustler. Он стал миллионером, но столкнулся с общественной критикой, судебными преследованиями и покушением на свою жизнь.

Фильм рассказывает биографию Джона Делореана — инженера и конструктора автомобилей, основателя автомобильной компании DMC (DeLorean Motor Company).

Документальный фильм о мировом экономическом кризисе 2008 года и причинах его появления. Авторы провели исследования, поговорили с финансовыми инсайдерами, политиками, учёными, журналистами. Они в пяти главах рассказывают о росте коррупции и других проблемах в финансовых и политических сферах США, Исландии, Англии, Сингапуре, Франции и Китае.

Рассказчиком в фильме выступил Мэтт Дэймон. В 2011 году «Инсайдеры» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Художественный фильм о двух братьях и Рудольфе и Адольфе Дасслере — основателях спортивных брендов Puma и Adidas. Они открыли успешную обувную фирму в 1930-х годах, но из-за постоянных разногласий поссорились и разделили предприятие на две части.

История 19-летнего студента, попавшего на работу в брокерскую фирму, которая обещает всем сотрудникам, что они станут миллионерами. Для этого они продают дешёвые акции и ценные бумаги несуществующих компаний.

Документальный фильм о происхождении интернета и его роли в жизни современного общества, в котором обсуждают пользу и вред современных технологий. Авторы опросили учёных, технических специалистов и технологических предпринимателей, одним из которых был Илон Маск.

Сатирический фильм о том, на что может пойти профессиональный маркетолог ради продажи товара. Он рассказывает о лоббисте табачной индустрии Нике Нейлоре, который борется с противниками курения, защищает производителей сигарет и убеждает общество в пользе табака.

Фильм основан на реальных событиях в инвестиционном банке (прототипом стал Lehman Brothers) на ранних стадиях финансового кризиса 2008 года. Действие происходит в течение 24 часов, во время которых сотрудники пытаются спасти банк от надвигающейся финансовой катастрофы.

Документальный фильм о хакерах и предпринимателях, восставших против Microsoft и создавших движение за открытый код, а также истории создания операционных систем GNU и Linux. В нём представлены интервью с Ричардом Столлманом, Линусом Торвальдсом и другими активистами «За свободное ПО».

В марте 2013 года фильм вошёл в десятку лучших фильмов об ИТ-индустрии по мнению издания Forbes.

Документальный фильм о взлёте и провале стартапа GovWork, который позволял напрямую взаимодействовать с местными властями. Его друзья-основатели привлекли $60 млн и даже смогли познакомиться с президентом США Биллом Клинтоном, но не спасли компанию во время краха доткомов.

Документальный фильм, исследующий появление венчурного капитализма в середине 20 века. В его основе — интервью с известными венчурными капиталистами и предпринимателями 60–80-х годов, которые инвестировали в Apple, Intel, Atari, Cisco и другие компании.

На русском языке фильм не выходил.

Документальный фильм о молодых ИТ-предпринимателях, которые рассказывают о том, как основали свои компании и достигли успеха. Среди них — основатели Vimeo, Soundcloud и Dropbox.

На русском языке фильм не выходил.

Фильм посвящен основателю Alibaba Джеку Ма. В нём Ма рассказывает, как он противостоял eBay и развивал AliBaba, ставшей глобальной интернет-компанией.

На русском языке фильм не выходил.

Сериалы

Мини-сериал Netflix из трёх 50-минутных серий, посвященный истории жизни Билла Гейтса и его актуальных проектах.

Документальный мини-сериал из четырёх серий, посвященный истории интернета: битве Netscape против Microsoft, появлению Google, краху доткомов, запуску eBay и Amazon и переходу к Web 2.0 и соцсетям.

Трёхсерийный проект об истории братьев Дэвидсонов и их друге Харлее, которые основали фирму по производству мотоциклов Harley-Davidson.

Британский сериал о предпринимателе Гарри Гордоне Селфридже — основателе сети универмагов Selfridges, которая стала примером для создания «классических» современных торговых центров.

Он придумал, как подольше удержать клиентов в универмаге, разрушил социальные рамки, позволив женщинам покупать без сопровождения, организовал первые распродажи с крупными скидками и стал автором подхода «клиент всегда прав».

Документальный сериал National Geographic о технологической индустрии девяностых и расцвету Кремниевой долины. Всего шесть эпизодов по 45 минут.

Драматический сериал о противостоянии миллиардера из Нью-Йорка и федерального прокурора штата. «Миллиарды» стал одним из самых популярных сериалов о финансах, бизнесе, манипуляциях и человеческих отношениях.

Всего вышло 3 сезона — каждый из 12 эпизодов по 60 минут. Весной 2020 года выйдет четвертый сезон.