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Евгений Делюкин
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Фильмы и сериалы: как потратить с пользой два часа в день, которые даёт самоизоляция Материал редакции

Подборка документальных и художественных проектов о технологиях, предпринимателях, стартапах и финансах.

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На фоне вспышки коронавируса сотрудники компаний и другие жители России временно переходят на удалённую работу и режим самоизоляции. Благодаря этому в будние дни может освобождаться около двух часов, которые обычно тратятся на дорогу до работы и обратно.

Подобрали несколько полезных фильмов и сериалов, которые помогут узнать что-то новое о бизнесе или технологиях, но не потратят на это много времени — длительность фильмов и эпизодов шоу не больше двух часов.

Фильмы

«Кто убил электрокар» / Who Killed the Electric Car? (2006)

Документальный фильм о появлении и провале электромобиля General Motors EV1, а также влиянии автопроизводителей, нефтяной индустрии, правительства США и других организаций на ограничение разработок и распространения электромобилей.

«Основатель» / The Founder (2016)

Фильм посвящен предпринимателю Рэю Кроку. В 1954 году он познакомился с владельцами небольшого ресторана в Калифорнии, братьями Маком и Диком МакДоналдами, и превратил их заведение в одну из самых крупных сетей быстрого питания мире — MacDonald's.

В «Основателе» прослеживается весь путь MacDonald's: от изначального замысла братьев МакДональдов о ресторане с быстрым обслуживанием до запуска франчайзи и расцвета «ресторанной империи».

«Стать Уорреном Баффетом» / Becoming Warren Buffett (2017)

Документальный фильм HBO о становлении Уоррена Баффета — одного из самых известных инвесторов в мире.

«Пираты Силиконовой Долины» / Pirates of Silicon Valley (1999)

История появления персональных компьютеров, рассказанная через противостояние Билла Гейтса и Стива Джобса и первые годы Microsoft и Apple. Один из первых фильмов о появлении Кремниевой долины, ставший классикой.

«Независимая игра: Кино» / Indie Game: The Movie (2012)

Документальный фильм о сложностях инди-разработчиков игр. Он рассказывает о создателях Braid, Fez и Super Meat Boy, которые пожертвовали здоровьем и деньгами, чтобы добиться цели и рассказать миру о своих творениях.

«Джой» / Joy (2015)

История матери-одиночки, которая получила известность благодаря изобретению швабры с отжимом. В основе фильма — жизнь реальной женщины-предпринимательницы Джой Мангано, президента компании Ingenious Designs.

«Народ против Ларри Флинта» / The People vs. Larry Flynt (1996)

Биографическая драма об издателе и предпринимателе Ларри Флинте — основателе стрип-клуба и журнала Hustler. Он стал миллионером, но столкнулся с общественной критикой, судебными преследованиями и покушением на свою жизнь.

«Открывая Джона Делореана» / Framing John DeLorean (2019)

Фильм рассказывает биографию Джона Делореана — инженера и конструктора автомобилей, основателя автомобильной компании DMC (DeLorean Motor Company).

«Инсайдеры» / Inside Job (2010)

Документальный фильм о мировом экономическом кризисе 2008 года и причинах его появления. Авторы провели исследования, поговорили с финансовыми инсайдерами, политиками, учёными, журналистами. Они в пяти главах рассказывают о росте коррупции и других проблемах в финансовых и политических сферах США, Исландии, Англии, Сингапуре, Франции и Китае.

Рассказчиком в фильме выступил Мэтт Дэймон. В 2011 году «Инсайдеры» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

«Дуэль братьев. История Adidas и Puma» / Duell der Brüder — Die Geschichte von Adidas und Puma (2016)

Художественный фильм о двух братьях и Рудольфе и Адольфе Дасслере — основателях спортивных брендов Puma и Adidas. Они открыли успешную обувную фирму в 1930-х годах, но из-за постоянных разногласий поссорились и разделили предприятие на две части.

«Бойлерная» / Boiler Room (2000)

История 19-летнего студента, попавшего на работу в брокерскую фирму, которая обещает всем сотрудникам, что они станут миллионерами. Для этого они продают дешёвые акции и ценные бумаги несуществующих компаний.

«О, Интернет! Грезы цифрового мира» / Lo and Behold: Reveries of the Connected World (2016)

Документальный фильм о происхождении интернета и его роли в жизни современного общества, в котором обсуждают пользу и вред современных технологий. Авторы опросили учёных, технических специалистов и технологических предпринимателей, одним из которых был Илон Маск.

«Здесь курят» / Thank You for Smoking (2005)

Сатирический фильм о том, на что может пойти профессиональный маркетолог ради продажи товара. Он рассказывает о лоббисте табачной индустрии Нике Нейлоре, который борется с противниками курения, защищает производителей сигарет и убеждает общество в пользе табака.

«Предел риска» / Margin Call (2011)

Фильм основан на реальных событиях в инвестиционном банке (прототипом стал Lehman Brothers) на ранних стадиях финансового кризиса 2008 года. Действие происходит в течение 24 часов, во время которых сотрудники пытаются спасти банк от надвигающейся финансовой катастрофы.

«Революционная ОС» / Revolution OS (2001)

Документальный фильм о хакерах и предпринимателях, восставших против Microsoft и создавших движение за открытый код, а также истории создания операционных систем GNU и Linux. В нём представлены интервью с Ричардом Столлманом, Линусом Торвальдсом и другими активистами «За свободное ПО».

В марте 2013 года фильм вошёл в десятку лучших фильмов об ИТ-индустрии по мнению издания Forbes.

«Стартап.ком» / Startup.com (2001)

Документальный фильм о взлёте и провале стартапа GovWork, который позволял напрямую взаимодействовать с местными властями. Его друзья-основатели привлекли $60 млн и даже смогли познакомиться с президентом США Биллом Клинтоном, но не спасли компанию во время краха доткомов.

Something Ventured (2011)

Документальный фильм, исследующий появление венчурного капитализма в середине 20 века. В его основе — интервью с известными венчурными капиталистами и предпринимателями 60–80-х годов, которые инвестировали в Apple, Intel, Atari, Cisco и другие компании.

На русском языке фильм не выходил.

Startup Kids (2012)

Документальный фильм о молодых ИТ-предпринимателях, которые рассказывают о том, как основали свои компании и достигли успеха. Среди них — основатели Vimeo, Soundcloud и Dropbox.

На русском языке фильм не выходил.

Crocodile In The Yangtze (2012)

Фильм посвящен основателю Alibaba Джеку Ма. В нём Ма рассказывает, как он противостоял eBay и развивал AliBaba, ставшей глобальной интернет-компанией.

На русском языке фильм не выходил.

Сериалы

«Внутри мозга Билла: Расшифровка Билла Гейтса» / Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates (2019)

Мини-сериал Netflix из трёх 50-минутных серий, посвященный истории жизни Билла Гейтса и его актуальных проектах.

«Загрузка: подлинная история Интернета / Download: The True Story of the Internet (2008)

Документальный мини-сериал из четырёх серий, посвященный истории интернета: битве Netscape против Microsoft, появлению Google, краху доткомов, запуску eBay и Amazon и переходу к Web 2.0 и соцсетям.

«Харли и братья Дэвидсон» / Harley and the Davidsons (2016)

Трёхсерийный проект об истории братьев Дэвидсонов и их друге Харлее, которые основали фирму по производству мотоциклов Harley-Davidson.

«Мистер Селфридж» / Mr Selfridge (2013-2016)

Британский сериал о предпринимателе Гарри Гордоне Селфридже — основателе сети универмагов Selfridges, которая стала примером для создания «классических» современных торговых центров.

Он придумал, как подольше удержать клиентов в универмаге, разрушил социальные рамки, позволив женщинам покупать без сопровождения, организовал первые распродажи с крупными скидками и стал автором подхода «клиент всегда прав».

«Долина успеха» / Valley of the Boom (2019)

Документальный сериал National Geographic о технологической индустрии девяностых и расцвету Кремниевой долины. Всего шесть эпизодов по 45 минут.

«Миллиарды» / Billions (2016-настоящее время)

Драматический сериал о противостоянии миллиардера из Нью-Йорка и федерального прокурора штата. «Миллиарды» стал одним из самых популярных сериалов о финансах, бизнесе, манипуляциях и человеческих отношениях.

Всего вышло 3 сезона — каждый из 12 эпизодов по 60 минут. Весной 2020 года выйдет четвертый сезон.

«Холивар. История рунета» (2019)

Документальный сериал журналиста Андрея Лошака об истории российского интернета: от зарождения до современности.

#чтопосмотреть #фильмы #сериалы

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4 комментария
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Андрей Петушков

3

По-моему лучший фильм про кризис 2008 г. это — «Игра на понижение» (2015).

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Евгений Делюкин

Андрей
0

«Игра на понижение» и «Волк с Уолл-стрит» не вошли в подборку из-за длительности, но фильмы замечательные!

Если есть ещё какие-то идеи и советы фильмов и сериалов — обязательно делитесь :)

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Денис Пихаров

Евгений
0

Так-то, там, где есть два часа — найдётся и три ;)

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Nick Zakareishvili

1

Я бы еще посоветовал документалку о скандале связанной с компанией Enron, кажется называется «Самые умные парни в комнате».

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