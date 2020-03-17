Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
О сделке предварительно договорились издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» — издателя газеты «Ведомости» и журнала Harvard Business Review. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Кудрявцева и Воронова.
Новыми собственниками изданий станут издатель Константин Зятьков (сын бывшего главного редактора газеты «Аргументы и факты» Николая Зятькова) и управляющий директор инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович.
Финансовые условия сделки Кудрявцев и Воронов раскрывать отказались. Последний отметил, что они «кажутся нормальными». Вместе с изданиями будут проданы долги и активы «БНМ», пишет газета.
С 18 марта 2020 года начнётся переход активов к новым собственникам. Сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев, рассказал изданию Воронов.
Зятьков подтвердил газете, что предварительно договорился о её покупке с Голубовичем «на паритетных началах». Глава Arbat Capital отметил, что финального решения о покупке ещё нет — потенциальные инвесторы согласовали базовый набор условий. В случае заключения сделки Голубовичу будет принадлежать неконтрольный пакет.
Новые владельцы рассказали газете, что не планируют вмешиваться в редакционную политику «Ведомостей».
12 марта 2020 года о возможной смене владельцев «Ведомостей» со ссылкой на источники сообщала «Медуза». Издание писало, что Николай Зятьков и Алексей Голубович заключили соглашение о намерениях продать газету.
В апреле 2019 года «Коммерсантъ» указывал, что актив может оцениваться в €15 млн. Сумма новой сделки будет не меньше, утверждал источник «Медузы».
«Ведомости» издаются с 1999 года. По данным Mediascope за май-октябрь 2019 года, которые приводит издание, аудитория печатного номера составляет 192,3 тысячи человек, месячная аудитория сайта — 13 млн уникальных пользователей. Финансовые показатели «Ведомости» не раскрывают, но акционеры издания ранее говорили, что с 2017 года газета остаётся прибыльной.
Сначала подумал, что после этой новости
Комментарий удален
Блоги компаний
Показать еще