Пересказ материала Gizmodo о том, как компании завышают цены на электронные книги и ужесточают условия для библиотек.

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В публичной библиотеке Лос-Анджелеса есть 197 цифровых копий новой книги Ронана Фэрроу «Поймать и убить». Её ждут в очереди 342 человека. Автор Gizmodo Кейтлин Макгэрри подсчитала: если встанет в конец этой очереди, сможет прочесть произведение только через несколько месяцев.

На менее актуальную книгу 2017 года «Разговоры с друзьями» Салли Руни в очереди стоят всего четыре человека, а значит, автор сможет скачать её на Kindle всего через пару дней.

Макгэрри задаётся вопросом, почему существуют такие длинные очереди на электронные книги, почему один человек может взять только одну книгу за раз. Потому что издателям в целом не нравится идея давать литературу в аренду.

Они устанавливают правила библиотекам: не выдавать книги множеству людей, в крайнем случае — на ограниченный срок. Библиотекам выдают дорогостоящие лицензии на два года.

Гарвардская библиотека или Нью-Йоркская публичная библиотека — это не просто места, где мы берём книги. Там хранится наследие. Это невозможно с лицензией на два года. Алан Иноуйе старший руководитель отдела связей с общественностью и взаимодействия с госструктурами Американской библиотечной ассоциации

Летом 2019 года Macmillan, одно из крупнейших международных издательств, ввело для новых книг эмбарго на восемь недель: библиотеки не могут купить более одной цифровой копии в течение двух месяцев после выхода книги.

Причина запрета, по словам генерального директора Джона Сарджента, — в популярности библиотек, из-за чего продажи электронных книг заметно упали. В зависимости от того, как изменится динамика продаж в Macmillan, его примеру могут последовать и другие крупные издательства. Но Amazon, например, вообще не позволяет библиотекам покупать книги и сдавать их во временное пользование.

Чтобы понять, почему новость о введении эмбарго такая важная, надо знать, что взять электронную книгу в библиотеке — не то же самое, что взять обычную. Библиотеки сотрудничают с компаниями-посредниками, такими как OverDrive или Hoopla, которые заключают лицензионные договоры на право использования с издательствами.

Библиотеки не покупают копии книги, как делают с физическими экземплярами, а приобретают лицензии. Срок их действия в среднем составляет два года и стоит $50–60 за копию. Это примерно в пять раз дороже, чем купить электронную книгу на Amazon.

У ценообразования электронных книг сложная история. Когда-то Amazon продавала почти все электронные книги за $9,99, терпя убытки, но продавая больше ридеров Kindle.

В 2010 году Apple выпустила iBooks, книжный магазин и ридер в одном приложении. Apple убедила издателей продавать книги за $14,99 и не продавать книги Amazon, пока компания не согласится тоже повысить цены.

История завершилась тем, что министерство юстиции США подало в суд на Apple и шесть крупнейших издательств за нарушение антимонопольного законодательства. Дело закончилось в пользу министерства, но цена в $14,99 до сих пор не изменилась.

Посетители библиотек уже привыкли к долгим очередям на ту или иную книгу, и издатели надеются, что рано или поздно им надоест ждать возможности почитать очередной бестселлер и они просто купят его на Amazon.

В цифровом формате книга действительно может существовать бесконечно, но это создаёт рынку помехи, потому что экономически невыгодно как для издателя, так и для автора. Люди думают, что для создания электронной книги не требуется никаких расходов, и в каком-то смысле так оно и есть. Её не надо печатать, но расходы всё равно существуют. Издатель должен её купить, автор должен потратить время на её написание, книгу надо отредактировать и подготовить к изданию. Единственная исчезнувшая статья расходов — затраты на печать. В этом и заключается фундаментальная проблема рынка. Кристен Маклин аналитик исследовательской компании BookScan

Согласно данным компании BookScan, продажи электронных книг достигли своего пика в 2013 году — и с тех пор уменьшались. Но в библиотеках книги стали брать намного чаще (на 15% по сравнению с 2018 годом). К тому же в последние несколько лет увеличились продажи бумажных книг.

Маклин считает, что библиотечные книги несильно влияют на продажи, просто некоторые люди хотят покупать, а некоторые — брать на время. Она также утверждает, что у этого есть свои плюсы: человек открывает для себя нового автора в библиотеке, а потом покупает его книги.

Генеральный директор OverDrive Стив Поташ утверждает, что не все издательства жадные до прибыли — некоторые рады участвовать в специальных акциях, которые дают читателям доступ к новым книгам сразу после их публикации. Поташ говорит, что среди тысяч издательств, создателей, агрегаторов контента и партнёров лишь единицы не хотят продвигать свой продукт на более лояльных и разумных условиях.

Защитники библиотек надеются, что Конгресс США может помочь им в борьбе за доступное чтение. Прошлой осенью Библиотечная ассоциация США направила запрос в Комитет подкомитета Палаты представителей США по антимонопольному, торговому и административному праву по двум отдельным вопросам: эмбарго издательства Macmillan и высоким ценам на лицензии электронных книг с ограниченным сроком действия.

Мы надеемся, что эта проблема станет примером злоупотребления монопольным положением издательств на рынке: крупные компании вводят правила, которые идут вразрез с настоящим положением нашей экономики. Алан Иноуйе старший руководитель отдела связей с общественностью и взаимодействия с госструктурами Американской библиотечной ассоциации