Оператор активно развивает медианаправление с 2019 года, а в 2020 году планирует запустить видеосервис с эксклюзивным контентом.

В закладки

МТС и «Первый канал» договорились о стратегическом партнёрстве и создании совместного предприятия для «формирования медийного предложения нового уровня», рассказал vc.ru представитель оператора. Соглашение подписали гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня.

Партнёры планируют разработать рекомендательную систему контента, усовершенствовать инструменты мониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учётом современных способов потребления видео. Условия и детали соглашения стороны не раскрывают.

В частности, МТС займётся разработкой адаптированных под запросы телеканала инструментов аналитики поведения пользователей при просмотре видеоконтента в интернете.

«Первый канал» предоставит «МТС Медиа» (развивает медиа- и ТВ-продукты оператора) права на использование контента — игровое и документальное кино из своей библиотеки, а также новинки, не выходивших ранее в эфире вещателя, уточнили в компании.

Наша общая стратегическая цель — обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий. Игорь Мишин вице-президент МТС по развитию медиабизнеса