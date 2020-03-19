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Оператор активно развивает медианаправление с 2019 года, а в 2020 году планирует запустить видеосервис с эксклюзивным контентом.
МТС и «Первый канал» договорились о стратегическом партнёрстве и создании совместного предприятия для «формирования медийного предложения нового уровня», рассказал vc.ru представитель оператора. Соглашение подписали гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня.
Партнёры планируют разработать рекомендательную систему контента, усовершенствовать инструменты мониторинга и аналитики, а также адаптировать контентную и рекламную политику с учётом современных способов потребления видео. Условия и детали соглашения стороны не раскрывают.
В частности, МТС займётся разработкой адаптированных под запросы телеканала инструментов аналитики поведения пользователей при просмотре видеоконтента в интернете.
«Первый канал» предоставит «МТС Медиа» (развивает медиа- и ТВ-продукты оператора) права на использование контента — игровое и документальное кино из своей библиотеки, а также новинки, не выходивших ранее в эфире вещателя, уточнили в компании.
МТС развивает подразделение «МТС Медиа» с лета 2019 года. Оно отвечает за IPTV, кабельное и спутниковое ТВ, киностудию «Кинополис» и приложение «МТС ТВ», позволяющее смотреть телевизионные каналы, а также фильмы и сериалы. В ноябре компания сообщала, что в 2020 году запустит видеосервис с эксклюзивным контентом, работающий по модели ОТТ (over-the-top — доставка контента через интернет) и доступный по подписке.
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