Весенний выпуск 2020 года станет последним.

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Playboy Enterprises закроет печатную версию журнала Playboy, сообщил глава компании Бен Кон. Весенний выпуск 2020 года станет последним.

На момент публикации в редакции российской версии журнала не ответили на запрос vc.ru о планах Playboy в России.

Компания хочет поддерживать связь с читателями постоянно, а не раз в квартал, объяснил Кон. Сам журнал, включая Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials, продолжит выходить в электронном виде.

Иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для своего будущего. Поэтому мы сосредоточимся на нашей миссии: стремлении создать культуру, в которой все люди могут получать удовольствие. Бен Кон глава Playboy Enterprises

В 2021 году Playboy Enterprises обещает выпустить «потребительские продукты» и другие печатные издания в «новых формах». О каких именно изданиях и продуктах идёт речь, Кон не сказал.

Playboy выходил 66 лет — с 1953 года. На обложке первого журнала тиражом в 51 тысячу экземпляров была изображена Мэрилин Монро.