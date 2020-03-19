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Лиана Липанова
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Playboy закроет печатную версию журнала в США после 66 лет выпуска Материал редакции

Весенний выпуск 2020 года станет последним.

15 комментариев
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Playboy Enterprises закроет печатную версию журнала Playboy, сообщил глава компании Бен Кон. Весенний выпуск 2020 года станет последним.

На момент публикации в редакции российской версии журнала не ответили на запрос vc.ru о планах Playboy в России.

Компания хочет поддерживать связь с читателями постоянно, а не раз в квартал, объяснил Кон. Сам журнал, включая Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials, продолжит выходить в электронном виде.

Иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для своего будущего. Поэтому мы сосредоточимся на нашей миссии: стремлении создать культуру, в которой все люди могут получать удовольствие.

Бен Кон
глава Playboy Enterprises

В 2021 году Playboy Enterprises обещает выпустить «потребительские продукты» и другие печатные издания в «новых формах». О каких именно изданиях и продуктах идёт речь, Кон не сказал.

Playboy выходил 66 лет — с 1953 года. На обложке первого журнала тиражом в 51 тысячу экземпляров была изображена Мэрилин Монро.

​Основатель журнала Хью Хэфнер с первым выпуском Playboy Фото Ian West, PA

#новость #playboy

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15 комментариев
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[Unknown]

13

Было бы символичнее, если бы они закрылись на 69 году существования.

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Yuri Ahmedov

[Unknown]
0

Чем вам 66 поза не угодила? 

Ответить

Anton Korbutyak

10

ну и правильно.
надоели эти постоянно слипающиеся страницы.

Ответить

Li Bel

6

Кто сейчас вообще покупает журналы?

Ответить

Григорий Догонин

4

это потому что теперь вместо олдового Хью Хефнера Моргенштерн?

Ответить

Гриша Булыжников

4

им конец. в интернете у них нет шансов.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

2

Эх! Ушла эпоха.

Ответить

Artemy

1

... из-за короновируса

Ответить

Nick Sidorov

1

Ну закроется и закроется. 
Этого добра сейчас завались -) 

Ответить

Милая Мила

0

Порн Хаб их убил 

Ответить

Anatoly Ivanov

Милая
1

интернет как таковой скорее

Ответить

Дмитрий Белоусов

0

Вот это реально кризис

Ответить

Yury Kotov

0

На сайте playboy.com неплохие фотки даже

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Lucky Fucko

0

статьи были интересные

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Кирилл Кузнецов

0

Среди дальнобойщиков пойдут массовые увольнения.

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