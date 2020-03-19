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Весенний выпуск 2020 года станет последним.
Playboy Enterprises закроет печатную версию журнала Playboy, сообщил глава компании Бен Кон. Весенний выпуск 2020 года станет последним.
На момент публикации в редакции российской версии журнала не ответили на запрос vc.ru о планах Playboy в России.
Компания хочет поддерживать связь с читателями постоянно, а не раз в квартал, объяснил Кон. Сам журнал, включая Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials, продолжит выходить в электронном виде.
В 2021 году Playboy Enterprises обещает выпустить «потребительские продукты» и другие печатные издания в «новых формах». О каких именно изданиях и продуктах идёт речь, Кон не сказал.
Playboy выходил 66 лет — с 1953 года. На обложке первого журнала тиражом в 51 тысячу экземпляров была изображена Мэрилин Монро.
Было бы символичнее, если бы они закрылись на 69 году существования.
Порн Хаб их убил
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