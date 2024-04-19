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Полина Лааксо

Часть кинотеатров приостановила «теневой» прокат, чтобы не остаться без ключей на другие фильмы Статьи редакции

Отказаться от показа нелегального контента призывала Ассоциация владельцев кинотеатров — на период с 18 апреля по 12 мая 2024 года.

  • Так, с 18 апреля крупные кинотеатры почти полностью прекратили «предсеансное обслуживание», обратило внимание РБК. За тот день среди 20 самых кассовых фильмов в стране не оказалось ни картин без официальных дистрибьюторов в России, ни короткометражек, с которыми часто показывали неофициальные новинки.
  • Например, фильм «Дюна: часть вторая» Дени Вильнёва транслировали в «десятках» кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. Но 19 апреля в обоих городах в расписании стоит по одному сеансу, следует из данных «Яндекс Афиши».
  • В начале апреля 2024 года временно отказаться от «теневого» проката просила Ассоциация владельцев кинотеатров. Акцию поддержала кинопрокатная компания «Атмосфера кино» — дистрибьютор «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Если бы кинотеатры не согласились, то остались бы без ключей на легальный контент.
  • С похожим призывом к киносетям обратилась «Централ Партнершип» — чтобы поддержать «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко. Она обещала пролонгировать ключи на него каждые два дня тем, кто будет «соблюдать договорённости». «Карро Прокат» аргументировала свой запрос выходом картины «Блиндаж» Марка Горобеца.
  • Участники медиарынка признают, что отказ от «теневого» проката бьёт по кинотеатрам, но сама практика тоже спорная, так как противоречит «правилам культурных индустрий».
Кадр из фильма «Блиндаж» Марка Горобеца
  • По данным «Невафильм», на фоне санкций с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%. Летом того же года часть из них начала «предсеансовое обслуживание», или «теневой» прокат. Он обеспечил треть от общих сборов за первое полугодие 2023-го. Без удостоверения показывали, например, «Бэтмена», «Аватар», «Барби», «Оппенгеймера».
  • В июне 2023 года президент сети «Каро» Ольга Зинякова предупредила: размер сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей.
Медиа
Полина Лааксо
Цифра: за 1-7 января 2024 года кассовые сборы российских кинотеатров составили рекордные за всю историю 5,8 млрд рублей Статьи редакции

5,5 млрд рублей принёс прокат фильмов российского производства.

Кадр из фильма «Бременские музыканты», 2024 год

#кинотеатры #новости

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12 комментариев
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 Lazy boy

Видимо решили добить выживших после ковида

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Твой друг и товарищ

Одни снимают какую-то фигню, а другие должные из-за них мучаться и отменить норм фильмы. Когда и так говорят, что дела не очень у кинотетатров, нужно добить

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Не трясись

Еще у кого-то зачатки морали остались? России такие не нужны

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Umbrella Corporation

Земля пухом этим кинотеатрам которые понесут ещё больше убытков с проката этой шляпы )))

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Денис Попович

ходил на дюну. виктор рыбин красавчик. столько лет выступать. рекомендую.

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Вадим Д.

Другие фильмы, это «Иван Васильевич в 4К»?

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Lazy boy

Если бы, скорее "Иван Васильевич ремейк" в 4K

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Griby Lenina

Не ссыте, миллениалы, без ключей не останемся:
J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW

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Чечёточник

Нашему отечественному производителю никакая защита и покровительство не нужны - он сам кому хош что хош поотгрызает.

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Карина Ленц

Жду в кино нормальные фильмы

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Слегка Придурковатый

Слабаки.

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Tigerbrut

Кинотеатры можно закрывать 🤣

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