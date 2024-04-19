Часть кинотеатров приостановила «теневой» прокат, чтобы не остаться без ключей на другие фильмы Статьи редакции
Отказаться от показа нелегального контента призывала Ассоциация владельцев кинотеатров — на период с 18 апреля по 12 мая 2024 года.
- Так, с 18 апреля крупные кинотеатры почти полностью прекратили «предсеансное обслуживание», обратило внимание РБК. За тот день среди 20 самых кассовых фильмов в стране не оказалось ни картин без официальных дистрибьюторов в России, ни короткометражек, с которыми часто показывали неофициальные новинки.
- Например, фильм «Дюна: часть вторая» Дени Вильнёва транслировали в «десятках» кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. Но 19 апреля в обоих городах в расписании стоит по одному сеансу, следует из данных «Яндекс Афиши».
- В начале апреля 2024 года временно отказаться от «теневого» проката просила Ассоциация владельцев кинотеатров. Акцию поддержала кинопрокатная компания «Атмосфера кино» — дистрибьютор «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. Если бы кинотеатры не согласились, то остались бы без ключей на легальный контент.
- С похожим призывом к киносетям обратилась «Централ Партнершип» — чтобы поддержать «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко. Она обещала пролонгировать ключи на него каждые два дня тем, кто будет «соблюдать договорённости». «Карро Прокат» аргументировала свой запрос выходом картины «Блиндаж» Марка Горобеца.
- Участники медиарынка признают, что отказ от «теневого» проката бьёт по кинотеатрам, но сама практика тоже спорная, так как противоречит «правилам культурных индустрий».
- По данным «Невафильм», на фоне санкций с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%. Летом того же года часть из них начала «предсеансовое обслуживание», или «теневой» прокат. Он обеспечил треть от общих сборов за первое полугодие 2023-го. Без удостоверения показывали, например, «Бэтмена», «Аватар», «Барби», «Оппенгеймера».
- В июне 2023 года президент сети «Каро» Ольга Зинякова предупредила: размер сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей.
66 показов
486 открытий
Видимо решили добить выживших после ковида
Одни снимают какую-то фигню, а другие должные из-за них мучаться и отменить норм фильмы. Когда и так говорят, что дела не очень у кинотетатров, нужно добить
Еще у кого-то зачатки морали остались? России такие не нужны
Земля пухом этим кинотеатрам которые понесут ещё больше убытков с проката этой шляпы )))
ходил на дюну. виктор рыбин красавчик. столько лет выступать. рекомендую.
Другие фильмы, это «Иван Васильевич в 4К»?
Если бы, скорее "Иван Васильевич ремейк" в 4K
Не ссыте, миллениалы, без ключей не останемся:
J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW
Нашему отечественному производителю никакая защита и покровительство не нужны - он сам кому хош что хош поотгрызает.
Жду в кино нормальные фильмы
Слабаки.
Кинотеатры можно закрывать 🤣