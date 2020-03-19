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Медиа
Лиана Липанова
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Forbes: операторы платного ТВ предоставили бесплатный доступ к контенту на время карантина после просьбы властей Материал редакции

Недополученная выручка всех операторов за полмесяца составит до 150 млн рублей, оценили в «ТМТ Консалтинг».

7 комментариев
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Некоторые операторы платного ТВ предоставили бесплатный доступ к контенту после того, как представители администрации президента обратились к ним с такой просьбой «в устной форме», сообщает Forbes со ссылкой на источники.

«У нас операторы платного телевидения, как и вся индустрия, являются крайне высоко социально ответственными людьми. Они делают это от чистой души и доброго сердца», — заявил изданию замминистра связи Алексей Волин.

«Триколор» с 19 марта по 12 апреля откроет бесплатный доступ к пакетам телеканалов и расширенной библиотеке фильмов для новых клиентов, пишет издание. Акция действует для клиентов, которые приобретут комплект спутникового ТВ. Чтобы продолжить пользоваться услугами после 12 апреля, пользователи должны будут оплатить подписку.

«Билайн» разрешит клиентам пользоваться услугами широкополого доступа в интернет и сервисом «Билайн ТВ» при нулевом балансе. Акция продлится с 23 марта по 30 апреля включительно.

С 17 марта «Ростелеком» бесплатно предоставил доступ к фильмам, сериалам, мультфильмам и образовательному контенту приложения Wink и сервиса платного ТВ. «Мегафон» открыл доступ к трём пакетам «Мегафон ТВ» с 19 марта.

«Дом.ru» обсуждает с партнёрами условия похожих акций, а спутниковый оператор «Орион» с 23 марта по 12 апреля предоставит бесплатный доступ к пакету детских телеканалов и телеканалу MTV Russia.

На долю «Триколора» по итогам 2019 года приходится 27% рынка по количеству абонентов, «Ростелеком» занял 23%, МТС — 9%, «Дом.ru» — 8% «Орион» — 7%, суммарная доля остальных компаний составляет 26%, следует из данных «ТМТ Консалтинг». Всего в России насчитывалось 45,3 млн абонентов таких сервисов в 2019 году. По оценке гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, если все операторы платного ТВ откроют бесплатный доступ для всех пользователей, недополученная выручка за полмесяца составит до 150 млн рублей.

Бесплатный доступ к контенту на фоне массового карантина предложили и онлайн-кинотеатры. Например, Premier с 15 марта открыл бесплатный доступ к контенту собственного производства, Okko выдаёт промокод на пакет подписок «Оптимум», ivi предложил новым пользователям подписку за 1 рубль с 16 марта по 15 апреля и так далее.

#новость #коронавирус

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7 комментариев
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Денис Колокольцев

7

мне кажется просмотр MTV Russia в долгосрочном плане опаснее для здоровья чем коронавирус

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33_rublya

2

Вообще, подразумевалось, что в карантине люди будут продолжать работать, а не фильмы смотреть...

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Александр Рязанов

33_rublya
0

тссс, конечно работать

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Катя Зинкевич

1

а сюжеты про эпидемию ОРВИ будут показывать?

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Да, вот будущее из фильмов и наступило.

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Артем Курзин

0

А как поживает Социальная ответственность Амедиатеки Иви и Окко?

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Andrew

0

Достойный шаг,че уж сказать

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