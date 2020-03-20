Власти ЕС опасаются, что если все будут смотреть кино на карантине, то каналы связи будут перегружены.

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YouTube согласился понизить качество видео для пользователей из Европы, передаёт Bloomberg. До этого на такой же шаг пошёл Netflix.

Пользователи YouTube будут по умолчанию видеть ролики в стандартном разрешении вместо высокого — такие правила вводятся на 30 дней. В компании отметили, что пока заметили только несколько скачков в использовании сервиса.