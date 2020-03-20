Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Власти ЕС опасаются, что если все будут смотреть кино на карантине, то каналы связи будут перегружены.
YouTube согласился понизить качество видео для пользователей из Европы, передаёт Bloomberg. До этого на такой же шаг пошёл Netflix.
Пользователи YouTube будут по умолчанию видеть ролики в стандартном разрешении вместо высокого — такие правила вводятся на 30 дней. В компании отметили, что пока заметили только несколько скачков в использовании сервиса.
19 марта власти ЕС обратились к Netflix и другим онлайн-кинотеатрам с просьбой временно снизить качество видео для пользователей, чтобы избежать перегрузок. В Netflix согласились принять меры — по оценке компании, это уменьшит её трафик в европейских сетях на 25%, но позволит сохранить хорошее качество сервиса.
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В топку эти видеофильмы! отвлекают только население от праведных дел
Помню пожар на Останкинской телебашне 20 лет назад и недели 2 почти никакое ТВ не работало.
Зато какой через 9 месяцев был всплеск рождаемости!! ;)
дети - цветы жизни, ну и будущее.
Уж лучше их больше, чем меньше )
типичный в отказную идёт.
у меня же всё по сознанке
Тот случай, когда ты рекламируешь "высокую чёткость изображения", а потом понижаешь качество и говоришь, что "пользователи не заметят разницы".
Комментарий удален
Дружба украинского мальчика с европейским? Комментарий, достойный регистрации.
Хорошо тем кто с правой стороны уральских гор )
В европе по какой то причине до сих пор с интернетом все не очень хорошо. Это в Москве сейчас по 500 мегабит раздают за 3 копейки
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