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Медиа
Андрей Фролов
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YouTube вслед за Netflix ухудшит качество видео в Европе, чтобы снизить нагрузку на сети Материал редакции

Власти ЕС опасаются, что если все будут смотреть кино на карантине, то каналы связи будут перегружены.

19 комментариев
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YouTube согласился понизить качество видео для пользователей из Европы, передаёт Bloomberg. До этого на такой же шаг пошёл Netflix.

Пользователи YouTube будут по умолчанию видеть ролики в стандартном разрешении вместо высокого — такие правила вводятся на 30 дней. В компании отметили, что пока заметили только несколько скачков в использовании сервиса.

19 марта власти ЕС обратились к Netflix и другим онлайн-кинотеатрам с просьбой временно снизить качество видео для пользователей, чтобы избежать перегрузок. В Netflix согласились принять меры — по оценке компании, это уменьшит её трафик в европейских сетях на 25%, но позволит сохранить хорошее качество сервиса.

#новость #netflix #youtube

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19 комментариев
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Родион Галанев

16

Рекламу в FullHD, контент в 480p

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Artyom Zakharov

Родион
0

И так, чтобы возникали трудности с загрузкой рекламы в FullHD.

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Gre Li

Родион
0

Нетфликс на компе больше 720p и так не даёт

Ответить

Dmitry Ilyin

7

В топку эти видеофильмы! отвлекают только население от праведных дел

Помню пожар на Останкинской телебашне 20 лет назад и недели 2 почти никакое ТВ не работало. 
Зато какой через 9 месяцев был всплеск рождаемости!! ;)

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Li Bel

Dmitry
1

Ага, а потом очереди в дет садах и в классах по 35 чел

Ответить

Dmitry Ilyin

Li
1

дети - цветы жизни, ну и будущее. 
Уж лучше их больше, чем меньше )

Ответить

Mark

Dmitry
1

Говоришь как типичный батя-залетчик

Ответить

Dmitry Ilyin

Mark
1

типичный в отказную идёт.
у меня же всё по сознанке

Ответить

Павел Андрейчук

Dmitry
1

залёт по сознанке? :)

Ответить

Igor Kachura

Dmitry
1

Это с приходом мессии было связано, а не c пожаром на башне.

Ответить

Максим Терещенко

2

А стандартное разрешение это какое? 480 чтоли?

Ответить

Вл В

2

Тот случай, когда ты рекламируешь "высокую чёткость изображения", а потом понижаешь качество и говоришь, что "пользователи не заметят разницы".

Ответить

Комментарий удален

Родион Галанев

This
4

Дружба украинского мальчика с европейским? Комментарий, достойный регистрации.

Ответить

Aleks Ander

1

Хорошо тем кто с правой стороны уральских гор )

Ответить

Антон Иванов

Aleks
0

так мы тоже европой считаемся. только в этом контексте, конечно же...

Ответить

Kim Kim

0

ютуб при загрузке итак качество режет сильно....

Ответить

Артем Голендберг

0

В европе по какой то причине до сих пор с интернетом все не очень хорошо. Это в Москве сейчас по 500 мегабит раздают за 3 копейки

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Сергей Поляков

0

Качайте режиссерскую версию Властелина Колец в 4к, пока не поздно )

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Yuri Ahmedov

0
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