Медиа
Полина Лааксо

В первом квартале 2024 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 52% опрошенных GfK жителей российских городов Статьи редакции

Это на 5% больше, чем в четвёртом квартале 2023 года.

  • Данные привела международная исследовательская компания GfK — она опросила 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России (в том с населением менее 100 тысяч человек).
  • GfK уточнила, что считала в том числе членов домохозяйств, которые пользуются чужой подпиской. Но доли по возрастным группам, а также распределение по городам не привела и конкретные числа не назвала.
  • В опросе упоминались 15 сервисов: «Билайн ТВ», «Иви», «Кинопоиск», «Смотрёшка» («Мегафон ТВ»), Amediateka, Apple TV+, Google Play Movies & TV, Kion, Netflix, Okko, Premier, Start, Viju и Wink.
  • Доля городских жителей, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50% в рамках регулярных опросов GfK. В четвёртом квартале 2023 года она составила 47%.
  • Доля платящих подписчиков выросла у сервисов до 38%. В прошлые годы, когда компания проводила исследования, показатель не превышал 33%.
  • Лидером по общему количеству пользователей стал «Кинопоиск» — им пользовались 23,1% опрошенных. Wink использовали 13,1% опрошенных против 9,7% в четвёртом квартале 2023 года. Подписка на «Иви» была у 10,7% опрошенных, а на Okko — у 8,1%.
Медиа
Таня Боброва
Количество подписчиков онлайн-кинотеатров на уровне начала года, «Кинопоиск» снова в лидерах — итоги 2022 года от GfK Статьи редакции

Второе и третье место по количеству подписчиков разделили «иви» и Wink, говорится в исследовании.

#новости #gfk

77 показов
106 открытий
0
5 комментариев
Слегка Придурковатый

Мы стали более лучше смотреть. Кинопоиск там, Иви, вот это всё.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Всем рекомендую посмотреть Рипли — Шикарный и атмосферный Нуар с отдельным вниманием к звукам.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Ефремов

Пиратсво будет еще очень долго

Ответить
Развернуть ветку
Max Chij

Рост количества пользователей, интересно с чем связано? Всё стали ценителями хорошего кино? Да и больше стали пользоваться платной подпиской. Делаем ставки на последующие кварталы.

Ответить
Развернуть ветку
Bl0ck3d

Альтернатива этому VOKINO, можно смотреть бесплатно на всех платформах если разово настроить, либо смотреть без заморочек за 100р в мес. И пусть эти помойки в жопу идут которые перечислены в посте

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
2 комментария
Раскрывать всегда