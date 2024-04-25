В первом квартале 2024 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 52% опрошенных GfK жителей российских городов Статьи редакции
Это на 5% больше, чем в четвёртом квартале 2023 года.
- Данные привела международная исследовательская компания GfK — она опросила 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России (в том с населением менее 100 тысяч человек).
- GfK уточнила, что считала в том числе членов домохозяйств, которые пользуются чужой подпиской. Но доли по возрастным группам, а также распределение по городам не привела и конкретные числа не назвала.
- В опросе упоминались 15 сервисов: «Билайн ТВ», «Иви», «Кинопоиск», «Смотрёшка» («Мегафон ТВ»), Amediateka, Apple TV+, Google Play Movies & TV, Kion, Netflix, Okko, Premier, Start, Viju и Wink.
- Доля городских жителей, пользующихся подпиской на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 50% в рамках регулярных опросов GfK. В четвёртом квартале 2023 года она составила 47%.
- Доля платящих подписчиков выросла у сервисов до 38%. В прошлые годы, когда компания проводила исследования, показатель не превышал 33%.
- Лидером по общему количеству пользователей стал «Кинопоиск» — им пользовались 23,1% опрошенных. Wink использовали 13,1% опрошенных против 9,7% в четвёртом квартале 2023 года. Подписка на «Иви» была у 10,7% опрошенных, а на Okko — у 8,1%.
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Мы стали более лучше смотреть. Кинопоиск там, Иви, вот это всё.
Всем рекомендую посмотреть Рипли — Шикарный и атмосферный Нуар с отдельным вниманием к звукам.
Пиратсво будет еще очень долго
Рост количества пользователей, интересно с чем связано? Всё стали ценителями хорошего кино? Да и больше стали пользоваться платной подпиской. Делаем ставки на последующие кварталы.
Альтернатива этому VOKINO, можно смотреть бесплатно на всех платформах если разово настроить, либо смотреть без заморочек за 100р в мес. И пусть эти помойки в жопу идут которые перечислены в посте