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Татьяна Боброва
629

«Ведомости» сообщили о смене главного редактора газеты Материал редакции

С 24 марта исполняющим обязанности станет Андрей Шмаров.

  • С 24 марта 2020 года исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров. Утвердить его как главреда должен совет директоров АО «БНМ» (издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review), который после закрытия сделки соберут новые владельцы газеты.
  • Годовой контракт нынешнего главреда «Ведомостей» Ильи Булавинова истекает 23 апреля, и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после этого срока. Булавинов занимал свой пост с весны 2017 года.
  • Отвечать за контент газеты будет также Юрий Кацман, сообщило издание: он станет редакционным директором «Ведомостей».
  • 17 марта «Ведомости» сообщили о смене владельцев газеты: Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» издателю Константину Зятькову и управляющему директору инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. Сделку планируют закрыть в течение одного-двух месяцев.
Андрей Шмаров Дмитрий Салтыковский / «Коммерсантъ»

#новость #ведомости

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8 комментариев
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Паронормальный

1

Какая зарплата была у Булавинова?

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Alex Kuz

0

А Булавинов куда, обратно на первый канал?

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Кирилл Макеев

0

Шмаров это который Лена Миро же.
Кек.

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@aivanov

0

Эксперт - это же днищенское днище. И так газет нормальных толком не было, а теперь вот совсем.

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Алексей

0

Пусть сайт ускорят по загрузке лучше. Загружается с мобильного по 8 секунд на страницу... https://loading.express/?test_id=5e78d60f02b95b1a63961f43

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Eugene Smirnov

0

Да уж. Безидеалогическая получится тусовка.

Ответить

Eugene Smirnov

Eugene
0

Скучно. Ничего не останется. Хотя.. Так то можно и Новую иногда читать

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Наташа Зинько

–3

Простите с фамилии в голос.

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