С 24 марта исполняющим обязанности станет Андрей Шмаров.
С 24 марта 2020 года исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» станет сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров. Утвердить его как главреда должен совет директоров АО «БНМ» (издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review), который после закрытия сделки соберут новые владельцы газеты.
Годовой контракт нынешнего главреда «Ведомостей» Ильи Булавинова истекает 23 апреля, и он предупредил редакцию, что не планирует оставаться на этой должности после этого срока. Булавинов занимал свой пост с весны 2017 года.
Отвечать за контент газеты будет также Юрий Кацман, сообщило издание: он станет редакционным директором «Ведомостей».
17 марта «Ведомости» сообщили о смене владельцев газеты: Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» издателю Константину Зятькову и управляющему директору инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. Сделку планируют закрыть в течение одного-двух месяцев.
Паронормальный
Какая зарплата была у Булавинова?
Alex Kuz
А Булавинов куда, обратно на первый канал?
Кирилл Макеев
Шмаров это который Лена Миро же.
Кек.
@aivanov
Эксперт - это же днищенское днище. И так газет нормальных толком не было, а теперь вот совсем.
Алексей
Пусть сайт ускорят по загрузке лучше. Загружается с мобильного по 8 секунд на страницу... https://loading.express/?test_id=5e78d60f02b95b1a63961f43
Eugene Smirnov
Да уж. Безидеалогическая получится тусовка.
Eugene SmirnovEugene
Скучно. Ничего не останется. Хотя.. Так то можно и Новую иногда читать
Наташа Зинько
Простите с фамилии в голос.