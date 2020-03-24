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Галина Мубаракшина
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Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа» Материал редакции

Восьмилетний опыт Жарова на посту главы регулятора поможет компании укрепить позиции на рынке, считают в «Газпром-медиа».

7 комментариев
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Совет директоров АО «Газпром-медиа холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Александр Жаров «Газпром-медиа холдинг»

С Жаровым заключён трёхлетний контракт. По мнению председателя совета директоров «Газпром-медиа холдинга» Алексея Миллера, опыт на посту главы Роскомнадзора должен помочь ему укрепить позиции холдинга на рынке.

О переходе главы Роскомнадзора на новый пост «Ведомости» и РБК сообщили в феврале 2020 года. Однако тогда чиновник заявил, что не ищет работу.

Александр Жаров стал руководителем Роскомнадзора в 2012 году. В период его работы суд постановил заблокировать Telegram; Twitter и Facebook были оштрафованы за отказ хранить данные российских пользователей в России; был принят закон об автономном рунете, который расширяет полномочия регулятора.

23 марта 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Жарова от должности по собственному желанию.

В «Газпром-медиа холдинг» входят федеральные телеканалы («НТВ», «ТНТ», «ТВ-3», «Пятница!» и другие), радиостанции («Авторадио», Energy, «Юмор FM»), киностудии («Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production) и прочие активы.

С 2015 года «Газпром-медиа холдинг» возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

#новость #газпроммедиа #роскомнадзор

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7 комментариев
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Eugene Smirnov

7

Эти насекомские интриги. Один потерял «должность», другой приобрёл «должность», чисто кадровая перестановка которая для нас «простых горожан» не имеет вообще никакой смысловой нагрузки. Вообще никакой. Ладно, кто-нибудь там известный, премьер новый, Греф ушёл в политику, Сурков что-то там, но это? От этого, вообще, ничего не поменяется. Ну вообще. Один сменил другого, на мыло шило. Всё как работало, так и будет работать. Для жён только для их интересно это да и то они, может и не узнают. Муж носит бабки и носит, какая разница из какой корзины. Просыпается так же в одно и тоже время.

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Mark Khil

–1

Роисся вперде!!!

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Павел Андрейчук

Mark
5

Да, отсутствие интеллекта нынче сложно скрыть...

Ответить

Eugene Smirnov

2

Вот ведомости час назад прислали пуш, хотел написать, но там комменты не читают. Вопрос: это реально кому-нибудь интересно? (Кроме Жарова), какая смысловая нагрузка?

Ответить

Павел Андрейчук

Eugene
3

Ну то, что Жаров больше не глава роскомпозора, который таковым стал за время его "правления", точно интересно.

Ответить

Eugene Smirnov

Павел
1

И что? Телеграм разблокируют? Херня какая..

Ответить

Ware Wow

Павел
0

Никто его не знает вообще. Просто фамилия.
И кто-бы там ни был, что вообще это меняет...
Это же бюрократический пост.

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