Восьмилетний опыт Жарова на посту главы регулятора поможет компании укрепить позиции на рынке, считают в «Газпром-медиа».

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Совет директоров АО «Газпром-медиа холдинг» назначил Александра Жарова на должность генерального директора с 24 марта. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Александр Жаров «Газпром-медиа холдинг»

С Жаровым заключён трёхлетний контракт. По мнению председателя совета директоров «Газпром-медиа холдинга» Алексея Миллера, опыт на посту главы Роскомнадзора должен помочь ему укрепить позиции холдинга на рынке.

О переходе главы Роскомнадзора на новый пост «Ведомости» и РБК сообщили в феврале 2020 года. Однако тогда чиновник заявил, что не ищет работу.

Александр Жаров стал руководителем Роскомнадзора в 2012 году. В период его работы суд постановил заблокировать Telegram; Twitter и Facebook были оштрафованы за отказ хранить данные российских пользователей в России; был принят закон об автономном рунете, который расширяет полномочия регулятора.

23 марта 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Жарова от должности по собственному желанию.

В «Газпром-медиа холдинг» входят федеральные телеканалы («НТВ», «ТНТ», «ТВ-3», «Пятница!» и другие), радиостанции («Авторадио», Energy, «Юмор FM»), киностудии («Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production) и прочие активы.