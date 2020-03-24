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Галина Мубаракшина
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Футбольный агент Герман Ткаченко стал основным владельцем Sports.ru Материал редакции

По словам менеджера, покупка большей доли — это технические перестановки.

9 комментариев
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ООО «Спортс.ру» сменило владельцев: с 20 марта 2020 года 66,8% компании принадлежит футбольному агенту, главе консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко, следует из базы «Контур.Фокус».

Ещё 23,8% у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши, 6,5% — у другого сооснователя Дмитрия Степанова, 2% — у кипрской SVV Sports Segodnia Limited, ещё по 0,5% принадлежат Юрию Дудю и Елене Жаровой.

Данные «Контур.Фокус»

Покупка большой доли в Sports.ru — технический шаг в переводе компании в российскую юрисдикцию, пояснил РБК Герман Ткаченко. Новый совладелец пообещал, что не будет вмешиваться в редакционную политику издания, отметив, что «такое просто невозможно».

До января 2019 года SVV Sports Segodnia Limited принадлежали 100% компании. Сумма сделки не сообщается, уточняет издание.

На сайте Sports.ru среди учредителей указано ООО «Спортивные новости». Однако в апреле 2019 года близкий к совладельцам источник РБК говорил, что операционной компанией издания является ООО «Спортс.ру».

Sports.ru был основан в 1998 году. Изначально он существовал как блог, рассказывал Навоша. Месячная аудитория, по собственным данным издания, сейчас составляет 15 млн человек. Sports.ru входит в цифровое спортивное издательство Tribuna Digital.

В апреле 2019 года Дмитрий Навоша покинул пост генерального директора Sports.ru и занялся другими проектами компании. В частности, фанатскими сервисами и сообществом игроков на ставки Betting Insider.

#новость #sportsru

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9 комментариев
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Сергей Сергеев

3

Да просто будет фейковыми новостями накручивать интерес к своим футболистам

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Машрум

2

sports.ru выглядит, как самопальный агрегатор новостей из 2000х.. .

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Георгий Беглорян

Машрум
0

зачет) 

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Sergey Khabibullin

1

Юрий будет Дудь.

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Главное чтобы в редполитику не вмешивались

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Krem-brule

Stanislav
1

В нее не* вмешиваться вовсе невозможно, косвенно или прямо. На том и существуют медиа.

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Krem-brule
1

Но, к сожалению, многие вмешиваются

Ответить

Krem-brule

Stanislav
1

Это опечатка, я имел в виду в редакционную политику вмешиваться всегда будут, прямо или косвенно

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Сослан Сакшин

0

Интересно, во сколько оценили этот спортивный ресурс)

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