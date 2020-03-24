По словам менеджера, покупка большей доли — это технические перестановки.

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ООО «Спортс.ру» сменило владельцев: с 20 марта 2020 года 66,8% компании принадлежит футбольному агенту, главе консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко, следует из базы «Контур.Фокус».

Ещё 23,8% у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши, 6,5% — у другого сооснователя Дмитрия Степанова, 2% — у кипрской SVV Sports Segodnia Limited, ещё по 0,5% принадлежат Юрию Дудю и Елене Жаровой.

Покупка большой доли в Sports.ru — технический шаг в переводе компании в российскую юрисдикцию, пояснил РБК Герман Ткаченко. Новый совладелец пообещал, что не будет вмешиваться в редакционную политику издания, отметив, что «такое просто невозможно».

До января 2019 года SVV Sports Segodnia Limited принадлежали 100% компании. Сумма сделки не сообщается, уточняет издание.

На сайте Sports.ru среди учредителей указано ООО «Спортивные новости». Однако в апреле 2019 года близкий к совладельцам источник РБК говорил, что операционной компанией издания является ООО «Спортс.ру».

Sports.ru был основан в 1998 году. Изначально он существовал как блог, рассказывал Навоша. Месячная аудитория, по собственным данным издания, сейчас составляет 15 млн человек. Sports.ru входит в цифровое спортивное издательство Tribuna Digital.