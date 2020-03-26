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Галина Мубаракшина
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BuzzFeed сообщила о сокращении зарплат сотрудникам на 5-25% из-за снижения доходов компании на фоне вспышки коронавируса Материал редакции

Но в редакции этому даже рады — это позволит избежать увольнений, говорит источник.

15 комментариев
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Персоналу американского интернет-издания BuzzFeed сократили зарплату на 5-25% из-за финансовых проблем, которые компания испытывает в связи с пандемией коронавируса, пишет The Daily Beast.

В среду BuzzFeed уведомила о сокращении выплат большинству сотрудников в апреле и мае, пообещав договориться с профсоюзом, отмечает издание. Профсоюз поддержал решение компании.

Штатные сотрудники с наименьшим доходом (менее $65 тысяч в год) не получат 5% зарплаты. Те, у кого доход составляет $65-90 тысяч в год, недополучат 7%. Остальным зарплату урежут на 10%, у руководителей вычтут 14-25%.

Глава компании Иона Перетти пообещал сотрудникам, что он не будет получать зарплату до тех пор, пока издание не преодолеет кризис. Перетти также добавил, что компания решила урезать расходы на зарплаты, командировки, аренду и ограничила наём новых сотрудников, чтобы избежать сокращений.

Многие были этому рады, рассказал The Daily Beast один из работников. В 2019 году также из-за финансовых затруднений компания уже сократила 15% штата, напоминает Variety.

Из-за падения доходов от рекламы многие новостные издания вынуждены сокращать персонал, напоминает The Daily Beast. В середине марта гендиректор G/O Media Джим Спанфеллер рассказал сотрудникам, что финансовые перспективы компании в следующие несколько месяцев выглядят «не очень красиво».

#новость #buzzfeed

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15 комментариев
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Kirill Zuykov

3

И после прочтения этой новости, бухгалтерия побежала к руководству с гениальной идеей оптимизации бюджета компании...

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Денис Демидов

Kirill
7

Как показал мой горький опыт, в любой непонятной ситуации нужно сокращать персонал, так как это главная статья расходов любой компании. Если перестараетесь, не страшно - обновится кровь компании.

Ответить

Ilya Finagin

Денис
2

Вам не страшно, а уволенным людям? Если вам ситуация непонятна, пох на них?

Ответить

Денис Демидов

Ilya
5

Если не уволить часть сегодня, завтра придется всех увольнять. О соц. обеспечении должно государство думать, которому я с зарплат половину отдаю.

Ответить

Ilya Finagin

Денис
1

Ну обанкротитесь в итоге, не страшно - обновится рынок.

Ответить

Денис Демидов

Ilya
1

Вам может и не страшно, а владелец бизнеса должен жалеть потраченные годы, часто всю жизнь.
Так можно и про вас сказать, заболеете, не лечитесь, умрете и обновите лестничную площадку, не страшно.

Ответить

Todd

Денис
0

Про тех кто без скиллов это выход, а для тех кто со скиллами не факт.

Допустим вы сокращаете человека со скиллами сейчас. Через три месяца пандемия сойдёт на нет. Итого потери:
- 3 месяца выплат зарплаты впустую, т.к. человек не будет работать
- затраты на обучение нового человека (onboarding)

Ответить

Денис Демидов

Todd
1

Это естественно, старайтесь увольнять самых слабых по опыту и компетенциям, но увольняйте.
Потери будут в любом случае, вопрос в том, фатальными они будут или нет.
Будете сохранять персонал во время падения, упадете сами.
У вас теоретические измышления, у меня реальный опыт, тут подробнее:
https://vc.ru/life/57682-kak-ya-vyzhil-v-konkurencii-s-aliexpress

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Ware Wow

Ilya
2

Он прежде всего спасает оставшихся.

Ответить

Ilya Finagin

Ware
0

Да себя он прежде всего спасает.

Ответить

Денис Демидов

Ilya
1

А себя не нужно спасть? Горит сарай, гори и хата?
Мда, вам в бизнес точно не нужно, работайте на дядю всю жизнь с таким отношением.

Ответить

Magomet Apaev

Ilya
0

Прежде всего компанию. Не спасет компанию: собственник останется без хлеба и сотрудники без работы, а кому лучше - то? В кризис общепринятая мера - сокращать слабых, дабы они за собой не потянули сильных. 

Ответить

Алексей Терехов

Kirill
3

за оптимизацию бюджета отвечает бизнес подразделение, а не бухгалтерия

Ответить

Anton Matrosov

4

В наших компаниях подобное тоже ждет, но только проценты будут идти в обратную сторону

Ответить

Anton Kuzmichev

Anton
0

"Глава компании Росгоснефтегаз пообещал сотрудникам, что они не будут получать зарплату до тех пор, пока компания не преодолеет кризис."

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