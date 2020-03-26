Но в редакции этому даже рады — это позволит избежать увольнений, говорит источник.

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Персоналу американского интернет-издания BuzzFeed сократили зарплату на 5-25% из-за финансовых проблем, которые компания испытывает в связи с пандемией коронавируса, пишет The Daily Beast.

В среду BuzzFeed уведомила о сокращении выплат большинству сотрудников в апреле и мае, пообещав договориться с профсоюзом, отмечает издание. Профсоюз поддержал решение компании.

Штатные сотрудники с наименьшим доходом (менее $65 тысяч в год) не получат 5% зарплаты. Те, у кого доход составляет $65-90 тысяч в год, недополучат 7%. Остальным зарплату урежут на 10%, у руководителей вычтут 14-25%.

Глава компании Иона Перетти пообещал сотрудникам, что он не будет получать зарплату до тех пор, пока издание не преодолеет кризис. Перетти также добавил, что компания решила урезать расходы на зарплаты, командировки, аренду и ограничила наём новых сотрудников, чтобы избежать сокращений.

Многие были этому рады, рассказал The Daily Beast один из работников. В 2019 году также из-за финансовых затруднений компания уже сократила 15% штата, напоминает Variety.