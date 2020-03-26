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Но в редакции этому даже рады — это позволит избежать увольнений, говорит источник.
Персоналу американского интернет-издания BuzzFeed сократили зарплату на 5-25% из-за финансовых проблем, которые компания испытывает в связи с пандемией коронавируса, пишет The Daily Beast.
В среду BuzzFeed уведомила о сокращении выплат большинству сотрудников в апреле и мае, пообещав договориться с профсоюзом, отмечает издание. Профсоюз поддержал решение компании.
Штатные сотрудники с наименьшим доходом (менее $65 тысяч в год) не получат 5% зарплаты. Те, у кого доход составляет $65-90 тысяч в год, недополучат 7%. Остальным зарплату урежут на 10%, у руководителей вычтут 14-25%.
Глава компании Иона Перетти пообещал сотрудникам, что он не будет получать зарплату до тех пор, пока издание не преодолеет кризис. Перетти также добавил, что компания решила урезать расходы на зарплаты, командировки, аренду и ограничила наём новых сотрудников, чтобы избежать сокращений.
Многие были этому рады, рассказал The Daily Beast один из работников. В 2019 году также из-за финансовых затруднений компания уже сократила 15% штата, напоминает Variety.
Из-за падения доходов от рекламы многие новостные издания вынуждены сокращать персонал, напоминает The Daily Beast. В середине марта гендиректор G/O Media Джим Спанфеллер рассказал сотрудникам, что финансовые перспективы компании в следующие несколько месяцев выглядят «не очень красиво».
И после прочтения этой новости, бухгалтерия побежала к руководству с гениальной идеей оптимизации бюджета компании...
Как показал мой горький опыт, в любой непонятной ситуации нужно сокращать персонал, так как это главная статья расходов любой компании. Если перестараетесь, не страшно - обновится кровь компании.
Вам не страшно, а уволенным людям? Если вам ситуация непонятна, пох на них?
Если не уволить часть сегодня, завтра придется всех увольнять. О соц. обеспечении должно государство думать, которому я с зарплат половину отдаю.
Ну обанкротитесь в итоге, не страшно - обновится рынок.
Вам может и не страшно, а владелец бизнеса должен жалеть потраченные годы, часто всю жизнь.
Так можно и про вас сказать, заболеете, не лечитесь, умрете и обновите лестничную площадку, не страшно.
Про тех кто без скиллов это выход, а для тех кто со скиллами не факт.
Допустим вы сокращаете человека со скиллами сейчас. Через три месяца пандемия сойдёт на нет. Итого потери:
- 3 месяца выплат зарплаты впустую, т.к. человек не будет работать
- затраты на обучение нового человека (onboarding)
Это естественно, старайтесь увольнять самых слабых по опыту и компетенциям, но увольняйте.
Потери будут в любом случае, вопрос в том, фатальными они будут или нет.
Будете сохранять персонал во время падения, упадете сами.
У вас теоретические измышления, у меня реальный опыт, тут подробнее:
https://vc.ru/life/57682-kak-ya-vyzhil-v-konkurencii-s-aliexpress
Да себя он прежде всего спасает.
А себя не нужно спасть? Горит сарай, гори и хата?
Мда, вам в бизнес точно не нужно, работайте на дядю всю жизнь с таким отношением.
Прежде всего компанию. Не спасет компанию: собственник останется без хлеба и сотрудники без работы, а кому лучше - то? В кризис общепринятая мера - сокращать слабых, дабы они за собой не потянули сильных.
за оптимизацию бюджета отвечает бизнес подразделение, а не бухгалтерия
В наших компаниях подобное тоже ждет, но только проценты будут идти в обратную сторону
"Глава компании Росгоснефтегаз пообещал сотрудникам, что они не будут получать зарплату до тех пор, пока компания не преодолеет кризис."
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