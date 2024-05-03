«В российском кинопрокате всё плохо: привлекать аудиторию нечем, а платить аренду и зарплаты нужно» Статьи редакции
Редакция «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) узнала, как кинотеатры отнеслись к просьбе остановить «теневой» прокат для поддержки отечественных картин.
- Отказаться от «предсеансового обслуживания» с 18 апреля по 12 мая 2024 года призывала Ассоциация владельцев кинотеатров. Крупный бизнес частично прислушался, потому что местные дистрибьюторы пригрозили оставить их без ключей на показ легального контента.
- За это время в прокат должны выйти фантастический фильм «Блиндаж» Марка Горобеца, приключенческие «Суворовец 1944» Дениса Казанцева и «Северный полюс» Александра Котта, военная лента «Семь чёрных бумаг» Анатолия Колиева и ряд комедий и мелодрам.
- Главным бенефициаром должен был стать фильм «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, но он не оправдал ожидания отрасли, а другого репертуара не хватает. Части «многозальников», по словам собеседника БК, пришлось закрыть некоторые помещения на «субботник»: провести уборку, поменять лампы и кресла.
- Что будет «через несколько месяцев или год», неясно: «в российском прокате всё плохо». Собеседник БК считает, что рынок «рано поверил во всесилие отечественного продукта», и подмечает: сам кинотеатр в 2023 году не провёл ни одного нелегального показа и в итоге «потерял» 22 млн рублей сборов. Не помог даже рост цен на билеты.
- Представитель региональной сети заявил БК, что прокатчики не должны «выкручивать» кинотеатрам руки, ведь это не они вкладывают деньги в развитие бизнеса.
- «Сто лет тому вперёд» собирает недостаточно денег для выделенного количества сеансов. А виноватыми всё равно останутся кинотеатры, говорит ещё один источник издания. По его словам, потом им скажут: «разместили мало плакатов, не дали рекламу».
- Другой собеседник говорит, что это «не первый и не последний недобор». Апрель-май «исторически были провальными». Проблема не в качестве фильма, а в том, что аудитория картины «подрассыпалась»: школьники предпочли прогулки походу в кино, а на тех, кого могла привлечь ностальгия по «Гостье из будущего» Кира Булычёва, «не был направлен маркетинг».
- Возможный выход — договорённость кинотеатров с дистрибьюторами «о нормировании сеансов» фильмов с прокатным удостоверением и без него. Как вариант: можно установить процентное соотношение. Такие правила могла бы взять в работу Ассоциация владельцев кинотеатров.
- По данным «Невафильм», с января по июль 2022 года число кинотеатров в России сократилось на 6,4%. Тогда же часть из них начала «предсеансовое обслуживание», или «теневой» прокат без удостоверений. Он обеспечил треть от общих сборов за первую половину 2023-го. Так показывали, например, «Бэтмена», «Аватар», «Барби» и «Оппенгеймера».
- В июне 2023 года глава «Каро» предупредила: размер сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей.
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Лол. Так им и надо, дурачье.
Спасибо всем, кто не пошел и не поддался на эту провокацию с нашими фильмами! Спасибо большое! Возможно, перестанут такой херней страдать.
О родине подумой!
Ну кто бы мог подумать)))
Нужно крутить больше наше кино, про вторую мировую, про дедов.