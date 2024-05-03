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Полина Лааксо

«В российском кинопрокате всё плохо: привлекать аудиторию нечем, а платить аренду и зарплаты нужно» Статьи редакции

Редакция «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) узнала, как кинотеатры отнеслись к просьбе остановить «теневой» прокат для поддержки отечественных картин.

  • Отказаться от «предсеансового обслуживания» с 18 апреля по 12 мая 2024 года призывала Ассоциация владельцев кинотеатров. Крупный бизнес частично прислушался, потому что местные дистрибьюторы пригрозили оставить их без ключей на показ легального контента.
  • За это время в прокат должны выйти фантастический фильм «Блиндаж» Марка Горобеца, приключенческие «Суворовец 1944» Дениса Казанцева и «Северный полюс» Александра Котта, военная лента «Семь чёрных бумаг» Анатолия Колиева и ряд комедий и мелодрам.
  • Главным бенефициаром должен был стать фильм «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, но он не оправдал ожидания отрасли, а другого репертуара не хватает. Части «многозальников», по словам собеседника БК, пришлось закрыть некоторые помещения на «субботник»: провести уборку, поменять лампы и кресла.
  • Что будет «через несколько месяцев или год», неясно: «в российском прокате всё плохо». Собеседник БК считает, что рынок «рано поверил во всесилие отечественного продукта», и подмечает: сам кинотеатр в 2023 году не провёл ни одного нелегального показа и в итоге «потерял» 22 млн рублей сборов. Не помог даже рост цен на билеты.

Привлекать аудиторию нечем. Нам нужно платить аренду, зарплаты, налоги, покупать кинолампы. Откуда брать деньги? Особенно при том, что всё подорожало в несколько раз.

Выручка снижается. Мы вынуждены экономить на расходниках, зарплатах, сервисе. Качество кинопоказа снижается, что отражается на сборах фильмов. Они тоже снизятся.

Жаль, что дистрибьюторы и чиновники словно не понимают, что мы все друг от друга зависим. <...>

анонимный собеседник БК
  • Представитель региональной сети заявил БК, что прокатчики не должны «выкручивать» кинотеатрам руки, ведь это не они вкладывают деньги в развитие бизнеса.
  • «Сто лет тому вперёд» собирает недостаточно денег для выделенного количества сеансов. А виноватыми всё равно останутся кинотеатры, говорит ещё один источник издания. По его словам, потом им скажут: «разместили мало плакатов, не дали рекламу».
  • Другой собеседник говорит, что это «не первый и не последний недобор». Апрель-май «исторически были провальными». Проблема не в качестве фильма, а в том, что аудитория картины «подрассыпалась»: школьники предпочли прогулки походу в кино, а на тех, кого могла привлечь ностальгия по «Гостье из будущего» Кира Булычёва, «не был направлен маркетинг».
  • Возможный выход — договорённость кинотеатров с дистрибьюторами «о нормировании сеансов» фильмов с прокатным удостоверением и без него. Как вариант: можно установить процентное соотношение. Такие правила могла бы взять в работу Ассоциация владельцев кинотеатров.

Кинотеатры не собираются вставлять палки в колёса российскому блокбастеру, который собирает кучу денег. Все охотно оставят его с большим количеством сеансов. Но если случается обратное, зачем искусственно создавать проблемы кинотеатрам?

Мы продолжаем пребывать в двусмысленном состоянии, когда не замечаем «предсеансового обслуживания», пока нет крупных российских фильмов. Но когда [такие] выходят, все тут же становятся против него.

анонимный собеседник БК
Кадр из фильма «Сто лет тому вперёд»
  • По данным «Невафильм», с января по июль 2022 года число кинотеатров в России сократилось на 6,4%. Тогда же часть из них начала «предсеансовое обслуживание», или «теневой» прокат без удостоверений. Он обеспечил треть от общих сборов за первую половину 2023-го. Так показывали, например, «Бэтмена», «Аватар», «Барби» и «Оппенгеймера».
  • В июне 2023 года глава «Каро» предупредила: размер сборов, который обеспечит рынку «прожиточный минимум», должен быть около 32 млрд рублей в год. Для этого каждый месяц должна выходить картина, которая соберёт более 1 млрд рублей, две крупных ленты с кассой не менее 500 млн и три-четыре «среднячка» со сборами по 200-300 млн рублей.

#кинотеатры #новости

22 показа
374 открытия
0
4 комментария
Maxim Fox

Лол. Так им и надо, дурачье.
Спасибо всем, кто не пошел и не поддался на эту провокацию с нашими фильмами! Спасибо большое! Возможно, перестанут такой херней страдать.

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Andrey K.

О родине подумой!

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Виктория Никанорова

Ну кто бы мог подумать)))

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xsignes

Нужно крутить больше наше кино, про вторую мировую, про дедов.

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1 комментарий
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