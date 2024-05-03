Привлекать аудиторию нечем. Нам нужно платить аренду, зарплаты, налоги, покупать кинолампы. Откуда брать деньги? Особенно при том, что всё подорожало в несколько раз.

Выручка снижается. Мы вынуждены экономить на расходниках, зарплатах, сервисе. Качество кинопоказа снижается, что отражается на сборах фильмов. Они тоже снизятся.

Жаль, что дистрибьюторы и чиновники словно не понимают, что мы все друг от друга зависим. <...>