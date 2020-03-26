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Лиана Липанова
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Власти Москвы выкупили бесплатную газету Metro у владельца РБК и «Делового Петербурга» Григория Берёзкина Материал редакции

В 2018 году чистая прибыль газеты составила 180 тысяч рублей.

3 комментария
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Правительство Москвы стало мажоритарным акционером бесплатной газеты Metro. Власти выкупили её у владельца группы компаний ЕСН Григория Берёзкина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. Представитель ЕСН подтвердил продажу.

Сумму и условия сделки стороны не раскрыли. Metro распространяется, в основном, на станциях метро и зарабатывает полностью на рекламе.

Газета выходит в Москве с 1997 года по лицензии шведской Metro International, напоминают «Ведомости». Её первоначальным владельцем была АФК «Система» Владимира Евтушенкова, в 2006 году газету выкупило ГУП «Московский метрополитен» за $3,2 млн, пишет издание.

Берёзкин купил 80% Metro в 2008 году, по 10% осталось у метрополитена и мэрии, утверждают «Ведомости». По оценке экспертов, тогда газета стоила около $2 млн.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», выручка АО «Газета "Метро"» за 2018 год упала на 23% и составила 437,3 млн рублей, чистая прибыль — 180 тысяч рублей.

По данным Mediascope, которые приводят «Ведомости», каждый номер Metro в среднем читает 722 100 москвичей, её тираж в столице превышает 300 тысяч экземпляров. Аудитория сайта, по собственным данным, достигает 2,9 млн посетителей ежедневно.

В июне 2017 года Берёзкин купил 65% холдинга РБК у Михаила Прохорова. Сумму сделки не разглашалась. В декабре 2017 года Берёзкин купил газету «Деловой Петербург».

#новость #metro

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3 комментария
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Nikolay Kutafin

0

Жесть. Хотя иначе, закрылась бы

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ALENA LoveAir

0

Ну а где же Исче "доводить до населения" важную инфу", новая площадка, новая ЦА))
Кстати, прекрасная замена т/б.....
Мы там держимся 🤣

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Рустам Сафиулин

0

А такое соотношения выручки и прибыли - это какие-то налоговые схемы?

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