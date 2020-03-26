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Медиа
Лиана Липанова
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«Кинопоиск HD» купил брендированный веб-сериал «Миллионер из Балашихи» о жизни предпринимателя от «Модульбанка» Материал редакции

По словам создателей проекта, это первый случай, когда сериал из YouTube продан онлайн-кинотеатру.

5 комментариев
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» купил веб-сериал «Миллионер из Балашихи» — проект банка для предпринимателей «Модульбанк», реализованный креативным агентством Zebra Hero.

«Исторический момент. Впервые в нашей истории сериал из YouTube, созданный на деньги банка, продан на онлайн-платформу. За деньги!» — заявил сооснователь агентства Артём Царегородцев. На момент публикации заметке в агентстве не ответили на вопрос vc.ru о сумме сделки.

Страница в Facebook Артёма Царегородцева

«Миллионер из Балашихи» — это сериал о 22-летнем предпринимателе Богдане Кандаурове, который по ошибке купил секс-шоп вместо пекарни. В каждой серии герой решает какую-то проблему: как провести инвентаризацию, как прорекламировать свой товар, как снизить стоимость аренды и так далее. Задачей «Модульбанка» было создать брендированный сериал о жизни предпринимателей без прямой рекламы банка.

«Мы начали изучать контент для предпринимателей на YouTube и наткнулись на золотую жилу: бизнес-коучи и другие «эксперты», которые за гигантские деньги ведут семинары в стиле «верь в себя и все получится». Он — жертва этих бизнес-коучей», — рассказывали в агентстве.

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vc.ru

#новость #модульбанк

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5 комментариев
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Кирилл Крайнов

4

это сериал о 22-летнем предпринимателе Богдане Кандаурове, который по ошибке купил секс-шоп вместо пекарни.

А вы умеете заинтриговать...

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Сергей Милосердов

Кирилл
1

Спойлер: там реклама Модульбанка потом. 

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Konstantin Voronov

Сергей
0

Но потом! Первые 2-3 серии огонь рдакаи бнз рекламы. Но быстро сдулись 

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Степан Кучеренко

Кирилл
0

сериал не плох, кстати.

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Oleg Garvin

1
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