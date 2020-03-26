По словам создателей проекта, это первый случай, когда сериал из YouTube продан онлайн-кинотеатру.

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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» купил веб-сериал «Миллионер из Балашихи» — проект банка для предпринимателей «Модульбанк», реализованный креативным агентством Zebra Hero.

«Исторический момент. Впервые в нашей истории сериал из YouTube, созданный на деньги банка, продан на онлайн-платформу. За деньги!» — заявил сооснователь агентства Артём Царегородцев. На момент публикации заметке в агентстве не ответили на вопрос vc.ru о сумме сделки.

Страница в Facebook Артёма Царегородцева

«Миллионер из Балашихи» — это сериал о 22-летнем предпринимателе Богдане Кандаурове, который по ошибке купил секс-шоп вместо пекарни. В каждой серии герой решает какую-то проблему: как провести инвентаризацию, как прорекламировать свой товар, как снизить стоимость аренды и так далее. Задачей «Модульбанка» было создать брендированный сериал о жизни предпринимателей без прямой рекламы банка.