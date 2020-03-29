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Татьяна Боброва
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Бывший руководитель управления президента по развитию ИТ и связи Андрей Липов возглавил Роскомнадзор Материал редакции

Он считается куратором закона об автономном рунете.

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. 28 марта Липов был освобождён от должности главы управления.
  • Андрей Липов сменил в Роскомнадзоре Александра Жарова, который возглавлял ведомство с 2012 года, а в марте 2020 года перешёл на должность генерального директора «Газпром-медиа».
  • О назначении Липова на пост руководителя Роскомнадзора вместо Жарова в феврале 2020 года говорили источники «Ведомостей». В правительстве тогда заявили, что не комментируют слухи.
  • Липов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и работал в ИТ-отрасли. В 2008 году он стал чиновником — сначала отвечал за госполитику в Минкомсвязи, в 2012 году перешёл в администрацию президента, напоминали «Ведомости».
  • Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами. В конце 2019 года по заявлению чиновника возбудили уголовное дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова, писал TJ.
Кто такой Андрей Липов — координатор закона об…
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#новость #роскомнадзор

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17 комментариев
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Эмилия Теплова

5

Ого, новость не про короновирус

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Aleksandr Talalaev

Эмилия
25

гм, а комментарий всё равно про него...

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Andre Macareno

12

Липов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и работал в ИТ-отрасли

Ну, пусть покажет, что поговорка «Кто не знает нихуя — поступает в МИРЭА» неверна

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timursh

5

Надеюсь он так же технически безграмотен, как и его предшественник.

Ответить

Sergei Timofeyev

timursh
1

Он же из МИРЭА.

Ответить

Alexandr Simonov

4

Автор, координатор и куратор закона о липовом интернете - большой человек!

Ответить

Viktor Mann

0

Фото главного героя, кстати..

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Vlad Vlad

Viktor
4

Выглядит жутковато. Что у него с глазом?

Ответить

Viktor Mann

Vlad
5

В бессильном упадке от попыток заблокировать Телеграм

Ответить

Alexandr Simonov

Vlad
0

Иногда непопулярные решения могут стоить нам симметрии лица.

Ответить

Sergey Furtaev

Vlad
0

Проверял, насколько недоступны сайты с пропагандой наркотиков в РФ.

Ответить

Grigoriy Malyshev

Viktor
1

Безос в России

Ответить

Michael Shultz

1

Ахахах, наивные! Вы что думали, что на место Жарова вам либераху поставят какого-то?

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Сергей Сергеев

1

Уже скучаю по Жарову. 

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Tema Borisenko

1

Рожа какая мерзкая-то. Сразу видно - вредитель. Враг "прекрасной России будущего".

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Владимир Поповъ

0

интересно - просто совпадение или нечто большее: замена Развития IT на Роскомнадзор (читай - Деградация IT)?)

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Вася Пражкин

0

Надо ж так вляпаться, по самые уши.. А с виду - вроде приличный человек.

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