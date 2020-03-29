Бывший руководитель управления президента по развитию ИТ и связи Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Материал редакции
Он считается куратором закона об автономном рунете.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. 28 марта Липов был освобождён от должности главы управления.
Андрей Липов сменил в Роскомнадзоре Александра Жарова, который возглавлял ведомство с 2012 года, а в марте 2020 года перешёл на должность генерального директора «Газпром-медиа».
О назначении Липова на пост руководителя Роскомнадзора вместо Жарова в феврале 2020 года говорили источники «Ведомостей». В правительстве тогда заявили, что не комментируют слухи.
Липов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и работал в ИТ-отрасли. В 2008 году он стал чиновником — сначала отвечал за госполитику в Минкомсвязи, в 2012 году перешёл в администрацию президента, напоминали «Ведомости».
Липов считается куратором закона об автономном рунете, в его управлении разрабатывался законопроект об ограничении контроля иностранцев над российскими сайтами. В конце 2019 года по заявлению чиновника возбудили уголовное дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова, писал TJ.
Эмилия Теплова
Ого, новость не про короновирус
Aleksandr TalalaevЭмилия
гм, а комментарий всё равно про него...
Andre Macareno
Липов окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики и работал в ИТ-отрасли
Ну, пусть покажет, что поговорка «Кто не знает нихуя — поступает в МИРЭА» неверна
timursh
Надеюсь он так же технически безграмотен, как и его предшественник.
Sergei Timofeyevtimursh
Он же из МИРЭА.
Alexandr Simonov
Автор, координатор и куратор закона о липовом интернете - большой человек!
Viktor Mann
Фото главного героя, кстати..
Vlad VladViktor
Выглядит жутковато. Что у него с глазом?
Viktor MannVlad
В бессильном упадке от попыток заблокировать Телеграм
Alexandr SimonovVlad
Иногда непопулярные решения могут стоить нам симметрии лица.
Sergey FurtaevVlad
Проверял, насколько недоступны сайты с пропагандой наркотиков в РФ.
Grigoriy MalyshevViktor
Безос в России
Michael Shultz
Ахахах, наивные! Вы что думали, что на место Жарова вам либераху поставят какого-то?
Сергей Сергеев
Уже скучаю по Жарову.
Tema Borisenko
Рожа какая мерзкая-то. Сразу видно - вредитель. Враг "прекрасной России будущего".
Владимир Поповъ
интересно - просто совпадение или нечто большее: замена Развития IT на Роскомнадзор (читай - Деградация IT)?)
Вася Пражкин
Надо ж так вляпаться, по самые уши.. А с виду - вроде приличный человек.