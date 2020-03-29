«Первый канал», «Россия 1», ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ» и другие телеканалы записали общее видеообращение к зрителям в рамках акции «Оставайся дома», сообщается на странице НТВ в Facebook. В ролике ведущие разных передач призывают смотреть программы на других телеканалах — главное, оставаться дома.

Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в России неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года будет нерабочей — россияне смогут работать удалённо, также будут открыты продуктовые магазины и аптеки. По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения Covid-19.