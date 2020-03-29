Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Ведущие разных передач призывают зрителей смотреть программы на других телеканалах — главное, оставаться дома.
«Первый канал», «Россия 1», ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ» и другие телеканалы записали общее видеообращение к зрителям в рамках акции «Оставайся дома», сообщается на странице НТВ в Facebook. В ролике ведущие разных передач призывают смотреть программы на других телеканалах — главное, оставаться дома.
Всего к акции присоединились 17 российских федеральных телеканалов.
Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в России неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года будет нерабочей — россияне смогут работать удалённо, также будут открыты продуктовые магазины и аптеки. По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения Covid-19.
Когда тв-лица хотят, чтобы их хоть кто-то увидел, они обращаются к людям через ютуб.
P.S. Большую часть вообще впервые вижу.
Может потому , что этот вирус опасен больше для людей в возрасте ? Которые смотрят как раз таки ТВ, или твоя бабушка в ютьюбе залипает ?
так я узнал, какое говно есть в телевизоре и обрадовался, что телевизора у меня нет
Посмотрел НТВ днём. Реклама каждые 5 минут. Выключил, пошел дальше бухать.
Посмотри "международную пилораму" и твой мир никогда не будет прежним. А если ещё и узнаешь какой бюджет на ней распилили, (символично кстати говоря), есть шанс, что вообще отключишь все телевидение (:
Блоги компаний
Показать еще