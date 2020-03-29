Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Татьяна Боброва
2703

«Первый канал», «Россия 1», ТНТ, НТВ и другие телеканалы записали общий видеоролик и призвали россиян оставаться дома Материал редакции

Ведущие разных передач призывают зрителей смотреть программы на других телеканалах — главное, оставаться дома.

8 комментариев
В закладки

«Первый канал», «Россия 1», ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ» и другие телеканалы записали общее видеообращение к зрителям в рамках акции «Оставайся дома», сообщается на странице НТВ в Facebook. В ролике ведущие разных передач призывают смотреть программы на других телеканалах — главное, оставаться дома.

Всего к акции присоединились 17 российских федеральных телеканалов.

Adindex

Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в России неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года будет нерабочей — россияне смогут работать удалённо, также будут открыты продуктовые магазины и аптеки. По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения Covid-19.

#телевидение #коронавирус

Медиа
Подписан
Отписаться
«Медиабизнес по-домашнему»: зачем агентствам дружить с конкурентами и почему этого все избегают
SXSW перенесли, а меня пригласили в жюри SMALL, премии для маленьких маркетинговых и рекламных агентств. Отсюда и тема материала.
2
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 116029, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 29 Mar 2020 17:36:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Вакансии на vc.ru
Работа для высококвалифицированных специалистов в ИТ
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrew Simon

6

Когда тв-лица хотят, чтобы их хоть кто-то увидел, они обращаются к людям через ютуб. 
P.S. Большую часть вообще впервые вижу.

Ответить

Дмитрий Красильников

Andrew
0

Может потому , что этот вирус опасен больше для людей в возрасте ? Которые смотрят как раз таки ТВ, или твоя бабушка в ютьюбе залипает ?

Ответить

Andrew Simon

Дмитрий
0

Везет тебе, что твоя бабушка может еще где-то залипать)

Ответить

Doktor BArbaris

3

Жду выпуск ЧБД, где все базарят из дома по скайпу и в гостях фрик 

Ответить

Samusenko Vladislav

1

так я узнал, какое говно есть в телевизоре и обрадовался, что телевизора у меня нет

Ответить

Silverjohn

0

Сейчас главное - не бухтеть...

Ответить

Artem Borodinov

0

Посмотрел НТВ днём. Реклама каждые 5 минут. Выключил, пошел дальше бухать.

Ответить

Геннадий Прохоренко

Artem
0

Посмотри "международную пилораму" и твой мир никогда не будет прежним. А если ещё и узнаешь какой бюджет на ней распилили, (символично кстати говоря), есть шанс, что вообще отключишь все телевидение   (:

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: что компании думают о «каникулах», закрытие «Рокетбанка», Instagram-аккаунт «Вятского кваса»
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
2
eBay
Подписан
Отписаться
Экспресс-поздравление для AliExpress
Уважаемая AliExpress, я желаю вам фортуна, любви и восторга, и мы надеемся, что вам понравится это и мы нашли уникальны…
4
S4 Consulting
Подписан
Отписаться
Экономика бухгалтерии
Рассказываем, как оценить производительность штатной бухгалтерии и рассчитать эффективное время работы бухгалтера, и по…
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
У меня один вопрос, почему когда нужно было протащить поправки об обнулении сроков Путина, это сделали за пару день, через думу, совфед и КС.  А когда необходима правовая и нормативная база для введения карантина, ее…
Мэр Москвы объявил всеобщий режим самоизоляции с 30 марта — из дома можно будет выйти на работу или за продуктами
Konstantin Voronov
за неделю
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»

Прямой эфир

Evgeny Kosharovsky

Запись в подсайте Личный опыт

Evgeny Kosharovsky

Запись в подсайте Личный опыт

Evgeny Kosharovsky

Запись в подсайте Личный опыт

Vikarti Anatra

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Alex De Truare

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Антон Гранд

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Alexandre Svergoun

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Konstantin K

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Nik Mich

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Alexandre Svergoun

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Дмитрий Алексеев

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Konstantin K

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Konstantin K

Мэр Москвы объявил всеобщий…

atomlib

Как объяснить ребенку, что…

Anton Vladimirovich

Как объяснить ребенку, что…

Alexandre Svergoun

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Дмитрий Алексеев

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Konstantin K

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Konstantin K

Мэр Москвы объявил всеобщий…

Konstantin K

Мэр Москвы объявил всеобщий…