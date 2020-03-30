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Печатные СМИ исключили из списка товаров первой необходимости — они не будут выходить в течение недели.
С 30 марта по 5 апреля газеты «Ведомости» и «Известия» не будут выходить в печатном виде. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей изданий.
Печатной версии «Ведомостей» «некуда выходить и некому её развозить», рассказал информагентству и.о. главного редактора газеты Андрей Шмаров. По словам Шмарова, сайт работает бесперебойно.
В последнем номере «Известий» была анонсирована нерабочая неделя, отмечает «РИА Новости». Однако сейчас редакция газеты работает — все материалы выходят на сайте, пояснили агентству в издании.
Газета «Коммерсантъ» (тираж составляет 100-110 тысяч экземпляров, дни выхода – с понедельника по субботу) пока планирует выход, отметил главный редактор Владимир Желонкин.
По данным Mediascope за май-октябрь 2019 года, аудитория печатного номера газеты «Ведомости» — 192,3 тысячи человек, месячная аудитория сайта — 13 млн уникальных пользователей. Тираж газеты «Известия» от 27 марта 2020 года составил 85 850 экземпляров.
Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. Позже российские власти пояснили, что люди, работавшие удалённо, продолжат трудиться из дома и никаких каникул для них нет.
29 марта правительство России исключило из списка товаров первой необходимости печатные СМИ. Компании, которые продают такие товары, продолжили работу.
Ну новым «Ведомостям», возможно, вообще не стоит выходить, вне зависимости от карантина
Почему?
Надежда, конечно, умирает последней, но вдруг не вмешаются в редполитику... хотя... сам понял, что написал слишком оптимистично
Тоже жаль терять одно из немногочисленных хороших бизнес-изданий
Странно, как по мне так их уже как несколько лет назад потеряли, тут уже и терять нечего.
вот такие банеры на РБК
правительство никак не озабочено этими детьми - живы или нет, безразлично
зато "спасать" 90-летних стариков с тоннами болячек, устанавливая карантин на всю страну - это да, они могут (вместо нормальной пенсии)
ненавижу это фрик шоу
очень толсто, и все сложнее, у меня Теща умерла год назад, онкология, государства потратило за 5 лет на лечение 5,7 мил.
Пример с Банером, в том что при благотворительности можно рассматривать другие протоколы лечения, а не утвержденные Минздравом, протокол минздрава не плохой и не хороший, все очень индивидуально, а он стандартизирован
протокол минздрава не плохой и не хороший
то есть никакой
все очень индивидуально, а он стандартизирован
то есть он не для людей
Интересно как эти пропагандоны (Ведомости с недавних пор тоже) будут обходиться с сотрудниками если изоляция затянется...
газетенки то зашквар
Точно, давайте все читать Маш. Или что там нынче в моде у всепропальщиков?
деловая газета взгляд
там будут печатать пафосные передовицы даже если весь народ пожизненно загонят в тюрьмы / под домашний арест
Не расскажете, какой процент народа сейчас
пожизненно загнали в тюрьмы/под домашний арест
давайте расскажите вы
вроде 146% населения загнали на самоизоляцию?
Понятно, в очередной раз на ресурсе разбушевалась либерда. Кого у вас там куда загнали, фантазеры? Режим самоизоляции ввели в Москве и в паре субъектов РФ. При этом это сугубо добровольное дело: хочешь - самоизолируйся, не хочешь - иди жарить пресловутые шашлыки.
Но у всепропальщиков уже как обычно все пропало :)
Во-первых, это вовсе не добровольное дело - если внимательнее почитаешь указ Собянина - повсюду росгвардия и менты, ограничивающие перемещение (строго по пропускам), закрывающие торговые точки (те что вопреки указу открыты). Во-вторых, остальные регионы также присоединяются к флэшмобу, все больше. В-третьих, это все не менее чем на месяц, поэтому очень многие разорятся / потеряют работу. В-четвертых - все же думай прежде чем х-ню писать, не позорься.
это вовсе не добровольное дело
Дело исключительно добровольное. Остальное - фантазии либерды. На 30.03.2020 никаких санкций не предусмотрено. Ты обгадился первый раз.
повсюду росгвардия и менты
Сегодня провел больше 5 часов вне дома, объездив по делам 4 административных округа Москвы. Никакой Росгвардии не видел и близко. Ты снова обгадился.
В-третьих, это все не менее чем на месяц
"Тыскозал"? Очередные фантазии либерды и ты снова обгадился.
Ты извини, но на этом я беседу с тобой заканчиваю. Последую твоему советую и не буду позориться, пытаясь донести реальность до поехавших всепропальщиков :)
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