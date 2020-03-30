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Галина Мубаракшина
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«Некуда выходить и некому развозить»: «Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатных версий Материал редакции

Печатные СМИ исключили из списка товаров первой необходимости — они не будут выходить в течение недели.

19 комментариев
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С 30 марта по 5 апреля газеты «Ведомости» и «Известия» не будут выходить в печатном виде. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей изданий.

Печатной версии «Ведомостей» «некуда выходить и некому её развозить», рассказал информагентству и.о. главного редактора газеты Андрей Шмаров. По словам Шмарова, сайт работает бесперебойно.

В последнем номере «Известий» была анонсирована нерабочая неделя, отмечает «РИА Новости». Однако сейчас редакция газеты работает — все материалы выходят на сайте, пояснили агентству в издании.

Газета «Коммерсантъ» (тираж составляет 100-110 тысяч экземпляров, дни выхода – с понедельника по субботу) пока планирует выход, отметил главный редактор Владимир Желонкин.

По данным Mediascope за май-октябрь 2019 года, аудитория печатного номера газеты «Ведомости» — 192,3 тысячи человек, месячная аудитория сайта — 13 млн уникальных пользователей. Тираж газеты «Известия» от 27 марта 2020 года составил 85 850 экземпляров.

Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. Позже российские власти пояснили, что люди, работавшие удалённо, продолжат трудиться из дома и никаких каникул для них нет.

29 марта правительство России исключило из списка товаров первой необходимости печатные СМИ. Компании, которые продают такие товары, продолжили работу.

#новость #ведомости #известия #бизнеснакарантине

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19 комментариев
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Alexander Marfitsin

17

Ну новым «Ведомостям», возможно, вообще не стоит выходить, вне зависимости от карантина

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Alexander
0

Почему?

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Alexander Marfitsin

Stanislav
1
«Ведомости» сообщили о смене главного редактора…
С 24 марта исполняющим обязанности станет Андрей Шмаров.
vc.ru
Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Alexander
1

Надежда, конечно, умирает последней, но вдруг не вмешаются в редполитику... хотя... сам понял, что написал слишком оптимистично

Ответить

Alexander Marfitsin

Stanislav
0

Тоже жаль терять одно из немногочисленных хороших бизнес-изданий 

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Alex Petrov

Alexand…
0

Странно,  как по мне так их  уже как несколько лет назад потеряли, тут уже и терять нечего.

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serge beloff

1

вот такие банеры на РБК

правительство никак не озабочено этими детьми - живы или нет, безразлично

зато "спасать" 90-летних стариков с тоннами болячек, устанавливая карантин на всю страну - это да, они могут (вместо нормальной пенсии)

ненавижу это фрик шоу 

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Александр Якунин

serge
0

очень толсто, и все сложнее, у меня Теща умерла год назад, онкология, государства потратило за 5 лет на лечение 5,7 мил. 

Пример с Банером, в том что при благотворительности можно рассматривать другие протоколы лечения, а не утвержденные Минздравом, протокол минздрава не плохой и не хороший, все очень индивидуально, а он стандартизирован 

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serge beloff

Александр
1

 протокол минздрава не плохой и не хороший

то есть никакой
 все очень индивидуально, а он стандартизирован

то есть он не для людей

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Marat Ahiar

0

Интересно как эти пропагандоны (Ведомости с недавних пор тоже) будут обходиться с сотрудниками если изоляция затянется...

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chachalava

Marat
0

Как и все остальные

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Антон

0

газетенки то зашквар

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Alexey Praskovin

Антон
0

Точно, давайте все читать Маш. Или что там нынче в моде у всепропальщиков?

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serge beloff

Alexey
0

деловая газета взгляд
там будут печатать пафосные передовицы даже если весь народ пожизненно загонят в тюрьмы / под домашний арест 

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Alexey Praskovin

serge
0

Не расскажете, какой процент народа сейчас
пожизненно загнали в тюрьмы/под домашний арест

Ответить

serge beloff

Alexey
0

давайте расскажите вы
вроде 146% населения загнали на самоизоляцию?

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Alexey Praskovin

serge
–1

Понятно, в очередной раз на ресурсе разбушевалась либерда. Кого у вас там куда загнали, фантазеры? Режим самоизоляции ввели в Москве и в паре субъектов РФ. При этом это сугубо добровольное дело: хочешь - самоизолируйся, не хочешь - иди жарить пресловутые шашлыки.

Но у всепропальщиков уже как обычно все пропало :)

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serge beloff

Alexey
0

Во-первых, это вовсе не добровольное дело - если внимательнее почитаешь указ Собянина - повсюду росгвардия и менты, ограничивающие перемещение (строго по пропускам), закрывающие торговые точки (те что вопреки указу открыты). Во-вторых, остальные регионы также присоединяются к флэшмобу, все больше. В-третьих, это все не менее чем на месяц, поэтому очень многие разорятся / потеряют работу. В-четвертых - все же думай прежде чем х-ню писать, не позорься.

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Alexey Praskovin

serge
0

это вовсе не добровольное дело

Дело исключительно добровольное. Остальное - фантазии либерды. На 30.03.2020 никаких санкций не предусмотрено. Ты обгадился первый раз.
повсюду росгвардия и менты

Сегодня провел больше 5 часов вне дома, объездив по делам 4 административных округа Москвы. Никакой Росгвардии не видел и близко. Ты снова обгадился.
В-третьих, это все не менее чем на месяц

"Тыскозал"? Очередные фантазии либерды и ты снова обгадился.

Ты извини, но на этом я беседу с тобой заканчиваю. Последую твоему советую и не буду позориться, пытаясь донести реальность до поехавших всепропальщиков :)

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