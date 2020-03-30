Печатные СМИ исключили из списка товаров первой необходимости — они не будут выходить в течение недели.

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С 30 марта по 5 апреля газеты «Ведомости» и «Известия» не будут выходить в печатном виде. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей изданий.

Печатной версии «Ведомостей» «некуда выходить и некому её развозить», рассказал информагентству и.о. главного редактора газеты Андрей Шмаров. По словам Шмарова, сайт работает бесперебойно.

В последнем номере «Известий» была анонсирована нерабочая неделя, отмечает «РИА Новости». Однако сейчас редакция газеты работает — все материалы выходят на сайте, пояснили агентству в издании.

Газета «Коммерсантъ» (тираж составляет 100-110 тысяч экземпляров, дни выхода – с понедельника по субботу) пока планирует выход, отметил главный редактор Владимир Желонкин.

По данным Mediascope за май-октябрь 2019 года, аудитория печатного номера газеты «Ведомости» — 192,3 тысячи человек, месячная аудитория сайта — 13 млн уникальных пользователей. Тираж газеты «Известия» от 27 марта 2020 года составил 85 850 экземпляров.

Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. Позже российские власти пояснили, что люди, работавшие удалённо, продолжат трудиться из дома и никаких каникул для них нет.