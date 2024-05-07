В Госдуме допустили перевод авторских отчислений иноагентам на спецсчета «до их возвращения в Россию» — «Ъ» Статьи редакции
Для этого создали рабочую группу во главе с Ириной Яровой.
- Об обсуждении в Госдуме законопроекта о выплатах отчислений авторам-иноагентам рассказали собеседники «Ъ» в отрасли. По словам одного из них, депутаты изучают возможность открывать специальные бессрочные счета, куда цифровые платформы будут перечислять гонорары подобных лиц «до тех пор, пока они не вернутся в Россию».
- Открывать счета мог бы Минюст — его привлекли к обсуждению. А сами поправки могут стать «альтернативой полного исключения иноагентской музыки и книг с цифровых платформ», пояснил источник газеты в правительстве.
- В отрасли отметили: без выплат по ошибке могут остаться не признанные иностранными агентами соавторы и соправообладатели. Но в Госдуме обсудили, что в теории они могли бы предоставлять подтверждающие документы и получать таким образом свою долю, говорит собеседник «Ъ».
- Есть и другая проблема. По словам анонимного участника музыкального рынка, стриминги не платят авторам и исполнителям напрямую. Вместо этого они отчисляют деньги за весь каталог лейбла, дистрибьютора или издателя. Это значит, что лишиться выплат могут не только соавторы иноагентского контента, но и «сотни артистов», чей материал входит в тот же каталог.
- Представители Яровой и российских цифровых сервисов не ответили на запрос газеты либо отказались от комментариев.
- Закон о контроле за иноагентами (ими могут признать физлица, юрлица и общественные группы) вступил в силу 1 декабря 2022 года. Они, помимо прочего, обязаны маркировать публикации, не могут работать на госслужбе, претендовать на госсубсидии, в том числе на творческую деятельность, и выступать организаторами публичных мероприятий.
- В феврале 2024 года в Госдуму внесли проект о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов. Тогда же его поддержали в первом, во втором и третьем чтениях. В марте закон подписал Путин.
22 показа
81 открытие
Чтобы когда вернутся - могли оплачивать покупки в тюремном ларьке.
"депутаты изучают возможность открывать специальные бессрочные счета, куда цифровые платформы будут перечислять гонорары подобных лиц «до тех пор, пока они не вернутся в Россию»."
Правильно ли я прочитал, что депутаты открывают свои счета для перечисления себе денег иноагентов ?)
Лучше бы сразу отбирали в пользу государства, меньше проблем и бюрократии, а деньги на что-то полезное потратить