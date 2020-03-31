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авторизацию с помощью уговоров
Андрей Шмаров, назначенный в конце марта, не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания», говорится в письме редакторов.
Журналисты «Ведомостей» написали покупателям газеты Константину Зятькову и Алексею Голубовичу письмо с предложением сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Их обращение опубликовано на сайте издания.
Авторы письма — заместители главреда Дмитрий Симаков, Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. По их словам, Шмаров вместе с новым редакционным директором Юрием Кацманом «чужды журналистским принципам и корпоративной культуре издания».
Ключевые журналисты газеты увольняются, а подписчики просят вернуть деньги, говорится в письме. «На то, чтобы уберечь "Ведомости" от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни», — пишут журналисты.
Вместо Шмарова авторы письма предлагают назначить «человека из "Ведомостей"», а именно журналистку Анфису Воронину. Она работала в газете с 2002 по 2014 годы, затем два года была заместителем главного редактора РБК, отмечает The Bell. В 2016 году Воронина вернулась в «Ведомости» и возглавила редакцию коммерческих партнёрских проектов издания. Журналистка подтвердила «Ведомостям», что авторы письма обсуждали с ней возможность стать главредом газеты.
В должности Кацмана журналисты не видят необходимости в нынешней экономической ситуации, передаёт издание. Также предлагается оставить Глеба Прозорова на посту гендиректора АО «БНМ», компании-издателя газеты.
В ответ на письмо Голубович заявил журналистам, что сделка ещё не закрыта, пишет The Bell. Назначением главреда занимается совет директоров, его формируют акционеры, а Голубович и Зятьков ими пока не являются. Авторы письма отправили копию документа бывшему собственнику Демьяну Кудрявцеву, но пока не получили ответ, утверждает издание.
Бывший главред «Ведомостей» Илья Булавинов, который остаётся в редакции до 23 апреля для передачи дел в качестве замглавреда, не подписал письмо. Он отказался от комментариев The Bell. Шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло также не стал подписываться, потому что узнал о письме постфактум, передаёт The Bell. Кроме того, он покидает компанию 15 мая и не считает нужным вмешиваться в конфликт, но с содержанием письма, по его словам, частично согласен.
Шмаров назначен Голубовичем и Зятьковым и.о. главреда с 24 марта 2020 года. На первой встрече с редакцией он заявил, что не читает «Ведомости» с тех пор, как ему не понравился один из материалов, и ничего не знает о «Догме» — своде внутренних правил редакции, писали «Открытые Медиа» со ссылкой на сотрудников газеты. Он также добавил, что ему не нравится раздел «Мнения» и что в желании акционеров подредактировать что-нибудь в статье «нет ничего такого».
Цель всей этой возьни - осуществить фетишисткую мечту, возмездие за многолетние страдания: нанять самого никчёмного идиота, чтобы он первым делом пошёл и залепил жвачкой дверной глазок самым образованным и порядочным людям в стране. Но в целом без разницы: Ведомости и Коммерсант - уходящий формат, оплакивать их будут полтора пожилых интеллигента. Желаю журналистам поскорее осознать себя в новых медийных форматах и запустить множество новых крутых проектов. А новоназначенные псевдодеятели пусть управляют оставшимся после уволившихся пустым местом, что вполне им подстать.
Если верить БП, причиной письма было следующее: "Во вторник, 31 марта сотрудники «Ведомостей» обратили внимание The Bell на странную смену заголовков в статье на сайте издания о венесуэльских активах «Роснефти». Первоначально статья была опубликована под названием «Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»», затем заголовок сменился на прямо противоположный по смыслу («Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет в «Роснефти»»), а потом был вновь исправлен на первоначальный. Вариант, где государство сохраняло контрольный пакет «Роснефти», поставил лично новый и.о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров, рассказал The Bell источник в редакции. «Просто взял и переписал, научившись пользоваться админкой, грубейшее нарушение редакционных стандартов», — говорит собеседник The Bell. Обнаружив это, один из редакторов вернул на сайт прежний заголовок." Я понимаю журналистов, которым это, мягко говоря, не понравилось.
"Если верить БП" - вот тут точно нет, эти чертям даже дьявол позавидует как они умеют белое сделать черным и наоборот.
"осуществить фетишисткую мечту, возмездие за многолетние страдания" - чью мечту? Почему вы об этом не написали? Фамилии, имена?
"залепил жвачкой дверной глазок самым образованным и порядочным людям в стране", "Ведомости и Коммерсант - уходящий формат, оплакивать их будут полтора пожилых интеллигента." - т.е. их читают полтора пожилых интеллигента? Зачем тогда по вашему мнению нужны эти издания? Если их читают только полтора самых образованных и порядочных пожилых интеллигентов?
Мечту дугинских апологетов великорусской империи, которые вытерпели 30 лет унижений: развал союза, оранжевые революции, поношение эффективного-менеджера-сталина, переписывание истории и многое другое. Они - тщетно пытающиеся войти в историю озлобленные старики, имена которых затёрты так, что уже больше неотличимы от шума. А Ведомости - это же недобитки поураганивших в 90х, вытирание ног о которых сразу укрепляет духовность, помогает одержать окончательную победу над "несправедливым" прошлым и "лживой" историей.
Но в целом без разницы: Ведомости и Коммерсант - уходящий формат, оплакивать их будут полтора пожилых интеллигента.
кек пук.
У В и К вообще-то нет альтернатив на их рынке. Есть другие издания или ресурсы про экономику их уровня?
Поэтому про полтора пожилых говорить рановато. Понятно, что они отстают в тренде отикточивания, но все издания такого плана в мире консервативные.
Где читать статью о причинах обратного выкупа Полюс Золото или МРСК Центра и Поволжья. На виси.ру что-ли?
На телеграм-каналах бывших биржевых аналитиков В и К, разумеется. Ибо альтернатива будет выглядеть на полосе так: слева сканворд, справа - Мисс'Бикини-Ведомости-2020.
На телеграм-каналах бывших биржевых аналитиков В и К, разумеется.
Не совсем понял это преложение. Как и второе тоже.
Но телеграм сейчас не является сопоставимым ресурсом про экономику или политику такого же уровня.
Там большинство каналов довольно низкого уровня.
Большинство телеграмм каналов это СММ-проекты и по-большому счету несут какой-то скам в основном на деньги из под какого-нибудь потупчика.
Я единственный кто запутался в фамилиях и должностях уже на четвертом абзаце? Игра престолов нервно курит.
Своя кухня, своя политика. В СМИ есть индикаторы, которые никто не отменял.
Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости", принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева, больше не принадлежит семье Демьяна Кудрявцева? Воистину настали последние времена.
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