Андрей Шмаров, назначенный в конце марта, не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания», говорится в письме редакторов.

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Журналисты «Ведомостей» написали покупателям газеты Константину Зятькову и Алексею Голубовичу письмо с предложением сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Их обращение опубликовано на сайте издания.

Авторы письма — заместители главреда Дмитрий Симаков, Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян. По их словам, Шмаров вместе с новым редакционным директором Юрием Кацманом «чужды журналистским принципам и корпоративной культуре издания».

Ключевые журналисты газеты увольняются, а подписчики просят вернуть деньги, говорится в письме. «На то, чтобы уберечь "Ведомости" от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни», — пишут журналисты.

То, что я не смогу нормально управлять «Ведомостями», — неубедительная гипотеза, прошлый мой опыт в редакциях СМИ показывает ровно другое. Газета не сможет деградировать из-за действий одного человека, такие сложные системы, как редакции СМИ, обладают большим запасом прочности и ресурсом сопротивления. У «Ведомостей» сильная редакция. Так что тут еще вопрос — кто кого. Андрей Шмаров (цитата по «Ведомостям») и.о. главного редактора «Ведомостей»

Вместо Шмарова авторы письма предлагают назначить «человека из "Ведомостей"», а именно журналистку Анфису Воронину. Она работала в газете с 2002 по 2014 годы, затем два года была заместителем главного редактора РБК, отмечает The Bell. В 2016 году Воронина вернулась в «Ведомости» и возглавила редакцию коммерческих партнёрских проектов издания. Журналистка подтвердила «Ведомостям», что авторы письма обсуждали с ней возможность стать главредом газеты.

В должности Кацмана журналисты не видят необходимости в нынешней экономической ситуации, передаёт издание. Также предлагается оставить Глеба Прозорова на посту гендиректора АО «БНМ», компании-издателя газеты.

В ответ на письмо Голубович заявил журналистам, что сделка ещё не закрыта, пишет The Bell. Назначением главреда занимается совет директоров, его формируют акционеры, а Голубович и Зятьков ими пока не являются. Авторы письма отправили копию документа бывшему собственнику Демьяну Кудрявцеву, но пока не получили ответ, утверждает издание.

Бывший главред «Ведомостей» Илья Булавинов, который остаётся в редакции до 23 апреля для передачи дел в качестве замглавреда, не подписал письмо. Он отказался от комментариев The Bell. Шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло также не стал подписываться, потому что узнал о письме постфактум, передаёт The Bell. Кроме того, он покидает компанию 15 мая и не считает нужным вмешиваться в конфликт, но с содержанием письма, по его словам, частично согласен.