Американец Скотт Элчисон запустил подкаст Ts&Zzz для тех, кто хочет поскорее заснуть. В нём он читает пользовательские соглашения и политики конфиденциальности.

В беседе с Fast Company Элчисон рассказал, что думал над темой для нового подкаста, когда заметил, что в топе чарта iTunes постоянно появляется подкаст Get Sleepy, в котором авторы рассказывают истории перед сном. Сначала он решил читать учебники, но из-за возможных проблем с авторскими правами переключился на условия соглашения.