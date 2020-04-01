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Татьяна Боброва
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Американец Скотт Элчисон запустил подкаст, помогающий уснуть — в нём он читает пользовательские соглашения Материал редакции

Ведь это «самый скучный текст в интернете».

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Американец Скотт Элчисон запустил подкаст Ts&Zzz для тех, кто хочет поскорее заснуть. В нём он читает пользовательские соглашения и политики конфиденциальности.

Scott Elchison @tippier
The first episode of @TsAndZzzPod covers @Facebook Terms of Service. Heres to better sleep! https://t.co/wmPQ938Hcz

В беседе с Fast Company Элчисон рассказал, что думал над темой для нового подкаста, когда заметил, что в топе чарта iTunes постоянно появляется подкаст Get Sleepy, в котором авторы рассказывают истории перед сном. Сначала он решил читать учебники, но из-за возможных проблем с авторскими правами переключился на условия соглашения.

В первом сезоне Элчисон планирует выпустить эпизоды, в которых, в частности, зачитает пользовательские соглашения Facebook, Apple, Amazon, Google и YouTube.

#подкасты

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Денис Бузоверов

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😂

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Сергей Михельсон

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Можно любого автообзорщика запустить и быстро уснуть

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