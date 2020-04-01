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Ведь это «самый скучный текст в интернете».
Американец Скотт Элчисон запустил подкаст Ts&Zzz для тех, кто хочет поскорее заснуть. В нём он читает пользовательские соглашения и политики конфиденциальности.
В беседе с Fast Company Элчисон рассказал, что думал над темой для нового подкаста, когда заметил, что в топе чарта iTunes постоянно появляется подкаст Get Sleepy, в котором авторы рассказывают истории перед сном. Сначала он решил читать учебники, но из-за возможных проблем с авторскими правами переключился на условия соглашения.
В первом сезоне Элчисон планирует выпустить эпизоды, в которых, в частности, зачитает пользовательские соглашения Facebook, Apple, Amazon, Google и YouTube.
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