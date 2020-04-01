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Большинство сотрудников проголосвали за Анфису Воронину, но собственники заявили, что сейчас смена руководителя редакции невозможна.
Редакция и другие сотрудники «Ведомостей» провели внутреннее голосование по новой кандидатуре на пост исполняющего обязанности главного редактора газеты, сообщается на сайте издания. С середины марта эту должность занимает Андрей Шмаров.
Коллектив издания провёл голосование после того, как пятеро замглавреда «Ведомостей» написали письмо покупателям газеты Константину Зятькову и Алексею Голубовичу с предложением сменить Шмарова.
Кандидатуру Шмарова предложили Зятьков и Голубович, несмотря на то что сделка по продаже газеты ещё не закрыта — с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников, уточняет издание.
Шмаров не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания», считают журналисты. На первой встрече с редакцией он заявил, что не читает «Ведомости» с тех пор, как ему не понравился один из материалов, и ничего не знает о «Догме» — своде внутренних правил редакции, писали «Открытые Медиа» со ссылкой на сотрудников газеты. Если Шмаров останется в этой должности, издание потеряет ключевых сотрудников, говорится в письме.
Сам Шмаров заявил «Ведомостям»: «То, что я не смогу нормально управлять "Ведомостями", – неубедительная гипотеза, прошлый мой опыт в редакциях СМИ показывает ровно другое».
В результате голосования 73 сотрудника из 79 выбрали Анфису Воронину, главного редактора партнёрского проекта «Ведомостей» – «Ведомости &». Её кандидатуру предложили авторы письма. До этой должности Воронина работала в изданиях «Время новостей», РБК и в самих «Ведомостях».
Редакция сообщила о результатах голосования Зятькову, Голубовичу и бывшему собственнику Демьяну Кудрявцеву. Ответное письмо прислал Зятьков. «Ведомости» процитировали письмо, The Bell приводит полную версию.
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