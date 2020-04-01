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Лиана Липанова
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Новые владельцы «Ведомостей» отказались сменить и.о. главреда вопреки требованию редакции Материал редакции

Большинство сотрудников проголосвали за Анфису Воронину, но собственники заявили, что сейчас смена руководителя редакции невозможна.

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Редакция и другие сотрудники «Ведомостей» провели внутреннее голосование по новой кандидатуре на пост исполняющего обязанности главного редактора газеты, сообщается на сайте издания. С середины марта эту должность занимает Андрей Шмаров.

Коллектив издания провёл голосование после того, как пятеро замглавреда «Ведомостей» написали письмо покупателям газеты Константину Зятькову и Алексею Голубовичу с предложением сменить Шмарова.

Кандидатуру Шмарова предложили Зятьков и Голубович, несмотря на то что сделка по продаже газеты ещё не закрыта — с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников, уточняет издание.

Шмаров не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания», считают журналисты. На первой встрече с редакцией он заявил, что не читает «Ведомости» с тех пор, как ему не понравился один из материалов, и ничего не знает о «Догме» — своде внутренних правил редакции, писали «Открытые Медиа» со ссылкой на сотрудников газеты. Если Шмаров останется в этой должности, издание потеряет ключевых сотрудников, говорится в письме.

Сам Шмаров заявил «Ведомостям»: «То, что я не смогу нормально управлять "Ведомостями", – неубедительная гипотеза, прошлый мой опыт в редакциях СМИ показывает ровно другое».

В результате голосования 73 сотрудника из 79 выбрали Анфису Воронину, главного редактора партнёрского проекта «Ведомостей» – «Ведомости &». Её кандидатуру предложили авторы письма. До этой должности Воронина работала в изданиях «Время новостей», РБК и в самих «Ведомостях».

Редакция сообщила о результатах голосования Зятькову, Голубовичу и бывшему собственнику Демьяну Кудрявцеву. Ответное письмо прислал Зятьков. «Ведомости» процитировали письмо, The Bell приводит полную версию.

Уважаемая редакция,

В публичную плоскость вырвалось большое число противоречивых сообщений, которые дестабилизируют работу издания.

Считаю важным сообщить всему коллективу газеты «Ведомости», что:

• Заинтересован развивать газету в частности и издательство в целом;

• Согласен с «Догмой», и чту сформировавшиеся устои редакции;

• Разделяю интересы аудитории издания и признателен каждому покупателю и подписчику, кто рублём голосует за качественную прессу;

• Заинтересован как читатель газеты и сайта в сохранении качественного содержания.

В текущей ситуации важно понимать, что сделка не закрыта. Я и текущие собственники делают всё возможное, чтобы она произошла успешно и как можно быстрее.

Со стороны покупателей, до собрания нового совета директоров, была выдвинута инициатива о назначении исполняющим обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Я внимательно отношусь ко всем сообщениям, поступающим из редакции касательно его действий в редакции. Он, в свою очередь, высоко ценит предоставленный ему шанс работы с редакцией, и пытается доказать, что уважает коллектив и стандарты работы издания. На данный момент его замена вне юридических процедур Совета Директоров не рассматривается. На ожидаемом собрании совета директоров (не позднее месяца после завершения сделки) у редакции будет возможность выбрать нового руководителя редакции в соответствии с уставом редакции.

Крайне заинтересован в непрерывности творческой и хозяйственной деятельности в этот чрезвычайно трудный пандемический период, не зависящий от нас и редакции.

Хочу заверить, что крайне заинтересован продолжить работу с текущей дирекцией и ее руководителем после покупки издания. Генеральный директор Глеб Прозоров прилагает значительные усилия по безостановочной работе редакции в данный период.

Знаю, что и Вы переживаете за издание и своих читателей. Прошу заверить аудиторию и подписчиков в том, что принципы редакции на данный момент сохраняются, несмотря на карантин и турбулентный период сделки.

Константин Зятьков
издатель

#новость #ведомости

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