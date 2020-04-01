Уважаемая редакция,

В публичную плоскость вырвалось большое число противоречивых сообщений, которые дестабилизируют работу издания.

Считаю важным сообщить всему коллективу газеты «Ведомости», что:

• Заинтересован развивать газету в частности и издательство в целом;

• Согласен с «Догмой», и чту сформировавшиеся устои редакции;

• Разделяю интересы аудитории издания и признателен каждому покупателю и подписчику, кто рублём голосует за качественную прессу;

• Заинтересован как читатель газеты и сайта в сохранении качественного содержания.

В текущей ситуации важно понимать, что сделка не закрыта. Я и текущие собственники делают всё возможное, чтобы она произошла успешно и как можно быстрее.

Со стороны покупателей, до собрания нового совета директоров, была выдвинута инициатива о назначении исполняющим обязанности главного редактора Андрея Шмарова. Я внимательно отношусь ко всем сообщениям, поступающим из редакции касательно его действий в редакции. Он, в свою очередь, высоко ценит предоставленный ему шанс работы с редакцией, и пытается доказать, что уважает коллектив и стандарты работы издания. На данный момент его замена вне юридических процедур Совета Директоров не рассматривается. На ожидаемом собрании совета директоров (не позднее месяца после завершения сделки) у редакции будет возможность выбрать нового руководителя редакции в соответствии с уставом редакции.

Крайне заинтересован в непрерывности творческой и хозяйственной деятельности в этот чрезвычайно трудный пандемический период, не зависящий от нас и редакции.

Хочу заверить, что крайне заинтересован продолжить работу с текущей дирекцией и ее руководителем после покупки издания. Генеральный директор Глеб Прозоров прилагает значительные усилия по безостановочной работе редакции в данный период.

Знаю, что и Вы переживаете за издание и своих читателей. Прошу заверить аудиторию и подписчиков в том, что принципы редакции на данный момент сохраняются, несмотря на карантин и турбулентный период сделки.