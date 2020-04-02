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Галина Мубаракшина
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Издательство «Эксмо-АСТ» из-за закрытых книжных магазинов перенесло часть релизов новых книг на «Литрес» Материал редакции

Новые книги продолжают выходить — издательство планирует релизы каждую неделю.

  • Крупнейшее по тиражам выпускаемой литературы российское издательство «Эксмо-АСТ» решило представлять часть новых книг в интернет-сервисах электронной библиотеки «Литрес». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей издательства.

  • Первые премьеры книг «Эксмо» состоялись 2 апреля 2020 года на сайте Litres.ru и в приложении «Литрес: Читай!». По словам представителя издательства «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, средний тираж вышедших изданий составил бы 10-30 тысяч экземпляров. На время «карантина» издательство планирует увеличить список релизов, в том числе за счёт популярных авторов, рассказала «Ведомостям» Кожанова.

  • Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев сообщил газете, что группа также договорилась о выпуске пяти книг с издательством «Синдбад» и ведёт переговоры с другими.
  • После ограничения работы розницы из-за пандемии Covid-2019 онлайн-продажи книг и прессы резко упали, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По оценкам «Эксмо-АСТ», в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30% и могут упасть до 70%, если «карантин» будет ужесточён.
  • В «Альпина нон-фикшн» офлайн-продажи упали на 30-40%, рассказал «Коммерсанту» сооснователь издательства Павел Подкосов. В марте падения на 30% ожидает и гендиректор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин.
  • Компания «Литрес» основана в 2005 году. Сервис предоставляет доступ к электронным лицензионным печатным и аудиокнигам на русском и иностранных языках. Ежемесячная аудитория сервисов компании, по её данным, составляет 12,5 млн человек. Пользователи скачивают более 1,5 млн книг в месяц.

#новость #эксмо #бизнеснакарантине #литрес

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Гологенный Мяч

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не понял, что такое "книга", нафига нужен "издатель" и почему "опубликовать", а не "выложить"?

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