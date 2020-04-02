Крупнейшее по тиражам выпускаемой литературы российское издательство «Эксмо-АСТ» решило представлять часть новых книг в интернет-сервисах электронной библиотеки «Литрес». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей издательства.

Первые премьеры книг «Эксмо» состоялись 2 апреля 2020 года на сайте Litres.ru и в приложении «Литрес: Читай!». По словам представителя издательства «Эксмо-АСТ» Екатерины Кожановой, средний тираж вышедших изданий составил бы 10-30 тысяч экземпляров. На время «карантина» издательство планирует увеличить список релизов, в том числе за счёт популярных авторов, рассказала «Ведомостям» Кожанова.