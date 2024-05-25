Традиционная подборка от сооснователя Microsoft.

Билл Гейтс

«Медленные лошади», проект Apple TV+

Сериал основан на серии романов писателя Мика Геррона и повествует о команде агентов британской контрразведки — непутёвых изгоях, которыми руководит несносный неряха Джексон Лэм в исполнении Гэри Олдмана.

По словам Гейтса, Лэм — с виду полная противоположность Джеймсу Бонду, но, несмотря на дурной характер и ворох вредных привычек, он скрупулёзно относится к делу и способен перехитрить всех вокруг в самый неожиданный для зрителя момент.

«Всякий раз, когда разговор заходил о шпионских историях, я, как правило, упоминал два фильма с Робертом Редфордом: “Три дня Кондора” 1975 года и культовые “Шпионские игры” 2001-го. Теперь планирую советовать и “Медленных лошадей”», — рассказал предприниматель.

На момент публикации сериал ещё не завершён и продлён на пятый сезон. Выход четвёртого намечен на конец 2024 года.

Русскоязычный трейлер «Медленных лошадей»

Сал Кан (Khan; в некоторых источниках — Хан) — основатель образовательной некоммерческой организации Khan Academy, которая развивает одноимённую платформу с курсами по точным, социально-гуманитарным и естественным наукам. С 2006 года сервис помог более чем 150 млн человек по всему миру, пишет Гейтс и признаётся, что использовал его сам, а Кана вот уже много лет считает провидцем.

В своей книге автор Khan Academy рассуждает о том, как ИИ может повысить успеваемость учащихся, упростить жизнь преподавателям и улучшить доступ к образованию для менее привилегированных слоёв общества.

Например, чат-боты вроде ChatGPT могли бы стать частными репетиторами. Они помогут разобраться со сложными математическими задачами, задавая наводящие вопросы, предлагая подсказки и объясняя непонятные формулы. Или вместе с учеником поработают над эссе: проанализируют план и черновик, укажут на логические ошибки и предложат свои улучшения.

Кан не отрицает, что трудностей не избежать, но думать, как интегрировать ИИ в классную и во внеурочную работу, нужно уже сейчас — в том числе потому, что в будущем специалисты, которые приноровились к работе с «умными» технологиями, будут больше цениться на рынке труда.

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Сам автор и Гейтс подчёркивают: ИИ не должен и не может заменить учителей, но он точно в силах дать обеим группам больше свободы и возможностей.

Кан просит GPT-4o помочь сыну решить геометрическую задачу

В юности сооснователь Microsoft обожал проводить время в одиночестве — погружаясь в чтение книг о том, что не давало ему покоя. Однако мать Гейтса считала, что общение — важный для жизни навык, поэтому всячески помогала ему социализироваться: знакомила с гостями, заставляла встречать коллег и приятелей отца — корпоративного адвоката.

Автор книги — Дэвид Брукс — верит, что коммуникабельность можно и нужно тренировать. Одна из ключевых тем его работы — активное слушание: умение так внимать тому, что говорит человек, чтобы он чувствовал, что его слышат и ценят. Это особенно важно в цифровую эпоху, которая предоставила больше возможностей для общения и вместе с тем, как бы парадоксально ни было, посеяла чувство разобщённости и одиночества.

По мнению Брукса, вовлекаться в диалог нужно со всей энергией и задавать собеседнику открытые вопросы — чтобы побудить его поделиться опытом и ощущениями. Игнорировать его увлечённость тоже не стоит. Гейтс признался, что невольно посмеялся над собой, когда вспомнил, что порой мог без умолку тараторить о темах вроде агрохимии, даже не задумываясь, интересно ли это собеседнику.

Гейтс прочитал немало книг о войне во Вьетнаме и посмотрел множество фильмов, но роман «Женщины» заставил его взглянуть на известную главу мировой истории под другим углом — осознать, сколь немаловажную роль сыграли на войне девушки.

Главная героиня книги — 20-летняя студентка-медсестра Фрэнки Макграт — добровольно отправляется помогать пострадавшим во Вьетнаме, следом за братом, отправленным служить на передовой. Там её жизнь превращается в постоянную борьбу противоположностей: дружбы и предательства, разрушения и надежды, жизни и смерти.

Макгрет и её коллеги — настоящие героини, пишет Гейтс. Однако их заслуги часто остаются незамеченными и забытыми даже теми, кто всё то время пребывал с ними бок о бок.

«Если хотите построить более справедливый мир, но не знаете, с чего начать, — эта книга для вас», — заключает предприниматель.

Куратор конференции TED Андерсон предлагает читателям переосмыслить понятие щедрости и поразмышлять о том, как «заразить» ею окружающих. Один из многих примеров такой заразительности — кампания Ice Bucket Challenge, направленная на повышение осведомлённости о боковом амиотрофическом склерозе.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, который в итоге помог собрать более $200 млн, нужно было облиться ледяной водой, снять это на видео, выложить ролик в соцсети, пожертвовать в фонд ALS от $1 и номинировать ещё троих людей. К акции присоединилось множество знаменитостей, в том числе политики и сам Гейтс.

Андерсон рассматривает смелые идеи — например, введение обязательных ежегодных пожертвований для решения проблем с бедностью, медициной и образованием. Но озвучивает и более выполнимые предложения: чаще делать добрые дела и публично рассказывать о них в интернете, продвигать больше социальных кампаний в соцсетях и помнить, что щедрость — это ещё и обмен знаниями, нетворкинг и умение преодолевать разногласия.

Для тех, кто уже всё прочитал, посмотрел и послушал:

Подборки Гейтса для летнего чтения по годам: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Подборки Гейтса к новогодним праздникам по годам: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.