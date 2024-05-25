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Полина Лааксо

Четыре книги и сериал, которые Билл Гейтс советует на лето 2024 года Статьи редакции

Традиционная подборка от сооснователя Microsoft.

Билл Гейтс

«Медленные лошади», проект Apple TV+

Сериал основан на серии романов писателя Мика Геррона и повествует о команде агентов британской контрразведки — непутёвых изгоях, которыми руководит несносный неряха Джексон Лэм в исполнении Гэри Олдмана.

По словам Гейтса, Лэм — с виду полная противоположность Джеймсу Бонду, но, несмотря на дурной характер и ворох вредных привычек, он скрупулёзно относится к делу и способен перехитрить всех вокруг в самый неожиданный для зрителя момент.

«Всякий раз, когда разговор заходил о шпионских историях, я, как правило, упоминал два фильма с Робертом Редфордом: “Три дня Кондора” 1975 года и культовые “Шпионские игры” 2001-го. Теперь планирую советовать и “Медленных лошадей”», — рассказал предприниматель.

На момент публикации сериал ещё не завершён и продлён на пятый сезон. Выход четвёртого намечен на конец 2024 года.

Русскоязычный трейлер «Медленных лошадей»

«Дивные новые слова», Сал Кан

Сал Кан (Khan; в некоторых источниках — Хан) — основатель образовательной некоммерческой организации Khan Academy, которая развивает одноимённую платформу с курсами по точным, социально-гуманитарным и естественным наукам. С 2006 года сервис помог более чем 150 млн человек по всему миру, пишет Гейтс и признаётся, что использовал его сам, а Кана вот уже много лет считает провидцем.

В своей книге автор Khan Academy рассуждает о том, как ИИ может повысить успеваемость учащихся, упростить жизнь преподавателям и улучшить доступ к образованию для менее привилегированных слоёв общества.

Например, чат-боты вроде ChatGPT могли бы стать частными репетиторами. Они помогут разобраться со сложными математическими задачами, задавая наводящие вопросы, предлагая подсказки и объясняя непонятные формулы. Или вместе с учеником поработают над эссе: проанализируют план и черновик, укажут на логические ошибки и предложат свои улучшения.

Мнения
Полина Лааксо
«ИИ находится на начальном этапе развития, так что его сегодняшние ограничения исчезнут раньше, чем мы успеем моргнуть» Статьи редакции

Так считает сооснователь Microsoft Билл Гейтс. О «начале эпохи искусственного интеллекта» — в выжимке его нового эссе.

Билл Гейтс. Источник: Los Angeles Times

Кан не отрицает, что трудностей не избежать, но думать, как интегрировать ИИ в классную и во внеурочную работу, нужно уже сейчас — в том числе потому, что в будущем специалисты, которые приноровились к работе с «умными» технологиями, будут больше цениться на рынке труда.

Сам автор и Гейтс подчёркивают: ИИ не должен и не может заменить учителей, но он точно в силах дать обеим группам больше свободы и возможностей.

Кан просит GPT-4o помочь сыну решить геометрическую задачу

«Как узнать человека», Дэвид Брукс

В юности сооснователь Microsoft обожал проводить время в одиночестве — погружаясь в чтение книг о том, что не давало ему покоя. Однако мать Гейтса считала, что общение — важный для жизни навык, поэтому всячески помогала ему социализироваться: знакомила с гостями, заставляла встречать коллег и приятелей отца — корпоративного адвоката.

Автор книги — Дэвид Брукс — верит, что коммуникабельность можно и нужно тренировать. Одна из ключевых тем его работы — активное слушание: умение так внимать тому, что говорит человек, чтобы он чувствовал, что его слышат и ценят. Это особенно важно в цифровую эпоху, которая предоставила больше возможностей для общения и вместе с тем, как бы парадоксально ни было, посеяла чувство разобщённости и одиночества.

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По мнению Брукса, вовлекаться в диалог нужно со всей энергией и задавать собеседнику открытые вопросы — чтобы побудить его поделиться опытом и ощущениями. Игнорировать его увлечённость тоже не стоит. Гейтс признался, что невольно посмеялся над собой, когда вспомнил, что порой мог без умолку тараторить о темах вроде агрохимии, даже не задумываясь, интересно ли это собеседнику.

«Женщины», Кристин Ханна

Гейтс прочитал немало книг о войне во Вьетнаме и посмотрел множество фильмов, но роман «Женщины» заставил его взглянуть на известную главу мировой истории под другим углом — осознать, сколь немаловажную роль сыграли на войне девушки.

Главная героиня книги — 20-летняя студентка-медсестра Фрэнки Макграт — добровольно отправляется помогать пострадавшим во Вьетнаме, следом за братом, отправленным служить на передовой. Там её жизнь превращается в постоянную борьбу противоположностей: дружбы и предательства, разрушения и надежды, жизни и смерти.

Макгрет и её коллеги — настоящие героини, пишет Гейтс. Однако их заслуги часто остаются незамеченными и забытыми даже теми, кто всё то время пребывал с ними бок о бок.

«Заразительная щедрость», Крис Андерсон

«Если хотите построить более справедливый мир, но не знаете, с чего начать, — эта книга для вас», — заключает предприниматель.

Куратор конференции TED Андерсон предлагает читателям переосмыслить понятие щедрости и поразмышлять о том, как «заразить» ею окружающих. Один из многих примеров такой заразительности — кампания Ice Bucket Challenge, направленная на повышение осведомлённости о боковом амиотрофическом склерозе.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, который в итоге помог собрать более $200 млн, нужно было облиться ледяной водой, снять это на видео, выложить ролик в соцсети, пожертвовать в фонд ALS от $1 и номинировать ещё троих людей. К акции присоединилось множество знаменитостей, в том числе политики и сам Гейтс.

Андерсон рассматривает смелые идеи — например, введение обязательных ежегодных пожертвований для решения проблем с бедностью, медициной и образованием. Но озвучивает и более выполнимые предложения: чаще делать добрые дела и публично рассказывать о них в интернете, продвигать больше социальных кампаний в соцсетях и помнить, что щедрость — это ещё и обмен знаниями, нетворкинг и умение преодолевать разногласия.

Для тех, кто уже всё прочитал, посмотрел и послушал:

#биллгейтс #библиотека #сериалы

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Традиционная рекомендация от Билла Гейтса:

Воткни в себя шприц со шмурдяком

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