На протяжении 13 лет мы занимались одновременно и свободной (за это время не было случаев цензурного давления на редакцию) и относительно дорогой (с командировками на место событий) журналистикой.

Мы далеки от того, чтобы истерить или кричать о трагедии «уникального журналистского коллектива». Мы — довольно сильный коллектив, но дело не в нас. А вот без «Русского репортера» в российском обществе образуется пусть небольшая, но дыра. Дыра на том самом месте, где должна быть профессиональная журналистика, независимая как от государственной, так и от антигосударственной пропаганды; где ценится знание, основанное на глубоком репортаже с места, а не диванные мнения.

