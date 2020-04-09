Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
В 2016 году журнал уже приостанавливал выпуск «из-за тяжелейшего положения на рынке рекламы».
«Русский репортёр» сообщил о закрытии журнала после 13 лет работы. Журналисты получили письма от учредителя о расторжении трудовых договоров, рассказала редакция в официальной группе журнала в соцсети «Вконтакте».
Первый номер «Русского репортёра» вышел 27 мая 2007 года, напомнили журналисты.
Коллектив продолжит «на волонтёрских началах» писать материалы для соцсетей журнала и для платформы Les.media, говорится в заявлении. Благотворительные акции и образовательные проекты журнала также продолжат работу.
Редакция отметила, что «будет рада» предложениям для создания новых проектов в сфере медиа.
«Русский репортёр» уже приостанавливал выпуск летом 2016 года «из-за тяжелейшего положения на рынке рекламы и вообще на рынках прессы». Издатель журнала, медиахолдинг «Эксперт», возобновил выпуск в феврале 2017 года.
В июле 2019 года московский арбитраж постановил признать «Группу Эксперт» банкротом. К моменту рассмотрения дела компания задолжала банку «Транскапиталбанк» около 54,86 млн рублей.
Очень жаль. Воистину жаль. Читал их лет 7-8. Будь ты врач или актёр - читай русский репортёр. Адвокат и волонтёр - читай русский репортёр.
Очень жалко. Один из лучших журналов на рынке. Действительно настоящая журналистика с шикарными репортажными фото
ни разу не слышал про них
Ну закрылся и закрылся. Вообще журнализды давно никакого сопереживания не вызывают.
Странное дело в россии с СМИ и они как-то совершенно не таргетированы. Такое ощущение, что они очень поверхностные все. Например, берем законодателей и поверх каждого закона и каждого обсуждения должен быть аналитик делающий выводы. Это таргетировынное СМИ. А что сейчас один напечатал 50 других перепечатали другими словами и смымл. Нужна область и рамки для каждого СМИ, а этот русский репортер о чем? Для кого? Просто общага для СМИ.
Блоги компаний
Показать еще