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Лиана Липанова
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Журнал «Русский репортёр» закрылся после 13 лет работы из-за нехватки финансирования Материал редакции

В 2016 году журнал уже приостанавливал выпуск «из-за тяжелейшего положения на рынке рекламы».

9 комментариев
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«Русский репортёр» сообщил о закрытии журнала после 13 лет работы. Журналисты получили письма от учредителя о расторжении трудовых договоров, рассказала редакция в официальной группе журнала в соцсети «Вконтакте».

Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра.

«Русский репортёр»

Первый номер «Русского репортёра» вышел 27 мая 2007 года, напомнили журналисты.

На протяжении 13 лет мы занимались одновременно и свободной (за это время не было случаев цензурного давления на редакцию) и относительно дорогой (с командировками на место событий) журналистикой.

Мы далеки от того, чтобы истерить или кричать о трагедии «уникального журналистского коллектива». Мы — довольно сильный коллектив, но дело не в нас. А вот без «Русского репортера» в российском обществе образуется пусть небольшая, но дыра. Дыра на том самом месте, где должна быть профессиональная журналистика, независимая как от государственной, так и от антигосударственной пропаганды; где ценится знание, основанное на глубоком репортаже с места, а не диванные мнения.

«Русский репортёр»

Коллектив продолжит «на волонтёрских началах» писать материалы для соцсетей журнала и для платформы Les.media, говорится в заявлении. Благотворительные акции и образовательные проекты журнала также продолжат работу.

Редакция отметила, что «будет рада» предложениям для создания новых проектов в сфере медиа.

Мир меняется, медиа драматично изменились, мы тоже другие. И если нам что и хочется делать, то вовсе не «Русский репортер» 2008 года (хотя он и был великим журналом), а медиапроект будущего, использующий новейшие технологии и предугадывающий следующий шаг их развития.

«Русский репортёр»

«Русский репортёр» уже приостанавливал выпуск летом 2016 года «из-за тяжелейшего положения на рынке рекламы и вообще на рынках прессы». Издатель журнала, медиахолдинг «Эксперт», возобновил выпуск в феврале 2017 года.

В июле 2019 года московский арбитраж постановил признать «Группу Эксперт» банкротом. К моменту рассмотрения дела компания задолжала банку «Транскапиталбанк» около 54,86 млн рублей.

#новость

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9 комментариев
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Egor Gulyaev

4

Очень жаль. Воистину жаль. Читал их лет 7-8. Будь ты врач или актёр - читай русский репортёр. Адвокат и волонтёр - читай русский репортёр.

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Матвей Гордеев

2

Очень жалко. Один из лучших журналов на рынке. Действительно настоящая журналистика с шикарными репортажными фото

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Alex Kuz

Матвей
0

Лучшие журналы на рынке так скоропостижно не закрываются.

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Green Base

1

Первый пошёл

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Григорий Догонин

0

ни разу не слышал про них

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Vitold Sedyshev

Григорий
–1

и не парься уже теперь ...

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Alex Kuz

0

Ну закрылся и закрылся. Вообще журнализды давно никакого сопереживания не вызывают.

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Eugene Smirnov

0

;((

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Vitold Sedyshev

–1

Странное дело в россии с СМИ и они как-то совершенно не таргетированы. Такое ощущение, что они очень поверхностные все. Например, берем законодателей и поверх каждого закона и каждого обсуждения должен быть аналитик делающий выводы. Это таргетировынное СМИ. А что сейчас один напечатал 50 других перепечатали другими словами и смымл. Нужна область и рамки для каждого СМИ, а этот русский репортер о чем? Для кого? Просто общага для СМИ.

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