В ходе работы мы столкнулись со сложностями, затрудняющими сравнение доходов. Отсутствовала общая метрика для сравнения. Киношникам могут платить за смену, месяц или по проекту. Наличие сериалов дополнительно усложняет картину. Размер и бюджет проекта могут варьироваться в зависимости от типа продукции.

В итоге использовали исходные данные и тип оплаты, принятый для соответствующих профессий. В качестве меры центральной тенденции выбрали медиану — она менее чувствительна к неравномерному распределению данных внутри диапазонов.

Цветом выделили 50% самых частых значений, а чтобы отсечь супервысокие и супернизкие значения, применяли стандартное отклонение. Это дало охват примерно 98% зарплат.