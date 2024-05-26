Широкие «вилки» и демпинг: сколько зарабатывают специалисты в российском кинематографе Статьи редакции
Конспект исследования «Кинопоиска» и «Московской школы кино», которое компании называют «попыткой поговорить о прозрачности, необходимой и профессионалам, и тем, кто планирует ими стать».
«Киноиндустрия неохотно говорит о ставках и условиях труда, а информация о вакансиях нерелевантна рынку», — пишут авторы исследования. В отрасли нет единых стандартов оплаты труда. Гонорары звёзд могут заметно расходиться со ставками новичков. Многое зависит от портфолио кинематографиста и его связей, репутации заказчика, сложности проекта и сроков производства.
Сначала компании провели первичную серию интервью со специалистами. Затем расширили список, чтобы подтвердить данные. Всего с августа 2023 года по май 2024 года опросили более 130 человек, в том числе «топовых» участников рынка. Позже включили информацию из открытых источников, документов со ставками от продюсеров и производственных компаний, а также учли данные Межрегионального профсоюза кинематографистов.
Авторы подчёркивают: это «не строгая научная работа». Собранные данные — попытка сориентировать тех, кто уже работает в индустрии или хочет в ней развиваться.
Актёры
- Вузы ежегодно выпускают примерно 1300 актёров, поэтому конкуренция «повышенная». Успех во многом зависит от дружественных отношений с продюсерами и директорами по кастингу, медийности и агента, так как с ним можно получить гонорар в восемь-десять раз выше.
- Роль первого плана в малобюджетном телесериале принесёт около 10 тысяч рублей за смену. Участие в крупном проекте для стриминга — от 50 тысяч рублей. Ради опыта новички нередко готовы сниматься «за ласку и еду», признался один из опрошенных.
В среднем за дебютную роль первого плана в массовом кино можно получить от 200 тысяч рублей в зависимости от количества смен. Их может быть и 20, и 60.
- Иногда на гонорарах сказывается и то, как человек держится на пробах. По словам одного респондента, «если по актёру видно, что он снимается за 2500 рублей, он не получит роль в проекте, где платят 50 тысяч за ту же работу».
Сценаристы
- В отрасли дефицит квалифицированных кадров, но начинающим трудно заинтересовать продюсеров и агентов и получить регулярную работу. Компании ищут тех, кто умеет «выстраивать полную драматургию», а выпускники краткосрочных курсов обладают базовыми навыками.
- За серию длительностью до получаса платят «в половину или даже в полтора раза меньше, чем за часовую». Писатели-сценаристы и уже известные авторы могут получать по 1-2 млн рублей за эпизод и по 7-10 млн рублей за полный метр. За продолжение успешных проектов могут заплатить «до трёх раз больше».
- Платят чаще всего поэтапно: за заявку, синопсис, поэпизодный план, а затем за первый и финальный черновик сценария. Иногда первые этапы не учитывают «из жадности». Из-за этого авторы могут полгода работать без выплат и подрабатывать где-то ещё.
- Постоянных ставок в профессии нет. Плата за схожий объём работы может отличаться на «сотни тысяч рублей» от автора к автору. Даже наличие кассового хита в фильмографии не гарантирует больших денег.
Режиссёры-постановщики
- Это одна из самых финансово рискованных кинопрофессий, потому что результат «больше всего заметен публично».
- Гонорар часто зависит от выпускающей студии. Одни платят за все стадии производства, в том числе пре- и постпродакшен. Другие могут возложить часть задач на креативного продюсера или же предложить выплаты ниже рыночных в обмен на обещание о долгосрочном сотрудничестве, хотя «гарантий [этого] нет».
- Гонорар начинающего режиссёра за дебютную полнометражку в среднем составляет от 500 тысяч рублей до 2 млн рублей. С учётом длительности кинопроекта и неоплачиваемых переработок «месячная зарплата может оказаться ниже, чем у других кинематографистов». Один из респондентов-новичков сравнил её с «зарплатой начальника склада продуктовой сети».
- Звёздный режиссёр получает от 10 млн рублей за полный метр и от 800 тысяч до 3 млн рублей за серию сериала.
- Вторые режиссеры, как правило, получают месячную зарплату и меньше зависят от производственных турбулентностей. Они не работают с актёрами первого плана. В основном руководят вторым и массовкой, составляют съёмочный план, иногда управляют гримёрами, костюмерами, пиротехниками и другими участниками съёмок.
Операторы
- Гонорары операторов-постановщиков, которые собирают команду, вместе с режиссёром продумывают раскадровки и управляют процессом, сильно зависят от фильмографии. У камераменов, которые работают с камерой, важнее технавыки и оснащённость (при наличии своего коптера, камеры и комплекта оптики можно получать в «десять раз» больше).
- Ставки в профессии часто «скачут», кто-то демпингует. Переработки в кино практически никогда не оплачиваются.
- «Адекватная» минимальная ставка для профоператоров варьируется от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей в месяц. Максимальный гонорар за проект может доходить до 6 млн рублей, но нижний уровень при этом назвать трудно.
- Начинающим операторам нередко платят по низким ставкам. Как шутит один респондент, «чтобы снять дебют, нужно до него снять другой дебют». Немало также зависит от знаний о гонорарах на рынке, потому что с ними можно «увереннее общаться с продюсерами, не пытаясь попасть пальцем в небо».
Продюсеры
- Заработок продюсера в большом кино иногда зависит от коммерческого успеха картины, потому что в случае соавторства он может получать часть прибыли от проекта.
- Начинающим специалистам часто платят «по остаточному принципу». На невыгодные условия указывают и линейные продюсеры — они решают задачи на площадке.
- Креативные продюсеры, которые обычно совмещают функции режиссёра и сценариста, могут работать за фиксированную зарплату и в обмен на это обязуются сотрудничать только с этой компаний и ей же в первую очередь показывать свои идеи.
- Если они представляют продакшн-компанию и выступают со стороны заказчика, то нередко ведут до 15 проектов в год и могут получать до 600 тысяч рублей в месяц плюс бонусы. Последние могут составлять до 25% от годовой зарплаты.
Режиссёры монтажа
- Эти специалисты часто прописывают месячную ставку в договоре. Это помогает избежать рисков, когда проект выходит за рамки сроков по чужой вине. В таком случае с режиссёром заключают допсоглашение и продлевают оплату по той же ставке.
- Доверие «критически важно», поэтому продюсеры ищут режиссёров монтажа среди знакомых и только потом «выводят вакансию в общее поле», рассказала одна респондентка. Звёздные специалисты получают от 500 тысяч рублей в месяц, но их «не более десяти на весь российский рынок».
- По словам опрошенных, в профессии распространён демпинг, что особенно сильно сказывается на новичках. Они могут продешевить или привязать договор не к срокам, а к объёму. В итоге будут долго ждать гонорара.
Звукорежиссёры
- Респонденты отмечают, что специфика работы звукорежиссёров часто непонятна другим кинематографистам. Это влияет на бюджеты.
- Звукорежиссёры на площадке, как правило, получают от 13 тысяч рублей за смену. Общую стоимость работ по монтажу чистовой фонограммы оценивают в 200-400 тысяч рублей.
- Стоимость производства звукового сопровождения на постпродакшене складывается из разных выплат. Запись синхронных шумов, например, учитывает работу режиссёра записи (10 тысяч рублей за смену), артиста шумов (15 тысяч), аренду студии (10 тысяч) и режиссёра монтажа шумов (7000 рублей). Полуторачасовой полнометражке может потребоваться до 15 таких смен.
- Час работы звукорежиссёра финальной перезаписи может стоит от 3000 рублей. Супервайзеру могут платить как 70 тысяч рублей в месяц, так и 300 тысяч рублей (средний срок производства звука для полного метра составляет от трёх до пяти месяцев).
- Звукорежиссёр в сериале получает по 150-200 тысяч рублей за серию, но это ставки «телевизионной эпохи». Сами специалисты могут просить вплоть до 800 тысяч рублей за эпизод из-за сложности современных проектов.
- Гонорары режиссёров постпродакшена «индексируются хуже, чем работа на площадке», говорят некоторые респонденты.
Художники-постановщики
- В арт-департаменте обычно получают ежемесячную зарплату. Тем, кто работал хотя бы с семью-десятью историческими и фантастическими проектами, платят «примерно в три раза больше», чем тем, у кого за плечами три-четыре сериала, поставленных в современном «сеттинге».
- Ставки плавают, но консультант «Кинопоиска» подтвердил: невозможно найти профессионала с гонораром ниже 400 тысяч рублей. В кино они часто вырастают в главных художников с зарплатой до 1 млн рублей в месяц.
Композиторы
- Композитор обычно получает гонорар за проект или серию. Вилка «крайне широкая». За схожий объём в сериале можно получить 300 тысяч рублей или все 8 млн рублей. Многое зависит от репутации, переговорных способностей, умения работать в различных жанрах, от скорости и навыков звукорежиссуры.
VFX-художники
- Это специалисты, отвечающие за визуальные эффекты. Бывают проекты, которые можно полностью сделать за год, а бывают те, где только одна сцена требует столько же времени работы.
- В индустрии говорят, что «любое VFX-образование — базовое». Научиться можно только по ходу работы, но при этом устроиться куда-то без опыта трудно. Это вынуждает начинающих работать бесплатно или по низким ставкам. Профи получают вплоть до 300 тысяч рублей в месяц.
Хочу вкатиться в киноиндустрию, чтобы получать 300к/наносек. Начал с изучения Кэмпбелла и Афтер эффектс. Никому не нужен стажер на съёмки? Мин 70к/мес, я знаю себе цену.
Крыжовникова прошу не беспокоить.