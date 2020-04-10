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Галина Мубаракшина
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Издательская группа «Альпина» начала использовать автоматическую озвучку книг вместо дикторов Материал редакции

Программа поможет холдингу сэкономить время и деньги на создание аудиокниг.

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Издательский холдинг «Альпина» запустил пилотный проект с компанией Speechki, которая помогает создавать аудиокниги с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом vc.ru рассказали в холдинге.

«Альпина» планирует выпустить 10 книг, озвученных с помощью ИИ, и посмотреть, как отреагирует аудитория: какими будут продажи и отзывы покупателей, рассказал заместитель генерального директора Alpina Digital Денис Петров. Условия сотрудничества компания не раскрывает.

Сейчас читатели ожидают, что почти все новые издания выходят и в аудиоформате, пояснил Петров.

«Использование ИИ позволит нам выпустить большое количество аудиокниг, озвучка которых хорошим диктором просто нерентабельна. Особенно это становится актуальным сейчас, когда книжный бизнес в стране под угрозой из-за закрытия магазинов и падения курса рубля», — отметил представитель издательства.

По расчётам холдинга, за счёт использования ИИ траты на озвучку удастся снизить в 5-10 раз. «О реальных значениях экономии можно будет говорить только тогда, когда мы перейдем к полноформатной озвучке ИИ и станет понятна экономика проекта», — пояснил Денис Петров.

«Альпина» выпускает нон-фикшн литературу (книги по бизнесу, саморазвитию, научно-популярной тематики), для которой высокохудожественная начитка не требуется, считает Петров. Но до последнего времени холдинг отказывался от озвучки с помощью ИИ, поскольку компанию не устраивало качество сервисов.

Speechki разработала технологию, которая позволила «всерьёз рассмотреть» её использование, отметил представитель холдинга. Например, робот понимает логику интонационных пауз, расставленных редактором в тексте, запоминает её и затем уже расставляет паузы самостоятельно.

Текст, озвученный профессиональным диктором, и ИИ.

По данным «Альпины», первыми использовать ИИ для озвучки книг в России начал сервис Storytel, который также сотрудничает со Speechki. В числе партнёров компании на её сайте также указана электронная библиотека Bookmate.

Стоимость создания аудиокниги в сервисе Speechki — 20 рублей за 1000 знаков, указано в условиях сервиса. Срок озвучивания больших произведений составляет до 40 минут.

#новость #альпина #ии

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