Kion добавил возможность заходить в профиль по биометрии — не вводя PIN-код

По скану лица или отпечатку пальца.Опция должна появиться после обновления приложения в App Store или Google Play, рассказали в Kion. По его словам, он первый среди российских онлайн-кинотеатров предоставил такую функцию.Чтобы входить в мобильное приложение по биометрии, нужно, чтобы она поддерживалась на самом устройстве и уже была настроена (например, Face ID на iOS). Если система не распознает лицо или отпечаток, войти в профиль можно будет по PIN-коду.Так как функция работает на основе нативных решений от Google и Apple, Kion не собирает биометрические данные и не передаёт их сторонним сервисам, уточнили в компании.Источник: Kion#новости #kion
«По его словам, он первый среди российских онлайн-кинотеатров предоставил такую функцию.»
потому что нахер кому надо паролить приложение кинотеатра на своем же устройстве
Похоже у них конкурс сейчас какой-то проходит. Кто сделает самый бесполезный проект или запилит самую бессмысленную фичу.
А нам пофигу, мы пассажиры корабля под флагом черепа
не передает, не собирает, а потом раз и потеряли..
так все делают
Последние время МТС просто фонтанирует безумными идеями.
15р?