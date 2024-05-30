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Полина Лааксо
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Kion добавил возможность заходить в профиль по биометрии — не вводя PIN-код

По скану лица или отпечатку пальца.

  • Опция должна появиться после обновления приложения в App Store или Google Play, рассказали в Kion. По его словам, он первый среди российских онлайн-кинотеатров предоставил такую функцию.
  • Чтобы входить в мобильное приложение по биометрии, нужно, чтобы она поддерживалась на самом устройстве и уже была настроена (например, Face ID на iOS). Если система не распознает лицо или отпечаток, войти в профиль можно будет по PIN-коду.
  • Так как функция работает на основе нативных решений от Google и Apple, Kion не собирает биометрические данные и не передаёт их сторонним сервисам, уточнили в компании.
Источник: Kion
Источник: Kion

#новости #kion

357357 показов
515515 открытий
25
25 комментариев
le phatique

«По его словам, он первый среди российских онлайн-кинотеатров предоставил такую функцию.»
потому что нахер кому надо паролить приложение кинотеатра на своем же устройстве

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Доктор Чокопай

Похоже у них конкурс сейчас какой-то проходит. Кто сделает самый бесполезный проект или запилит самую бессмысленную фичу.

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Альвар

А нам пофигу, мы пассажиры корабля под флагом черепа

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Александр

не передает, не собирает, а потом раз и потеряли..

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Настройки

так все делают

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Андрей Кашицын

Последние время МТС просто фонтанирует безумными идеями.

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Александр

15р?

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