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Но когда «карантин» закончится, сервис ожидает оттока аудитории.
Аудитория стримингового сервиса Netflix на фоне пандемии Covid-19 и массового перехода на «удалёнку» увеличилась на 15,8 млн пользователей за первые три месяца 2020 года, следует из отчёта компании. Аналитики с Уолл-стрит и сам сервис до пандемии прогнозировали рост на 7 млн подписчиков, напоминает Fortune.
При этом выручка компании выросла с $4,52 млрд в первом квартале 2019 года до $5,77 млрд в тот же период 2020 года. Однако это меньше, чем прогнозировала компания — $6,048 млрд. Это связано с резким повышением курса доллара США и, как следствие, снижением международных доходов сервиса.
Также компания приостановила съёмки фильмов и сериалов по всему миру. Однако более 200 проектов уже либо завершены, либо находятся на стадии постпродакшна — их хватит на первое время «карантина», передаёт DTF.
По прогнозам до снятия карантина ещё 3 месяца (1 августа). Netflix обогатятся.
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