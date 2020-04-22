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Медиа
Лиана Липанова
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Netflix отчитался о росте аудитории на 16 млн пользователей на фоне пандемии — это в два раза больше прогноза Материал редакции

Но когда «карантин» закончится, сервис ожидает оттока аудитории.

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Аудитория стримингового сервиса Netflix на фоне пандемии Covid-19 и массового перехода на «удалёнку» увеличилась на 15,8 млн пользователей за первые три месяца 2020 года, следует из отчёта компании. Аналитики с Уолл-стрит и сам сервис до пандемии прогнозировали рост на 7 млн подписчиков, напоминает Fortune.

183 млн подписчиков
достигла аудитория Netflix ко второму кварталу 2020 года

При этом выручка компании выросла с $4,52 млрд в первом квартале 2019 года до $5,77 млрд в тот же период 2020 года. Однако это меньше, чем прогнозировала компания — $6,048 млрд. Это связано с резким повышением курса доллара США и, как следствие, снижением международных доходов сервиса.

Мы прекрасно понимаем, что нам повезло, что у нас есть востребованная в такое время услуга. Как и другие развлекательные услуги для дома, мы наблюдаем временное увеличение просмотра и рост подписчиков. В нашем случае это компенсируется резким повышением курса доллара США, что приводит к снижению наших международных доходов и, как следствие, к прогнозируемых доходов.

Мы ожидаем снижения просмотров и замедления роста аудитории по мере того, как будет заканчиваться «самоизоляция», что, как мы надеемся, произойдет в ближайшее время.

Также компания приостановила съёмки фильмов и сериалов по всему миру. Однако более 200 проектов уже либо завершены, либо находятся на стадии постпродакшна — их хватит на первое время «карантина», передаёт DTF.

#netflix #новость

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