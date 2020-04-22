Мы прекрасно понимаем, что нам повезло, что у нас есть востребованная в такое время услуга. Как и другие развлекательные услуги для дома, мы наблюдаем временное увеличение просмотра и рост подписчиков. В нашем случае это компенсируется резким повышением курса доллара США, что приводит к снижению наших международных доходов и, как следствие, к прогнозируемых доходов.

Мы ожидаем снижения просмотров и замедления роста аудитории по мере того, как будет заканчиваться «самоизоляция», что, как мы надеемся, произойдет в ближайшее время.