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Медиа
Лиана Липанова
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«Яндекс» сделал платформу Smart TV для недорогих телевизоров — с эфирными телеканалами и фильмами в одном интерфейсе Материал редакции

Пока платформа поддерживается только на телевизорах Dexp, а в дальнейшем появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов.

30 комментариев
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«Яндекс» запустил мультимедиаплатформу для телевизоров с поддержкой Smart TV, рассказал vc.ru представитель компании.

Платформа объединила разные источники контента в одном интерфейсе — эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.

«Яндекс»

Найти нужный фильм или видео можно с помощью голосового поиска, не переключаясь между источниками контента — по названию, жанру или актёру. На главном экране будут отображаться недавние каналы и рекомендованные фильмы и видео.

«Яндекс»

Мультимедийная платформа уже предустановлена на телевизорах Dexp, при покупке таких устройств в магазинах DNS покупатель получит три месяца подписки на «Яндекс.Плюс», рассказали в интернет-компании.

В дальнейшем платформа появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов. Она работает на базе открытой версии Android Open Source Project.

«Яндекс»

В России растёт спрос на телевизоры со Smart TV и высоким разрешением экрана, сообщали в ноябре 2019 года «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров. За январь-сентябрь 2019 года на российском рынке было продано 4,4 млн телевизоров, из них половина с системой Smart TV.

#новость #яндекс

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30 комментариев
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Peter Gonin

2

Звучит интересно. Только что за бренды вообще перечислены (ок, кроме Hyundai, но все равно вопрос)?

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Никита Лихачёв

Peter
25

Дешёвые китайские ноунейм-телевизоры, пользующиеся массовым спросом у тех, кто хочет сэкономить. У известных брендов свои экосистемы, туда так просто не влезешь. А этим смарт-телекам нужна нормальная русифицированная оболочка, чтобы продажи в России стали ещё лучше. Вроде такая логика.

Ответить

Maxim Syabro

Никита
0

Да, 1 в 1 мои мысли.

Ответить

Алексей Семенов

Peter
1

Самсунг и LG не пускают на свой рынок, чай Яндекс - не просто приложение. 

Ответить

Andreas Kraut

2

Яндекс надоел. Скоро будет туалетная бумага Яндекс. 

Ответить

lakoros

Andreas
0

Интересно как у вас печёт от Гугл или Эпл.

Ответить

Andreas Kraut

lakoros
0

вообще не печет) эти компании мне симпатичны. тот же apple не выходит за рамки того, чего он умеет очень хорошо. 4 железных направления и 2 сервисных. 

Ответить

Алексей Степанюк

3

Они закинут эту платформу в Яндекс.Станцию Plus?

Ответить

Вебик Хороший

Алексей
0

Скорее всего нет, так как на станциях вроде не андроид, а своя ось.

Ответить

Николай Цыганов

Вебик
0

Андроид там

Ответить

S.Z

0

Логично было бы им и приставочки продавать

Ответить

Pavel Pavlenko

S.Z
3

так уже продают - большая Яндекс.Станция это и есть приставка, которую можно подключить к телику по HDMI и смотреть Кинопоиск HD.

Ответить

S.Z

Pavel
0

приставка за 11 тыщ, ага

Ответить

Алексей Степанюк

S.Z
0

ну найдите аналог смрат тв + голосовой помощник + колонка подобной мощности дешевле и сравнимо по качеству 

Ответить

S.Z

Алексей
0

https://vc.ru/tech/107610-dochka-sberbanka-predstavila-svoe-pervoe-ustroystvo-tv-pristavku-dlya-onlayn-kinoteatra-okko

Зачем нужна колонка, если в тв есть динамики. Это разного класса устройства 

«Дочка» «Сбербанка» представила своё первое…
Устройство поступит в продажу с 18 февраля 2020 года и первое время будет стоить 1490 рублей. Okko…
vc.ru
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Олег Кирсанов

S.Z
1

Хорошое кстати устройство, купил его себе на старте продаж, а через две недели чуваки с 4pda завезли на неё полноценный Android TV 9. 
За 1500₽ это успех вообще.

Ответить

Алексей Степанюк

S.Z
0

читать умеем? голосовой ассистент + колонка + смарт тв. вы скинули обычную приставку смарт тв, и то демпингованную сбером

Ответить

S.Z

Алексей
1

Я изначально написал: Им приставочку бы. Ты сам на место приставки начал продавать колонку яндекса. Это разные устройства. Тем более колонка стоит как половина телека

Тем более на этих телеках яндекса нет Алисы. Только голосовой поиск, как и у окко

Ответить

Saucedo Puetz

1

Мало было нам рекламы яндекс.браузера в компьютере, теперь еще и в телевизоре будет

Ответить

COVID-22

0

т.е. контетнт на ней будет платным?

Ответить

Артем Голендберг

COVID-22
1

Ну кинопоиск hd ясен пень ни кто бесплатно раздавать не будет. У них затраты гигантские. А пару эфирным телеканалов думаю бесплатно будут.

Ответить

Олег Кирсанов

0

Ждём порт на другие Android устройства, почему бы и нет.

Ответить

Егор Ярко

0

А на плойку еще не завезли приложение Кинопоиска? А то подписка есть, а смотреть через браузер ну такое

Ответить

Злой Полушубок

0

Яндекс.Кит тоже начинался с телефонов Dexp.

Ответить

Александр Рябинин

0

Теперь помимо эфирной рекламы будет реклама от Яндекса. Можно будет заменять эфирные ролики своими).

Ответить

Николай Кузнецов

0

Что только не придумают чтобы новые 4К телевизоры продавать. Покупать это конечно не нужно, если уже есть нормальная тв приставка на андроиде. 

Ответить

Artemy

0

Я бы на старом филипсе покрутил, если можно

Ответить

Костя Малинкин

0

Не для телевизоров Dexp, а лишь для двух моделей. Без предустановки эта платформа недоступна.

Ответить

Yan Purvenes

0

1. Яндекс эфир так и не сделал тв каналы норм. Тот же Megogo например с LG сделали такое приложение, где можно взять подписку на кабельное тв через инет.
Эфир не идет.
2. Не понятная ситуация с другими кинотеатрами. Вроде другие кинотеатры подключили, но при этом сам кинопоиск как отдельной платформой смотрится.

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COVID-22

–1

Очередной агрегатор от Яндекс

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