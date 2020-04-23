Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Пока платформа поддерживается только на телевизорах Dexp, а в дальнейшем появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов.
«Яндекс» запустил мультимедиаплатформу для телевизоров с поддержкой Smart TV, рассказал vc.ru представитель компании.
Платформа объединила разные источники контента в одном интерфейсе — эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.
Найти нужный фильм или видео можно с помощью голосового поиска, не переключаясь между источниками контента — по названию, жанру или актёру. На главном экране будут отображаться недавние каналы и рекомендованные фильмы и видео.
Мультимедийная платформа уже предустановлена на телевизорах Dexp, при покупке таких устройств в магазинах DNS покупатель получит три месяца подписки на «Яндекс.Плюс», рассказали в интернет-компании.
В дальнейшем платформа появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов. Она работает на базе открытой версии Android Open Source Project.
В России растёт спрос на телевизоры со Smart TV и высоким разрешением экрана, сообщали в ноябре 2019 года «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров. За январь-сентябрь 2019 года на российском рынке было продано 4,4 млн телевизоров, из них половина с системой Smart TV.
Звучит интересно. Только что за бренды вообще перечислены (ок, кроме Hyundai, но все равно вопрос)?
Дешёвые китайские ноунейм-телевизоры, пользующиеся массовым спросом у тех, кто хочет сэкономить. У известных брендов свои экосистемы, туда так просто не влезешь. А этим смарт-телекам нужна нормальная русифицированная оболочка, чтобы продажи в России стали ещё лучше. Вроде такая логика.
Самсунг и LG не пускают на свой рынок, чай Яндекс - не просто приложение.
Яндекс надоел. Скоро будет туалетная бумага Яндекс.
вообще не печет) эти компании мне симпатичны. тот же apple не выходит за рамки того, чего он умеет очень хорошо. 4 железных направления и 2 сервисных.
Они закинут эту платформу в Яндекс.Станцию Plus?
Скорее всего нет, так как на станциях вроде не андроид, а своя ось.
Логично было бы им и приставочки продавать
так уже продают - большая Яндекс.Станция это и есть приставка, которую можно подключить к телику по HDMI и смотреть Кинопоиск HD.
ну найдите аналог смрат тв + голосовой помощник + колонка подобной мощности дешевле и сравнимо по качеству
https://vc.ru/tech/107610-dochka-sberbanka-predstavila-svoe-pervoe-ustroystvo-tv-pristavku-dlya-onlayn-kinoteatra-okko
Зачем нужна колонка, если в тв есть динамики. Это разного класса устройства
Хорошое кстати устройство, купил его себе на старте продаж, а через две недели чуваки с 4pda завезли на неё полноценный Android TV 9.
За 1500₽ это успех вообще.
читать умеем? голосовой ассистент + колонка + смарт тв. вы скинули обычную приставку смарт тв, и то демпингованную сбером
Мало было нам рекламы яндекс.браузера в компьютере, теперь еще и в телевизоре будет
т.е. контетнт на ней будет платным?
Ну кинопоиск hd ясен пень ни кто бесплатно раздавать не будет. У них затраты гигантские. А пару эфирным телеканалов думаю бесплатно будут.
А на плойку еще не завезли приложение Кинопоиска? А то подписка есть, а смотреть через браузер ну такое
Теперь помимо эфирной рекламы будет реклама от Яндекса. Можно будет заменять эфирные ролики своими).
Что только не придумают чтобы новые 4К телевизоры продавать. Покупать это конечно не нужно, если уже есть нормальная тв приставка на андроиде.
Не для телевизоров Dexp, а лишь для двух моделей. Без предустановки эта платформа недоступна.
1. Яндекс эфир так и не сделал тв каналы норм. Тот же Megogo например с LG сделали такое приложение, где можно взять подписку на кабельное тв через инет.
Эфир не идет.
2. Не понятная ситуация с другими кинотеатрами. Вроде другие кинотеатры подключили, но при этом сам кинопоиск как отдельной платформой смотрится.
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