Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Пока платформа поддерживается только на телевизорах Dexp, а в дальнейшем появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов.
«Яндекс» запустил мультимедиаплатформу для телевизоров со Smart TV с разными источниками контента в одном интерфейсе, рассказал vc.ru представитель компании.
Платформа объединила эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.
Найти нужный фильм или видео можно с помощью голосового поиска, не переключаясь между источниками контента — по названию, жанру или актёру. На главном экране будут отображаться недавние каналы и рекомендованные фильмы и видео.
Мультимедийная платформа уже предустановлена на телевизорах Dexp, при покупке таких устройств в магазинах DNS покупатель получит три месяца подписки на «Яндекс.Плюс», рассказали в интернет-компании.
В дальнейшем платформа появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов. Она работает на базе открытой версии Android Open Source Project.
В России растёт спрос на телевизоры со Smart TV и высоким разрешением экрана, сообщали в ноябре 2019 года «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров. За январь-сентябрь 2019 года на российском рынке было продано 4,4 млн телевизоров, из них половина с системой Smart TV.
Звучит интересно. Только что за бренды вообще перечислены (ок, кроме Hyundai, но все равно вопрос)?
Дешёвые китайские ноунейм-телевизоры, пользующиеся массовым спросом у тех, кто хочет сэкономить. У известных брендов свои экосистемы, туда так просто не влезешь. А этим смарт-телекам нужна нормальная русифицированная оболочка, чтобы продажи в России стали ещё лучше. Вроде такая логика.
Самсунг и LG не пускают на свой рынок, чай Яндекс - не просто приложение.
Они закинут эту платформу в Яндекс.Станцию Plus?
Скорее всего нет, так как на станциях вроде не андроид, а своя ось.
Логично было бы им и приставочки продавать
так уже продают - большая Яндекс.Станция это и есть приставка, которую можно подключить к телику по HDMI и смотреть Кинопоиск HD.
ну найдите аналог смрат тв + голосовой помощник + колонка подобной мощности дешевле и сравнимо по качеству
https://vc.ru/tech/107610-dochka-sberbanka-predstavila-svoe-pervoe-ustroystvo-tv-pristavku-dlya-onlayn-kinoteatra-okko
Зачем нужна колонка, если в тв есть динамики. Это разного класса устройства
Хорошое кстати устройство, купил его себе на старте продаж, а через две недели чуваки с 4pda завезли на неё полноценный Android TV 9.
За 1500₽ это успех вообще.
читать умеем? голосовой ассистент + колонка + смарт тв. вы скинули обычную приставку смарт тв, и то демпингованную сбером
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