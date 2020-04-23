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Медиа
Лиана Липанова
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«Яндекс» запустил платформу для «умных» телевизоров с эфирными телеканалами и фильмами в одном интерфейсе Материал редакции

Пока платформа поддерживается только на телевизорах Dexp, а в дальнейшем появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов.

18 комментариев
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«Яндекс» запустил мультимедиаплатформу для телевизоров со Smart TV с разными источниками контента в одном интерфейсе, рассказал vc.ru представитель компании.

Платформа объединила эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.

«Яндекс»

Найти нужный фильм или видео можно с помощью голосового поиска, не переключаясь между источниками контента — по названию, жанру или актёру. На главном экране будут отображаться недавние каналы и рекомендованные фильмы и видео.

«Яндекс»

Мультимедийная платформа уже предустановлена на телевизорах Dexp, при покупке таких устройств в магазинах DNS покупатель получит три месяца подписки на «Яндекс.Плюс», рассказали в интернет-компании.

В дальнейшем платформа появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов. Она работает на базе открытой версии Android Open Source Project.

«Яндекс»

В России растёт спрос на телевизоры со Smart TV и высоким разрешением экрана, сообщали в ноябре 2019 года «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров. За январь-сентябрь 2019 года на российском рынке было продано 4,4 млн телевизоров, из них половина с системой Smart TV.

#новость #яндекс

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18 комментариев
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Peter Gonin

1

Звучит интересно. Только что за бренды вообще перечислены (ок, кроме Hyundai, но все равно вопрос)?

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Никита Лихачёв

Peter
15

Дешёвые китайские ноунейм-телевизоры, пользующиеся массовым спросом у тех, кто хочет сэкономить. У известных брендов свои экосистемы, туда так просто не влезешь. А этим смарт-телекам нужна нормальная русифицированная оболочка, чтобы продажи в России стали ещё лучше. Вроде такая логика.

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Maxim Syabro

Никита
0

Да, 1 в 1 мои мысли.

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Алексей Семенов

Peter
1

Самсунг и LG не пускают на свой рынок, чай Яндекс - не просто приложение. 

Ответить

Алексей Степанюк

2

Они закинут эту платформу в Яндекс.Станцию Plus?

Ответить

Вебик Хороший

Алексей
0

Скорее всего нет, так как на станциях вроде не андроид, а своя ось.

Ответить

Andreas Kraut

0

Яндекс надоел. Скоро будет туалетная бумага Яндекс. 

Ответить

S.Z

0

Логично было бы им и приставочки продавать

Ответить

Pavel Pavlenko

S.Z
1

так уже продают - большая Яндекс.Станция это и есть приставка, которую можно подключить к телику по HDMI и смотреть Кинопоиск HD.

Ответить

S.Z

Pavel
0

приставка за 11 тыщ, ага

Ответить

Алексей Степанюк

S.Z
0

ну найдите аналог смрат тв + голосовой помощник + колонка подобной мощности дешевле и сравнимо по качеству 

Ответить

S.Z

Алексей
0

https://vc.ru/tech/107610-dochka-sberbanka-predstavila-svoe-pervoe-ustroystvo-tv-pristavku-dlya-onlayn-kinoteatra-okko

Зачем нужна колонка, если в тв есть динамики. Это разного класса устройства 

«Дочка» «Сбербанка» представила своё первое…
Устройство поступит в продажу с 18 февраля 2020 года и первое время будет стоить 1490 рублей. Okko…
vc.ru
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Олег Кирсанов

S.Z
1

Хорошое кстати устройство, купил его себе на старте продаж, а через две недели чуваки с 4pda завезли на неё полноценный Android TV 9. 
За 1500₽ это успех вообще.

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Алексей Степанюк

S.Z
0

читать умеем? голосовой ассистент + колонка + смарт тв. вы скинули обычную приставку смарт тв, и то демпингованную сбером

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S.Z

Алексей
0

Я изначально написал: Им приставочку бы. Ты сам на место приставки начал продавать колонку яндекса. Это разные устройства. Тем более колонка стоит как половина телека

Тем более на этих телеках яндекса нет Алисы. Только голосовой поиск, как и у окко

Ответить

Олег Кирсанов

0

Ждём порт на другие Android устройства, почему бы и нет.

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COVID-22

0

т.е. контетнт на ней будет платным?

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COVID-22

0

Очередной агрегатор от Яндекс

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