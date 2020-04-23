Пока платформа поддерживается только на телевизорах Dexp, а в дальнейшем появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов.

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«Яндекс» запустил мультимедиаплатформу для телевизоров со Smart TV с разными источниками контента в одном интерфейсе, рассказал vc.ru представитель компании.

Платформа объединила эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.

«Яндекс»

Найти нужный фильм или видео можно с помощью голосового поиска, не переключаясь между источниками контента — по названию, жанру или актёру. На главном экране будут отображаться недавние каналы и рекомендованные фильмы и видео.

«Яндекс»

Мультимедийная платформа уже предустановлена на телевизорах Dexp, при покупке таких устройств в магазинах DNS покупатель получит три месяца подписки на «Яндекс.Плюс», рассказали в интернет-компании.

В дальнейшем платформа появится на устройствах Hyundai, Leff, AMCV, Yuno и других брендов. Она работает на базе открытой версии Android Open Source Project.

«Яндекс»

В России растёт спрос на телевизоры со Smart TV и высоким разрешением экрана, сообщали в ноябре 2019 года «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров. За январь-сентябрь 2019 года на российском рынке было продано 4,4 млн телевизоров, из них половина с системой Smart TV.