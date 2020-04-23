Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Галина Мубаракшина
352

«“Ведомости” станут ещё одним управляемым медиа»: журналисты обвинили и.о. главреда в изменении политики издания Материал редакции

Редакция выпустила заявление, в котором рассказала о причинах «деградации качественного СМИ».

1 комментарий
В закладки

Редакция газеты «Ведомости» опубликовала у себя на сайте статью о том, как и.о. главного редактора Андрей Шмаров «подрывает доверие к изданию», вмешиваясь в работу журналистов.

Например, он без ведома редакции переписал заголовок статьи о «Роснефти», затем распорядился снять колонку о главе этой нефтяной компании Игоре Сечине, а 22 апреля запретил публиковать результаты опроса и упоминания «Левада-центра», заявили журналисты.

Тексты не содержали ошибок, подчеркнули сотрудники редакции, а правки не сопровождались объяснениями — почему они были внесены.

В «Ведомостях» никогда не существовало запрета на публикацию общественно важной информации — если журналисты издания могли её подтвердить, указала редакция. Существенное изменение редакционных правил затрагивает интересы читателей, отметили сотрудники газеты.

Этой редакционной статьёй мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация «Ведомостей», и намерены отстаивать их впредь.

Лишившись репутации, «Ведомости» станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого — не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев.

«Ведомости»
редакция газеты

17 марта «Ведомости» сообщили о смене владельцев издания — Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» — издателя «Ведомостей» и журнала Harvard Business Review — издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.

Зятьков и Голубович публично заверяли редакцию и читателей, что разделяют ценности издания, довольны его редакционной политикой и хотели бы сохранить всё лучшее, что есть в «Ведомостях», указали сотрудники газеты. Сделка ещё не состоялась, однако изменения уже начались, отметили они.

И.о. главного редактора был назначен основатель журнала «Эксперт» и бывший гендиректор издания «Сноб» Андрей Шмаров. 31 марта журналисты «Ведомостей» предложили будущим собственникам назначить на его пост журналистку Анфису Воронину, которая работала в газете с 2002 по 2014 годы, затем два года была заместителем главного редактора РБК. Сотрудники редакции заявляли, что Шмаров не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Однако новые владельцы газеты отказались смещать его.

#новость #ведомости

Медиа
Новости изданий и площадок, которые читают в России и мире.
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 122504, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Apr 2020 14:53:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Migel Agency
SMM, digital PR и креативный performance-маркетинг для FMCG-брендов
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

2

Это реально одно из последних деловых изданий, где за журналистами не надо перепроверять каждую заметку. Грустно будет потерять такое.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

OZON
Подписан
Отписаться
День открытых дверей в Ozon Masters
Ozon открывает второй набор студентов бесплатной образовательной программы по работе с большими данными Ozon Masters. О…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
Заглянуть в замок, узнать о компаниях и найти работу: чем заняться на виртуальной карьерной выставке «Буду» × vc.ru
Коротко о домах компаний, их людях и вакансиях.
16
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как продавать поколению Z, часть вторая: контент
Анна Шерстнёва, руководитель подросткового контент-маркетинга Skysmart, рассказывает, как бренду разговаривать с подрос…
10

Показать еще

Лучшие комментарии
Антон Ерофеев
за день
Товарищ майор устал от руки переписывать
«Яндекс» представил мессенджер с автоматической расшифровкой голосовых сообщений — он заменит «Яндекс.Чаты»
Andrey Sobolev
за неделю
Круто, не знаю что даже добавить. Молодцы!
«Яндекс» сделал бесплатным тестирование на коронавирус для всех жителей Москвы и Подмосковья

Прямой эфир

Гриша Булыжников

Арендодатели Airbnb…

Петр Гусятников

Шаблон письма об уменьшении…

Jerome Jerome

Как Covid-19 влияет на…

Paul Stone

Как продвигать бизнес на…

Yagget Proof

Клиенты «Альфа-банка», «Киви…

Paul Stone

Как продвигать бизнес на…

Евгений Пономарев

«Удаленка» для бизнеса: потеря…

Andrew Simon

Заглянуть в замок, узнать о…

Максим Никитин

S7 Group заморозила проект…

Stanislav…

«“Ведомости” станут ещё одним…

Paul Stone

Как продвигать бизнес на…

Evgeni Churanov

Занять весь топ в выдаче…

Николай Малков

Новая норма: какие soft skills…

Mikhail Stroev

Business Insider: на рынке…

Andrew Simon

Business Insider: на рынке…

Анон Плиз

Арендодатели Airbnb…

Alexander Shibaev

Занять весь топ в выдаче…

Ruslan Mazur

Концепт террариума для улиток

Danil Khasanshin

Заглянуть в замок, узнать о…

Юрий Никитенков

Заглянуть в замок, узнать о…