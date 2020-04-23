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Редакция выпустила заявление, в котором рассказала о причинах «деградации качественного СМИ».
Редакция газеты «Ведомости» опубликовала у себя на сайте статью о том, как и.о. главного редактора Андрей Шмаров «подрывает доверие к изданию», вмешиваясь в работу журналистов.
Например, он без ведома редакции переписал заголовок статьи о «Роснефти», затем распорядился снять колонку о главе этой нефтяной компании Игоре Сечине, а 22 апреля запретил публиковать результаты опроса и упоминания «Левада-центра», заявили журналисты.
Тексты не содержали ошибок, подчеркнули сотрудники редакции, а правки не сопровождались объяснениями — почему они были внесены.
В «Ведомостях» никогда не существовало запрета на публикацию общественно важной информации — если журналисты издания могли её подтвердить, указала редакция. Существенное изменение редакционных правил затрагивает интересы читателей, отметили сотрудники газеты.
17 марта «Ведомости» сообщили о смене владельцев издания — Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» — издателя «Ведомостей» и журнала Harvard Business Review — издателю Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Зятьков и Голубович публично заверяли редакцию и читателей, что разделяют ценности издания, довольны его редакционной политикой и хотели бы сохранить всё лучшее, что есть в «Ведомостях», указали сотрудники газеты. Сделка ещё не состоялась, однако изменения уже начались, отметили они.
И.о. главного редактора был назначен основатель журнала «Эксперт» и бывший гендиректор издания «Сноб» Андрей Шмаров. 31 марта журналисты «Ведомостей» предложили будущим собственникам назначить на его пост журналистку Анфису Воронину, которая работала в газете с 2002 по 2014 годы, затем два года была заместителем главного редактора РБК. Сотрудники редакции заявляли, что Шмаров не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Однако новые владельцы газеты отказались смещать его.
Это реально одно из последних деловых изданий, где за журналистами не надо перепроверять каждую заметку. Грустно будет потерять такое.
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