Смене собственника, по мнению инвестора, мешают финансовые проблемы и конфликт в редакции.

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Основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович, один из покупателей издателя газеты «Ведомости», предупредил нынешних владельцев АО «БНМ» о возможном выходе из сделки, пишет The Bell.

В письме издателю газеты Глебу Прозорову Голубович рассказал, что он считает себя свободным от обязательств перед представителями собственников «с учётом оценки действий совладельца издания Д.К.», указывает издание, предполагая, что Д.К. — это Демьян Кудрявцев.

Голубович считает, что смене собственников «Ведомостей» мешает ряд проблем, включая трудность оценки бизнеса, необходимость дополнительного финансирования, а также конфликт в коллективе. Он не исключает, что может вернуться к обсуждению сделки, если поймёт, «в какой форме возможно сотрудничество (поиск инвесторов, реструктуризация займов и другие)», цитирует его издание.

«Сделке мешают форс-мажорные обстоятельства (связанные с распространением заболевания). Сделка не отменена, но юридически не закрыта. Мне кажется, что у Алексея Голубовича на повестке ряд существенных вопросов с текущими собственниками. Но я по-прежнему рассчитываю на партнёрство с ним», — рассказал The Bell второй покупатель, издатель Константин Зятьков.

Голубович, Прозоров и Кудрявцев отказались от комментариев изданию.

23 апреля 2020 года редакция «Ведомостей» опубликовала на сайте газеты письмо, в котором обвинила и.о. главного редактора Андрея Шмарова в изменении политики издания, которая «приводит к деградации качественного СМИ».

17 марта «Ведомости» сообщили о смене владельцев. Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ» — издателя «Ведомостей» и журнала Harvard Business Review — Константину Зятькову и Алексею Голубовичу. Сумма сделки не раскрывалась.

10 апреля Forbes в России со ссылкой на источник сообщил, что никакой сделки не заключено, «есть только план действий по обследованию компании».