Журналист Юрий Дудь опубликовал видео о жизни и работе в Кремниевой долине — «месте, где создаются устройства, которыми мы пользуемся каждый день и на которых компании зарабатывают миллиарды».

«С каждым годом здесь всё больше людей, которые говорят по-русски. Как они сюда попадают, что они здесь делают и почему в Америке, а не у себя дома?.. Это видео не про то, кто богаче и круче. Этот выпуск — про систему ценностей, которая позволила человечеству на клочке суши длиной 80 км построить технологическую столицу всего мира. Этой системе, этим принципам, не один десяток лет», — говорит журналист.