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Галина Мубаракшина
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«ИТ-столица мира»: Юрий Дудь снял трёхчасовой фильм о русскоязычных резидентах Кремниевой долины Материал редакции

Журналист поговорил с директором по продуктам Google Андреем Дороничевым, сооснователем инвестфонда Gagarin Capital Николаем Давыдовым и другими героями.

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Журналист Юрий Дудь опубликовал видео о жизни и работе в Кремниевой долине — «месте, где создаются устройства, которыми мы пользуемся каждый день и на которых компании зарабатывают миллиарды».

«С каждым годом здесь всё больше людей, которые говорят по-русски. Как они сюда попадают, что они здесь делают и почему в Америке, а не у себя дома?.. Это видео не про то, кто богаче и круче. Этот выпуск — про систему ценностей, которая позволила человечеству на клочке суши длиной 80 км построить технологическую столицу всего мира. Этой системе, этим принципам, не один десяток лет», — говорит журналист.

По словам Дудя, съёмки заняли неделю и они проводились до начала «карантина».

Герои выпуска:

  • Андрей Дороничев — создатель мобильного YouTube и директор по продуктам Google.
  • Николай Давыдов — сооснователь инвестфонда Gagarin Capital.
  • Руслан Фазлыев — основатель конструктора онлайн-магазинов Ecwid.
  • Дмитрий Думик — основатель Chatfuel — платформы для создания чат-ботов в Facebook Messanger.
  • Евгений Невгень — сооснователь приложения селфи-фильтров MSQRD.
  • Максим Михеенко — основатель студии компьютерной графики 5518 Studios.
  • Микита Микадо — создатель инструмента для документооборота Pandadoc.

#дудь #бизнес #видео

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