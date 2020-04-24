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Медиа
Лиана Липанова
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Google разработала функцию «чаевых» для сайтов медиа, блогеров и музыкантов, но отказалась от проекта Материал редакции

Функция помогла бы сайтам из-за падения рекламного рынка на фоне пандемии, но в Google решили сфокусироваться на других инструментах монетизации.

3 комментария
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Google разработала функцию, которая позволяет пользователям жертвовать деньги сайтам новостей, блогеров и музыкантов, а затем отказалась от этой идеи. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на скриншоты, на которых есть такая опция.

Компания планировала встроить функцию в расширение Google Contributor, которое блокирует рекламу за один цент за каждую страницу и забирает 10% комиссии. Согласно скриншотам, новая функция позволила бы единоразово жертвовать от $0,2 до $5. Планировала ли компания забирать комиссию, неизвестно, уточняет издание.

Как пишет TechCrunch, при прокрутке страницы должно было появиться окно с предложением пожертвовать определённую сумму для каждого сайта. После выбора суммы открывается аккаунт Google. Затем пользователь должен нажать «Оплатить сейчас», после чего он вернётся на страницу издания с надписью «Спасибо за поддержку».

TechCrunch
TechCrunch

Такая функция была бы полезным инструментом для сайтов в период пандемии и падения рекламного рынка, пишет TechCrunch. Вместо этого компания отдала предпочтение другим продуктам, в частности, инструменту, с помощью которого сайты могут запрашивать согласие на персонализацию рекламы с использованием личных данных.

Представитель Google подтвердил изданию, что компания работала над функцией в 2019 году, но решила не использовать её как часть Contributor и Google Funding Choices. «Мы понимаем, что сейчас нет универсальной бизнес-модели для всех издателей и считаем важным изучать новые технологии, которые помогут сайтам зарабатывать больше денег», — заявил он.

#новость #google

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3 комментария
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Андрей Андреев

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В Гугл кто-то взял калькулятор и посчитал будущую прибыль - решили отказаться.

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Bilal Sirazitdinov

1

Жаль, что решили закрыть. Иногда встречаются действительно хорошие статьи и хочется отблагодарить автора. Только отображение окна при прокрутке плохая идея. Максимально нейтральная кнопка на странице и все.

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alex twit

0

какое меню - такие и чаевые
https://ic.pics.livejournal.com/b_u_g/1490234/18387/18387_600.jpg

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