Теперь, чтобы заработать на блоге, общее время чтения или просмотра видео должно превысить 10 тысяч минут.

В закладки

«Яндекс.Дзен» будет встраивать рекламные блоки в видеоролики авторов платформы, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше авторы могли зарабатывать на видео только с помощью нативной рекламы.

Сейчас «Яндекс.Дзен» тестирует два формата рекламы: статичный баннер и блок с простой анимацией. Доходы от рекламы поступят на баланс канала, уточнили в компании.

Реклама будет соответствовать интересам пользователей и появится в роликах длительностью более двух минут. Пока увидеть её могут только пользователи веб-версии сайта.

Также платформа обновила требования к подключению монетизации. Раньше для этого канал должен был набрать более семи тысяч дочитываний за семь дней со средним временем чтения от 40 секунд. Теперь будет учитываться общее время чтения или просмотра видео — оно должно превысить 10 тысяч минут. Для сравнения, семь тысяч дочитываний — это около 12 тысяч минут, объяснили в компании.