Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Теперь, чтобы заработать на блоге, общее время чтения или просмотра видео должно превысить 10 тысяч минут.
«Яндекс.Дзен» будет встраивать рекламные блоки в видеоролики авторов платформы, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше авторы могли зарабатывать на видео только с помощью нативной рекламы.
Сейчас «Яндекс.Дзен» тестирует два формата рекламы: статичный баннер и блок с простой анимацией. Доходы от рекламы поступят на баланс канала, уточнили в компании.
Реклама будет соответствовать интересам пользователей и появится в роликах длительностью более двух минут. Пока увидеть её могут только пользователи веб-версии сайта.
Также платформа обновила требования к подключению монетизации. Раньше для этого канал должен был набрать более семи тысяч дочитываний за семь дней со средним временем чтения от 40 секунд. Теперь будет учитываться общее время чтения или просмотра видео — оно должно превысить 10 тысяч минут. Для сравнения, семь тысяч дочитываний — это около 12 тысяч минут, объяснили в компании.
Яндекс понимает, что их система заставляет писать галимый кликбейт и низкокачественный контент?
Ах да, им насрать))
Сейчас станет еще хуже – тысячи видеоблогеров (любителей делать смешные нарезки) ломанутся в Дзен за копеечкой. Вот только вопрос – как Дзен собирается это фильтровать? По заверению Яндекса у них не приветствуется неоригинальный контент.
Да кто вообще читает и пишет в эту ЯндексДзен помойку? Сбежавшие из "одноклассники"?
А где люди должны писать?
Меня, коли честно, напрягает концепция UGC, где автор ничего не получает.
Дзен - отличный вариант.
Особенно если какое-то время потыкатьсям по статьям, шлак почти исчезает. Ну или его становится столько же, сколько на vc.
ярый дизлайк за сравнение Дзена с VC.
Здесь шлака, на удивление, практически нет. А на дзене - просто ужас сколько
В соцсетях у себя все пишут давно.
Не нужно продвигать низкокачественный, не уникальный, не проверенный контент.
Я вообще не могу понять как можно сравнить Дзен с vc? Вы там не чего не ели путь него перед написанием сравнения? Как из Космоса парень.
Ну не журналисты же. Первая площадка диванных аналитиков и ререререрайтеров)
Те, кто пишет не только для себя любимого и пары друзей в соцсети, а для большой аудитории. Очевидно же, чем привлекает пишущих людей Дзен. Во-первых, охватами, даже если нет ни одного подписчика. Во-вторых, монетизацией. И кстати, что читать (желтуху или грамотные статьи по нужной вам теме), зависит только от того, на кого вы подпишетесь.
Сколько не пытался читать кого то в дзене, был только один автор который был интересен ( Руденко винный критик) и то он писал мало и нерегулярно. Дзен мертворожденный родственник умерающего живого журнала, полезного контента фиг целых ноль десятых. Нормальные авторы, туда скорее всего и не идут, кому надо, чтобы тебя пас товарищ майор, ну и наконец вкладываться в контент и завязывать монетизацию на Яндекс это прямой путь в дурку.
Согласно Similarweb Дзен посещают 400млн раз в месяц, проводя там 9 минут.
Дзен - помойка. Помойка, которая вытягивает трафик. И на этой помойке зарабатывают.
Есть рынок в 243млн русскоговорящих. Есть потребность в таком контенте. Яндекс её удовлетворяет.
Не будет удовлетворять Яндекс, удовлетворит условный Спидинфо.
С точки зрения бизнеса проект прекрасный. Показатели растут, форматы новые вводятся, монетизация очевидная, рынок просчитываемый.
Это не мертворожденный проект – он завоевал свою целевую аудиторию, и вполне неплохо наполняется разнообразным контентом. То что не адаптирован из коробки для разных возрастов или вкусов, это да – хороших (или хотя бы просто интересных) статей ещё нужно добиться.
Заработать в Дзене можно, но только в том случае, если вы пишете кратко. Авторы лонгридов в пролёте – для них оптимальнее будет ВКонтакте или собственный сайт.
Про слежку. Будто наличие товарища майора беспокоит авторов блогов про еду или гаджеты, ага.
Так... То есть дочитывание уже не важно, можно публиковать абсолютно любой шлак, лишь бы побольше его было?
Ок, Дзен на верном пути в сторону помойки.
И так, судя по комментам, там обитают сплошные имбецилы
Я конечно понимаю, что если не пользоваться дзеном, то там будет отображаться всякий пиздец, но все же Яндексу нужно что-то с этим делать.
Про накрутки политических помоек вообще молчу.
Пора создавать аккаунт на Дзене, убедили.
Такое чувство,что Яндекс решил все свои проекты превратить в помойку,а начал стакси)))
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