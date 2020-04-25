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Андрей Фролов
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Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину Материал редакции

Трёхчасовая история об «ИТ-столице мира» не до конца раскрывает историю и показывает её только с одной стороны, считают критики.

6 комментариев
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23 апреля Юрий Дудь выпустил фильм «Как устроена ИТ-столица мира» о Кремниевой долине и её принципах. В нём автор поговорил с русскоязычными предпринимателями, которые живут в США и достигли успеха.

Среди героев — директор по продуктам Google Андрей Дороничев, сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов, основатель стартапа Chatfuel Дмитрий Думик, сооснователь MSQRD Евгений Невгень и другие.

Однако фильм приняли не все зрители из предпринимательского сообщества: некоторые из них указали на однобокую подачу материала и поверхностное (несмотря на трёхчасовой хронометраж) отношение к нему, а также на яркое противопоставление жителей США и героев из России.

Мало героев — кажется, что в Долине все одинаковые

Во-первых и в-главных, это очень низкая диверсификации среди спикеров, из-за чего создается более конфетно-сахарный, плоский и не соответствующий реальности образ.

После просмотра может сложиться впечатление, что все русскоязычное комьюнити отлично зарабатывает и живет на $20 тысяч в месяц; приехали плюс/минус в течение последних 10 лет; и все мужчины. Это не так примерно совсем.

Здесь есть потрясающие люди, которые приехали 25 и больше лет, и на их глазах долина стала такой, какой мы ее знаем. Вот уж кто мог рассказать гораздо лучше и о специфике коммуникаций и о работе в компаниях и о многом другом.

Здесь также довольно существенное количество русскоязычных женщин и среди предпринимателей, и среди топов лидирующих ИТ-корпораций, и среди программистов, и среди тестировщиков — you name it.

Юрий не любит интервьюировать женщин, и это сыграло очень против него. В Америке это называют сексизмом и отсутствием равных возможностей, эта тема в повестке ИТ-изданий и корпораци, и получается, что авторы с информационным контекстом места, про которое рассказывают, совершенно незнакомы.

В долине есть много «наших» людей, которые работают не в ИТ. И их взгляд был нужен для того, чтобы картина была адекватна реальности.

Против материала еще играет слабое понимание авторов ИТ-индустрии, которое нужно было, чтобы сделать более сбалансированный образ сообщества. Складывается ощущение, что видео сделано «по наводке» буквально 1-2 контактов в долине, которые и давали список компаний и спикеров.

Совсем не видно какого-то журналистского исследования за этим огромным видео. Информационная кастрюля с борщом. Это сильно сказалось на образе долины, на подборе героев.

Очень крутые спикеры с большими привлеченными инвестициями и более успешными компаниями, с топовыми карьерами, с супер-успешными инвестфондами остались за кадром. И это жаль, потому что было бы еще интереснее и качественнее.

Ксения Чабаненко
основательница PR-агентства Yoken

Несмотря за недостатки появление фильма — это хороший знак, а сама работа будет хорошей мотивацией для молодых предпринимателей, добавила Чабаненко. «Для меня такой материал все равно лучше, чем отсутствие материала, и популяризации быть», — сказала она.

Длинно

Дудь снял отличный фильм про Кремниевую долину с кучей прекрасных знакомых лиц. И я бы очень хотел, чтобы мои дети, например, посмотрели, как устроен Стэнфорд, и вообще зажглись идеей другого мира, про который я итак им много рассказываю.

Но я не представляю себе, как заставить этих детей хотя бы начать смотреть 3-х часовой фильм. Поколение YouTube не готово к таким подвигам. Мне и самому пришлось растягивать это удовольствие на два дня по два подхода.

Никита Шерман
директор по стратегии Game Insight

Яркое противопоставление России и Долины

Рефрен передачи: «Если мне, гуманитарию, это понятно, то почему это непонятно ИМ?» На это сразу вспоминается один из замечательных афоризмов Шнура: «Если вы знаете, что и как надо петь, то выйдите на сцену и удержите хоть какой-то народ в зале хотя бы десять минут».

С тем, что из Рашки надо валить, поспорить сложно, особенно, мне, который это делал. С тем, что надо обязательно поучиться не в региональном ВУЗе, а в Ivy League, поспорить сложно, особенно мне, который это делал.

Кроме того, что из Рашки надо валить, пацаны из Долины говорят ещё много интересного. Очень приятно, что Илья Стребулаев похвалил наш Инновейшн Воркшоп.

Однако, Дудь монтирует разговоры так, что все они транслируют метасообщение, что в Долине — свобода и творчество, а в остальном мире — мужики, играющие на столе в домино с пивасиком и сбрасывающие с этого единственного стола программиста-инноватора.

Интересно, это метасообщение от самого Дудя или кто-то такой плейсмент встраивает? Программисты-то, действительно, именно так и видят мир. Интернет-опрос показал, что сто процентов людей пользуются интернетом. Однако, когда Google решает перестать платить программисту зарплату, точка зрения программиста меняется.

Дмитрий Кулиш
директор курса «Мастерская инноваций» в «Сколтехе»

У нас не принято гордиться своим, не принято широко освещать истории хороших бизнесов, ИТ-компаний. Не принято интересоваться этими вопросами, потому что по умолчанию считается, что в России есть максимум «Яндекс» и несколько государственных компаний-гигантов, нет ИТ-культуры, предпринимательства и сообщества вокруг этого.

С грустью смотрела, как Дудь восхищается электронным документооборотом, хотя, например, уральский «СКБ Контур» давным-давно создал Диадок.

В том же Екатеринбурге есть наша «Точка», в которой слова MVP, питч, проверка гипотез, agile уже лет 8 как являются частью культуры и которая является самой большой в мире горизонтально управляемой холакратической компанией без начальников и бюрократии в любом ее проявлении (включая все плюшки, крутые офисы и бесплатную еду).

Есть офигенная ИТ-компания в общепите «Додо пицца», построенная на тотальной публичности и открытости, есть потрясающие Ultimate-Guitar.com из Калининграда, известные во всем мире. Про наш геймдев вообще даже говорить не стоит.

Есть сотни примеров классных технологичных организаций с крутой культурой, светлыми людьми, объединенными желанием сделать мир лучше и делающими это.

Но выпуск Юры заканчивается неутешительными выводами в духе «в России это всё невозможно».

Хочется сказать, Юрий, возможно всё, приезжайте в гости и сами убедитесь! Но скорее всего, этого не произойдет, потому что подобного рода выпуски будут мало кому интересны, ведь запроса на внутреннюю настоящую гордость (гордость за настоящее, а не за прошлое) у нас пока, к сожалению, не сформировалось.

Яна Ганник
соосновательница банка «Точка»

#дудь

Андрей Фролов
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6 комментариев
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Evil Pechenka

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Юрий не любит интервьюировать женщин, и это сыграло очень против него. В Америке это называют сексизмом...

Это просто прекрасно. 😊

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Николай Шумилов

3

Господа критики, снимите фильм лучше, тогда и критикуйте!  :-) Дудь  молодец! +++ 

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Семен Удальцов

Николай
–1

Как раз это и хотел написать.

Ответить

Serge Ovchinnikov

2

О Боже, Дудь не объективен? Вот это новость!

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Если эта тема реально интересна, нужно смотреть, скорее уж, что-то такое https://www.youtube.com/channel/UC1QrUyRmSoUTPVSbHv7arcA

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Greg Gor

0

Всё равно Россия победит

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