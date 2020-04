Во-первых и в-главных, это очень низкая диверсификации среди спикеров, из-за чего создается более конфетно-сахарный, плоский и не соответствующий реальности образ.

После просмотра может сложиться впечатление, что все русскоязычное комьюнити отлично зарабатывает и живет на $20 тысяч в месяц; приехали плюс/минус в течение последних 10 лет; и все мужчины. Это не так примерно совсем.

Здесь есть потрясающие люди, которые приехали 25 и больше лет, и на их глазах долина стала такой, какой мы ее знаем. Вот уж кто мог рассказать гораздо лучше и о специфике коммуникаций и о работе в компаниях и о многом другом.

Здесь также довольно существенное количество русскоязычных женщин и среди предпринимателей, и среди топов лидирующих ИТ-корпораций, и среди программистов, и среди тестировщиков — you name it.

Юрий не любит интервьюировать женщин, и это сыграло очень против него. В Америке это называют сексизмом и отсутствием равных возможностей, эта тема в повестке ИТ-изданий и корпораци, и получается, что авторы с информационным контекстом места, про которое рассказывают, совершенно незнакомы.

В долине есть много «наших» людей, которые работают не в ИТ. И их взгляд был нужен для того, чтобы картина была адекватна реальности.

Против материала еще играет слабое понимание авторов ИТ-индустрии, которое нужно было, чтобы сделать более сбалансированный образ сообщества. Складывается ощущение, что видео сделано «по наводке» буквально 1-2 контактов в долине, которые и давали список компаний и спикеров.

Совсем не видно какого-то журналистского исследования за этим огромным видео. Информационная кастрюля с борщом. Это сильно сказалось на образе долины, на подборе героев.

Очень крутые спикеры с большими привлеченными инвестициями и более успешными компаниями, с топовыми карьерами, с супер-успешными инвестфондами остались за кадром. И это жаль, потому что было бы еще интереснее и качественнее.