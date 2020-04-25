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Трёхчасовая история об «ИТ-столице мира» не до конца раскрывает историю и показывает её только с одной стороны, считают критики.
23 апреля Юрий Дудь выпустил фильм «Как устроена ИТ-столица мира» о Кремниевой долине и её принципах. В нём автор поговорил с русскоязычными предпринимателями, которые живут в США и достигли успеха.
Среди героев — директор по продуктам Google Андрей Дороничев, сооснователь инвестфонда Gagarin Capital Николай Давыдов, основатель стартапа Chatfuel Дмитрий Думик, сооснователь MSQRD Евгений Невгень и другие.
Однако фильм приняли не все зрители из предпринимательского сообщества: некоторые из них указали на однобокую подачу материала и поверхностное (несмотря на трёхчасовой хронометраж) отношение к нему, а также на яркое противопоставление жителей США и героев из России.
Несмотря за недостатки появление фильма — это хороший знак, а сама работа будет хорошей мотивацией для молодых предпринимателей, добавила Чабаненко. «Для меня такой материал все равно лучше, чем отсутствие материала, и популяризации быть», — сказала она.
Юрий не любит интервьюировать женщин, и это сыграло очень против него. В Америке это называют сексизмом...
Это просто прекрасно. 😊
Господа критики, снимите фильм лучше, тогда и критикуйте! :-) Дудь молодец! +++
Если эта тема реально интересна, нужно смотреть, скорее уж, что-то такое https://www.youtube.com/channel/UC1QrUyRmSoUTPVSbHv7arcA
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