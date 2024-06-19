«Яндекс» инвестирует в фильмы, книги и музыку 100 млрд рублей за два года

С начала 2024-го инвестиции компании в российский контент втрое превысили инвестиции в иностранный.«Яндекс» сообщил, что вложит более 100 млрд рублей в фильмы, сериалы, музыку и книги в 2024-м и 2025 году. Компания реинвестирует в покупку прав, производство контента и офлайн-мероприятия «значительную часть доходов» от подписчиков «Плюса».По итогам первого квартала 2024 года, количество подписчиков достигло 32,7 млн человек. Квартальная выручка сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» выросла до 20,5 млрд рублей. В 2023-м сегмент принёс почти 67 млрд рублей выручки при общей выручке в 800 млрд.В «Яндексе» отметили, что в 2023 году реинвестировали в контент более половины выручки развлекательных сервисов («Кинопоиска», «Музыки», «Букмейта» и «Афиши»), а инвестиции в российские проекты вдвое превысили инвестиции в иностранный контент. С начала 2024-го доля инвестиций в российский контент превысила инвестиции в иностранный в три раза.В компании отмечают рост интереса россиян к местному контенту: например, в 2023 году 81% аудитории «Кинопоиска» посмотрели хотя бы один российский фильм или сериал против 60% подписчиков в 2020-м.Российские стриминги начали увеличивать инвестиции в производство собственного и покупку южнокорейского и турецкого контента в 2022 году после ухода голливудских студий, писало РБК со ссылкой на TelecomDaily. В сетях кинотеатров появился «теневой» прокат голливудских фильмов: по данным РБК, он принёс треть всех сборов в первом полугодии 2023-го.Полина ЛааксоМедиа3 мая«В российском кинопрокате всё плохо: привлекать аудиторию нечем, а платить аренду и зарплаты нужно» Редакция «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) узнала, как кинотеатры отнеслись к просьбе остановить «теневой» прокат для поддержки отечественных картин.#новости
Вот без шуток и сарказма. Разве в России есть сегодня продакшн, актеры, писатели и исполнители, которые могут произвести контент на миллиард долларов за два года? То что освоят я не сомневаюсь, но в кого инвестировать? Или это все делают для Евгения Баженова, чтобы вновь увидеть его спойлеры к прекрасному российскому кинематографу?
Сериалы для частных онлайн-кинотеатров только успевают делать. В принципе, есть что посмотреть, если не страдать русофобией.
Какие доллары? Считайте в рублях или юанях. Да и кого интересует мнение Жени-левачка?!
ну певцов достаточно популярных горстка найдется, а вот на счет кино и всего остального, тут не в кого да
это вынужденный рост интереса к Российскому кино) просто все меньше и меньше зарубежных новинок на всех доступных нам сервисах
забыла вообще в последний раз когда была в кинотеатре
Именно так. Но надеюсь получится снять хотя бы парочку хороший фильмов/сериалов. Это конечно совсем не точно, но вдруг это поможет нашему кинематографу)