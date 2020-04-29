Для участия предприниматели из любого региона должны записать видеовизитку с рассказом о компании.
- «Национальная медиа группа» (НМГ) в партнёрстве с банком «Открытие» запустила социальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.
- Каждый день до конца мая каналы группы будут бесплатно показывать в эфире 30-секундные рекламные ролики малого и среднего бизнеса. В холдинг входят «Рен ТВ», «Пятый канал» и другие телеканалы.
- Кроме того, ролики появятся на сайтах холдинга и в официальном аккаунте проекта @nemalovazhny в Instagram. Ролики покажут около 1000 раз, уточняют «Ведомости» со ссылкой на представителя НМГ.
- Подать заявку на участие в проекте может представитель малого или среднего бизнеса из любого региона России. Для этого нужно записать короткую видеовизитку с рассказом о себе и своем бизнесе и отправить ее на электронную почту проекта — nemalovazhny@gmail.com, рассказали в компании.
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Кирилл Хамитов
Интересно а мой заводик ЖБИ к какому бизнесу относится? имею 500 чистоганом крузак и так далее ну вы знаете уже
Вася ПражкинКирилл
Крузак-то старенький!
Вася Пражкин
Ролики покажут около 1000 раз
Прям аттракцион невиданной щедрости!
NameВася
вот таким нельзя давать ничего. Им всегда мало. Ненасытная прорва называется.
Сергей АName
Вопрос же не только в бесплатности. Вот представьте вы в селе живете, а вам Барин предлагает на Ферари покататься, хотя прекрасно знает, что вы по таким дорогам дальше гаража не сможете выехать. А дальше давайте считать. Чтобы вас отобрали на конкурсе, вы должны первично вложить денег в создание ролика, а деньги это поверьте не малые. Ок, вложили, прислали на конкурс и даже ваш ролик прошел, как у еще 200 малых бизнесов. Итого каждый получит аж по 5 показов, что не просто не окупит ваш ролик, а даже стоимость флешки на которой попросят этот ролик прислать ( я утрирую). Итого к вашему итак нелегкому положению, прибавился еще один нелегкий кредит ( на производство этого ролика).
Евгений РазмановСергей
В 2020-ом рекламные ролики на ТВ, сделанные на телефон - не редкость. Достаточно проявить немного фантазии и пару дней покурить какой-нибудь Афтер Эффектс - и ролик готов.
Сергей АВася
Малый бизнес в большинстве своем это локальная история, зачем им федеральный эфир? Ну и самое главное, сделать хороший ролик будет таких денег стоить, которых у данного малого бизнеса нет и не будет или можно тупо на айфон снять?)
Chester Rush
А журавлика бумажного сделают?
Александр Антипов
Не согласен. Идея хорошая хотя бы посмотреть с той стороны, лучше что-то чем вообще не чего. Снять ролик можно и на айфон, при желании.