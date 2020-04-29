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Сделку продолжает гендиректор ИД «Версия» Константин Зятьков, обязавшийся финансировать издание, говорят источники.
Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович вышел из сделки по покупке газеты «Ведомости», передают «Коммерсантъ» и Financial Times. Голубович заявил «Коммерсанту», что в сделку не входил и потому комментариев не даёт.
Сделка продолжается с участием второго покупателя, гендиректора ИД «Версия» Константина Зятькова, рассказал сотрудникам издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров, пишет «Коммерсантъ». Акционер газеты Демьян Кудрявцев подтвердил РБК, что сделка по продаже «Ведомостей» остаётся в силе.
Зятьков готов взять на себя финансирование издания, в том числе в случае нехватки оборотных средств, узнал «Коммерсантъ». Прозоров добавил, что до конца апреля 2020 года новый покупатель получит документы для оценки бизнеса.
Финансирование газеты в мае, на фоне падения рекламного рынка, было одним из вопросов, по которым Зятьков и Голубович не пришли к согласию, рассказали изданию сотрудники «Ведомостей». Голубович «думал, что покупает красивые визитки, на которых написано "Ведомости", а тут коронавирус, рекламы нет, редакция ставит тебе ультиматумы», цитирует «Коммерсантъ» одного из собеседников.
«Ведомости» сообщили о смене владельцев газеты в середине марта. Новые собственники обещали не вмешиваться в редакционную политику, однако после назначения и.о. главного редактора Андрея Шмарова между ним и сотрудниками возник конфликт.
Предложение о работе в «Ведомостях» Шмарову сделал Зятьков по инициативе Голубовича, рассказал и.о. главреда газеты «Коммерсанту». Но ни Зятьков, ни Шмаров не готовы были нести ответственность за конфликт с редакцией. Постоянного главного редактора должен назначать совет директоров, который был распущен на период сделки, уточняет издание.
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