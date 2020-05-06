Инструмент позволяет отслеживать статистику подкастов в собственном приложении компании Google Podcasts.

Google представила новый инструмент Google Podcasts Manager — он позволяет анализировать поведение аудитории подкастов. Podcasts Manager помогает отслеживать следующие метрики: анализ лояльности пользователей, длительность прослушивания, статистику по устройствам воспроизведения и другое.

При необходимости данные можно экспортировать и добавить к другим инструментам анализа, добавили в компании.