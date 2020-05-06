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Лиана Липанова
344

Google создала инструмент Podcasts Manager для анализа поведения аудитории подкастов Материал редакции

Инструмент позволяет отслеживать статистику подкастов в собственном приложении компании Google Podcasts.

Google представила новый инструмент Google Podcasts Manager — он позволяет анализировать поведение аудитории подкастов. Podcasts Manager помогает отслеживать следующие метрики: анализ лояльности пользователей, длительность прослушивания, статистику по устройствам воспроизведения и другое.

При необходимости данные можно экспортировать и добавить к другим инструментам анализа, добавили в компании.

Google выпустила бесплатное приложение «Подкасты» в июне 2018 года. В нём можно слушать подкасты, подписывать, скачивать выпуски и настраивать скорость воспроизведения.

#google #новость

Лиана Липанова
+16 344
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Антон Хоменко

–2

Супер! Кстати, подписывайтесь на мой подкаст.

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8/id1480641380

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Mykola Petiukh

Антон
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Нахуй иди!
Без обид

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