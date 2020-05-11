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Альберт Хабибрахимов
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Telegram объявил второй этап конкурса на создание алгоритма для ранжирования новостей с призовым фондом €100 тысяч Материал редакции

Участники должны разработать модуль с возможностью отделения новостей от других материалов и объединения статей в сюжеты.

3 комментария
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Telegram объявил второй этап конкурса разработки модуля, на базе которого может быть создан агрегатор новостей. Условия конкурса и задачи на русском языке опубликованы на сайте конкурсов Telegram.

Участники должны разработать алгоритмы кластеризации данных, с помощью которых можно индексировать статьи, объединять их в сюжеты, сортировать по важности и другим параметрам, отделять новости от других материалов и разделять тексты на русском и английском языках.

Конкурс завершится 25 мая 2020 года, призовой фонд — €100 тысяч. Принять участие могут все желающие, включая тех, кто не участвовал в первом этапе. Команда Telegram принимает работы в виде standalone-приложения tgnews.

Первый этап проходил в конце 2019 года. Список победителей и их проекты можно посмотреть на сайте конкурсов Telegram. Награда за первое место составила €21 900, обладатели второго места получили по €15 800 и €14 000, третьего места — €9300, €8500 и €7300.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о планах разработать новостной сервис летом 2019 года.Тогда он пригласил в команду разработчиков «Яндекс.Новостей» и других рекомендательных сервисов. Дуров говорил, что Telegram думает о рекомендациях видео и создании блока с рекомендованными статьями, который появлялся бы после прочтения каждой статьи внутри мессенджера. Позже этот проект может стать отдельным сервисом.

#новость #telegram

Альберт Хабибрахимов
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Антон Ковойцев

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 накидать скриптик на питоне штоль. как раз недавно посмотрел по нему пару видосов на ютубе

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Алексей Штейн

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Зачем,если есть уже Караульный

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Вася Пражкин

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22K за первое место? Это не серьезно. Тут работы - команде на месяцы, а то и годы.

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