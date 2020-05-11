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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Участники должны разработать модуль с возможностью отделения новостей от других материалов и объединения статей в сюжеты.
Telegram объявил второй этап конкурса разработки модуля, на базе которого может быть создан агрегатор новостей. Условия конкурса и задачи на русском языке опубликованы на сайте конкурсов Telegram.
Участники должны разработать алгоритмы кластеризации данных, с помощью которых можно индексировать статьи, объединять их в сюжеты, сортировать по важности и другим параметрам, отделять новости от других материалов и разделять тексты на русском и английском языках.
Конкурс завершится 25 мая 2020 года, призовой фонд — €100 тысяч. Принять участие могут все желающие, включая тех, кто не участвовал в первом этапе. Команда Telegram принимает работы в виде standalone-приложения tgnews.
Первый этап проходил в конце 2019 года. Список победителей и их проекты можно посмотреть на сайте конкурсов Telegram. Награда за первое место составила €21 900, обладатели второго места получили по €15 800 и €14 000, третьего места — €9300, €8500 и €7300.
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о планах разработать новостной сервис летом 2019 года.Тогда он пригласил в команду разработчиков «Яндекс.Новостей» и других рекомендательных сервисов. Дуров говорил, что Telegram думает о рекомендациях видео и создании блока с рекомендованными статьями, который появлялся бы после прочтения каждой статьи внутри мессенджера. Позже этот проект может стать отдельным сервисом.
накидать скриптик на питоне штоль. как раз недавно посмотрел по нему пару видосов на ютубе
22K за первое место? Это не серьезно. Тут работы - команде на месяцы, а то и годы.
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