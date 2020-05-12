Сервисы предлагают Минкомсвязи создать «белый список» и включить в него основные телеканалы и онлайн-кинотеатры.
- Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Megogo, «Амедиатека» и tvzavr) направила в Минкомсвязи письмо с предложением внести онлайн-кинотеатры в «белый список» и запретить операторам связи ограничивать трафик таких сервисов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию.
- Согласно письму, в белый список должны войти телеканалы первого и второго мультиплексов и онлайн-кинотеатры. Также ассоциация предложила создать «чёрный список» и включить в него пиратские сайты, которые ещё не заблокированы Роскомнадзором.
- Ранее Минцифры попросило российские интернет-компании понизить качество видео из-за существенного роста нагрузки на сети. Ассоциация аргументировала своё предложение ростом потребления в условиях самоизоляции.
- Операторы связи, опрошенные газетой, не поддержали предложение. «Операторы уже в рамках законодательства ограничивают доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, в том числе внесенным туда в связи с нарушением интеллектуальных прав. "МегаФон" придерживается принципов сетевого нейтралитета. Появление любых надзаконных списков может привести к дискриминации и злоупотреблениям», — заявили в «Мегафоне».
- Представитель «Билайн» отметил, что порядок блокировки пиратских сайтов уже разработан. МТС придерживается принципа сетевой нейтральности, заявили в компании. В «ЭР-Телекоме» предложили онлайн-кинотеатрам вместо этого финансово поддержать развитие инфраструктуры операторов связи.
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L A
> и запретить операторам связи ограничивать трафик таких сервисов
а онайн-кинотеатр будет пириться с одними операторами напрямую, а с другими максимально невыгодным для оператора способом (и этим его шантажировать) и окажется весь такой в белом, у него-то никаких обязательств нет.
И будет "наши вашим BGP-анонсами машут" как в "пчёлы против" только оператор связи уже ничего сделать этим "неприкасаемым" не сможет.
Dan Grigoryev
ну Кинопоиск.HD и так постоянно делает паузы на подзагрузку, и дело явно не в моем коннекте (торренты по 20 мегабайт в секунду качаются, роутер в 5 Ггц)
Джон КрайтонDan
Особенно вечером по московскому времени.
Гончик Цымжитов
Вот про развитие инфраструктуры это хорошая идея :)
Alex lMAXl
Кто о чем, а Эр-Телеком деньги клянчит.
Alexander Olssen
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Alexander OlssenAlexander
Упс, прошу прощения. Тестил как комменты работают, но не подозревал, что удалить его нельзя.
Джон КрайтонAlexander
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