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Лиана Липанова
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Онлайн-кинотеатры попросили не ухудшать качество доступа к ним даже при повышенной нагрузке на сеть Материал редакции

Сервисы предлагают Минкомсвязи создать «белый список» и включить в него основные телеканалы и онлайн-кинотеатры.

  • Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Megogo, «Амедиатека» и tvzavr) направила в Минкомсвязи письмо с предложением внести онлайн-кинотеатры в «белый список» и запретить операторам связи ограничивать трафик таких сервисов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию.
  • Согласно письму, в белый список должны войти телеканалы первого и второго мультиплексов и онлайн-кинотеатры. Также ассоциация предложила создать «чёрный список» и включить в него пиратские сайты, которые ещё не заблокированы Роскомнадзором.
  • Ранее Минцифры попросило российские интернет-компании понизить качество видео из-за существенного роста нагрузки на сети. Ассоциация аргументировала своё предложение ростом потребления в условиях самоизоляции.
  • Операторы связи, опрошенные газетой, не поддержали предложение. «Операторы уже в рамках законодательства ограничивают доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, в том числе внесенным туда в связи с нарушением интеллектуальных прав. "МегаФон" придерживается принципов сетевого нейтралитета. Появление любых надзаконных списков может привести к дискриминации и злоупотреблениям», — заявили в «Мегафоне».
  • Представитель «Билайн» отметил, что порядок блокировки пиратских сайтов уже разработан. МТС придерживается принципа сетевой нейтральности, заявили в компании. В «ЭР-Телекоме» предложили онлайн-кинотеатрам вместо этого финансово поддержать развитие инфраструктуры операторов связи.

#новость

Лиана Липанова
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8 комментариев
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L A

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>  и запретить операторам связи ограничивать трафик таких сервисов

а онайн-кинотеатр будет пириться с одними операторами напрямую, а с другими максимально невыгодным для оператора способом (и этим его шантажировать) и окажется весь такой в белом, у него-то никаких обязательств нет.
И будет "наши вашим BGP-анонсами машут" как в "пчёлы против" только оператор связи уже ничего сделать этим "неприкасаемым"  не сможет.

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Dan Grigoryev

1

ну Кинопоиск.HD и так постоянно делает паузы на подзагрузку, и дело явно не в моем коннекте (торренты по 20 мегабайт в секунду качаются, роутер в 5 Ггц)

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Джон Крайтон

Dan
0

Особенно вечером по московскому времени.

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Гончик Цымжитов

0

Вот про развитие инфраструктуры это хорошая идея :)

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Alex lMAXl

0

Кто о чем, а Эр-Телеком деньги клянчит.

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Alexander Olssen

0

1

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Alexander Olssen

Alexander
0

Упс, прошу прощения. Тестил как комменты работают, но не подозревал, что удалить его нельзя.

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Джон Крайтон

Alexander
0

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