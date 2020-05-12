Главное из расследования «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell.

В закладки

В конце марта 2020 года собственники «Ведомостей» — Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур — предварительно договорились о продаже 100% акций издателя газеты и журнала Harvard Business Review АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ).

Новыми собственниками должны были стать издатель Константин Зятьков и управляющий директор инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович, которые получили доступ к управлению изданием, пишут «Ведомости». Однако сделка до сих пор не состоялась, а Голубович в апреле объявил о возможном выходе из неё после конфликта редакции с назначенным и.о главного редактора Андреем Шмаровым.

Журналисты «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell выяснили, кто и на какие деньги купил газету, а также как крупнейшим кредитором издания стал банк «Роснефти».

За сколько купили «Ведомости» в 2015 году и кто владеет газетой сейчас

В 2014 году в России был принят закон, который запрещает иностранцам владеть более 20% в СМИ, а в 2016 году документ вступил в силу. Бывший владелец «Ведомостей», финская Sanoma продала свою долю в 33% Кудрявцеву. По данным «Медузы», вместе с пакетом он получил преимущественное право выкупа при продаже оставшихся 66% долей.

В результате в конце 2015 году американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и британской Pearso (издавала Financial Times) продали медиаменеджеру ещё 66%. Точная сумма сделок никогда не раскрывалась.

Сам Кудрявцев в числе партнёров называл Мартина Помпадура, Руперта Мердока и Владимира Воронова. Также он говорил, что Помпадур и Воронов в ходе сделки выкупили долги «Ведомостей» перед иностранными акционерами, а его семья — акции.

По данным «Медузы», 100% «Ведомостей» в 2015 году обошлись Кудрявцеву и его партнёрам в €10 млн . Ещё около €3 млн составили выкупленные долги за лицензионные платежи, рассказал близкий к покупателям источник издания. Сумму в €13 млн подтверждает и источник «Ведомостей». Другие собеседники «Медузы» настаивают, что сумма в €10 млн включала и выкуп долгов.

Сейчас учредителем «Ведомостей» значится АО «БНМ». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании последние несколько лет составляет 750-865 млн рублей, чистую прибыль с 2014 по 2018 годы она получила только в 2016 году — 56 млн рублей. По словам гендиректора БНМ Глеба Прозорова, «Ведомости» были прибыльны также в 2018 году и остались рентабельными в 2019 году.

«Ведомости» со ссылкой на документы БНМ пишут, что сейчас долги компании за обязательные лицензионные платежи составляют 810 млн рублей.

В 2016 году Delovoi Standart, оформленный на жену Кудрявцева – Яну Мозель-Кудрявцеву, продал все 100% БНМ другой компании Мозель-Кудрявцевой — АО «Аркан инвестмент». По информации «Ведомостей», «Аркана» заплатила за акции БНМ €24,2 млн — почти в 2,5 раза больше, чем они обошлись Кудрявцеву и его партнёрам . В 2018 году Яна Мозель-Кудрявцева подарила акции «Аркан Инвестмент» племяннице Владимира Воронова 33-летней Иветте.

Долг этой компании на конец 2018 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», составлял 2,4 млрд рублей. По информации источника «Медузы», на конец 2019 года показатель составил 2 млрд рублей. «Ведомости» пишут, что долг образовался из-за кредитов на 2,6 млрд рублей, из которых 1,74 млрд рублей компания потратила на «приобретение акций (долей)». Речь может идти о покупке БНМ, поскольку других активов у «Арканы» нет, пишет газета.

Гендиректор «Аркан инвестмент» Александр Карпов не стал говорить, откуда компания привлекла такую сумму. Кудрявцев и Воронов отказались комментировать задолженность у «Арканы».

Собеседник «Медузы», близкий к одному из покупателей, рассказал, что Кудрявцев решил продать «Ведомости» под давлением кредиторов «Арканы».

Кто кредитовал «Аркану» и при чём здесь «Роснефть»

По данным источника Forbes, который приводит слова владельцев «Ведомостей», в 2016 году «Аркана» привлекла кредит на покупку БНМ у «Газпромбанка». В 2017 году долг «Арканы» выкупило ООО «Константа», получившее для этого кредит на €28 млн в банке «Роснефти» — ВБРР, указывают журналисты.

Знакомый продавцов газеты подтвердил «Ведомостям», что первоначальный кредит действительно был выдан «Газпромбанком». Якобы помогал Кудрявцеву в привлечении кредита его партнёр по другим проектам — владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов. Представитель Босова от комментариев отказался.

По данным изданий, «Константа» создана в 2017 году и принадлежит предпринимателю Игорю Лаврухину. Согласно отчёту о движении денежных средств «Константы», в 2017 году компания получила кредит на 1,85 млрд рублей и потратила на покупку неких долговых обязательств 1,79 млрд рублей (€26 млн евро по курсу на конец года). По данным «СПАРК-Интерфакс», компания заложена в ВБРР до 24 мая 2029 года.

По словам знакомого Кудрявцева, кредит перед ООО «Константа» погашен. Forbes не смог подтвердить этот факт. Иветта Воронова не ответила на вопрос, есть ли у «Арканы» долг перед «Константой». Лаврухин отказался от комментариев, представители «Газпромбанка» и ВБРР на запросы не ответили.

Однако формально «Ведомости» не заложены, пишут журналисты. Гендиректор «Арканы» Александр Карпов рассказал, что акции БНМ никогда не были никому заложены или иначе обременены, и это может подтвердить менеджмент самой компании. По словам Глеба Прозорова, у менеджмента БНМ нет никаких документов, указывающих на то, что акции компании заложены.

«Медуза»

«Роснефть» и редполитика «Ведомостей»

Весной 2020 года редакция «Ведомостей» заявила, что Шмаров не соответствует «журналистским принципам и корпоративной культуре издания». Это произошло после того, как и.о. главреда втайне от авторов заменил заголовок статьи про сделку с активами «Роснефти» на противоположный по смыслу, а затем снял с сайта уже опубликованную колонку экономиста Константина Сонина с критикой действий Игоря Сечина.

После этого он пытался запретить редакции упоминать социологическую службу «Левада», объяснив это недовольством администрации президента, напоминает газета.

The Bell нашло одно из бизнесменов, которому около полутора лет назад предлагали взять «Ведомости» в управление: переговоры якобы вёл высокопоставленный человек из окружения главы «Роснефти» Игоря Сечина. Речь шла о замене Кудрявцева на другого номинального собственника в обмен на установление контроля над редакцией, утверждает издание.

По данным «Медузы», в выборе Андрея Шмарова в качестве и.о. главного редактора газеты участвовал вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Один из возможных инвесторов рассказал, что Леонтьев также играл заметную роль и в обсуждении продажи «Ведомостей». The Bell пишет, что именно Леонтьев предложил несостоявшимся покупателям «Ведомостей», Алексею Голубовичу и Константину Зятькову, принять участие в сделке.

Сам Леонтьев в беседе с The Bell заявил, что давно знает Шмарова, но давно с ним не общался. «Это трэш какой-то, отстаньте от меня», — ответил он на вопрос об участии в переговорах о продаже «Ведомостей» и отношении к назначению и.о. главреда.

После двух судов «Ведомостей» с этой известной корпорацией, лишения меня гражданства и по сути теперь выдавливания из страны подозревать меня в сговоре с этими людьми просто нелепо. Думаю, что они всегда хотели «съесть» «Ведомости», но перед тем как что-то съесть, надо сначала перестать пить Демьян Кудрявцев о влиянии «Роснефти» на продажу газеты

По его словам, он и партнёры никогда не делали ничего, что создало бы риски для редакционной независимости «Ведомостей».