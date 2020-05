Главное из расследования «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell.

Журналисты « Ведомостей », « Медузы », Forbes и The Bell выяснили, кто и на какие деньги купил газету, а также как крупнейшим кредитором издания стал банк «Роснефти».

За сколько купили «Ведомости» в 2015 году и кто владеет газетой сейчас

В результате в конце 2015 году американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и британской Pearso (издавала Financial Times) продали медиаменеджеру ещё 66%. Точная сумма сделок никогда не раскрывалась.