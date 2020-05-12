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Лиана Липанова
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Финская Helsingin Sanomat выпустила номер с оптической иллюзией — надпись можно увидеть только при соблюдении дистанции Материал редакции

Так газета напомнила о необходимости соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса.

Финская газета Helsingin Sanomat выпустила номер от 8 мая 2020 года с оптической иллюзией на обложке и заголовком Turvavälillä on yhä väliä («Безопасное расстояние все еще имеет значение»). Однако прочитать надпись можно только на расстоянии полтора-два метра, сообщает Adweek.

Carat Finland @CaratFinland
Muistetaan kaikki toimia vastuullisesti ja pitää edelleen turvavälit, kun rajoituksia aletaan vähentää. #korona https://t.co/yCoxKrItrP

Автором рекламной обложки стало креативное агентство TBWA \ Helsinki совместно с ритейлером HOK-Elanto.

V-M Liimatainen @VM_Liimatainen
Vaikka koronaan liittyvät rajoitukset osin helpottuvatkin. Pidetään kaikki yhdessä huoli asioinnin ja henkilöstön työskentelyn turvallisuudesta. Turvavälillä on yhä väliä. Yhteispelillä. @HOKElanto https://t.co/IGzPdO2A9d

#коронавирус

Лиана Липанова
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