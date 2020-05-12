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в пользу общения при помощи мемов
Так газета напомнила о необходимости соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса.
Финская газета Helsingin Sanomat выпустила номер от 8 мая 2020 года с оптической иллюзией на обложке и заголовком Turvavälillä on yhä väliä («Безопасное расстояние все еще имеет значение»). Однако прочитать надпись можно только на расстоянии полтора-два метра, сообщает Adweek.
Автором рекламной обложки стало креативное агентство TBWA \ Helsinki совместно с ритейлером HOK-Elanto.
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