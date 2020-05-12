Финская газета Helsingin Sanomat выпустила номер от 8 мая 2020 года с оптической иллюзией на обложке и заголовком Turvavälillä on yhä väliä («Безопасное расстояние все еще имеет значение»). Однако прочитать надпись можно только на расстоянии полтора-два метра, сообщает Adweek.